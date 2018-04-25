Доля оправдательных приговоров в России упала до 0,2 процента

Доля оправдательных приговоров в России в 2017 году упала до 0,2 процента, пишет в среду, 25 апреля, РБК, опубликовавшийстатистику судебного департамента при Верховном суде РФ. Обвинительным приговором завершились 77,9 процента дошедших до суда дел. Еще 21,9 процента дел были закрыты решением суда.

В прошлом году в России было оправдано 1,6 тысячи человек, что на тысячу меньше, чем годом ранее. Общее число рассмотренных уголовных дел в последние годы снижается, однако доля оправданий сокращается сильнее, отмечает издание.

Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов в интервью РБК расценил сложившуюся ситуацию как "хроническую болезнь" судебной системы. По его словам, представители суда склонны больше верить "следствию, оперативным службам, ФСБ". Причиной подобной тенденции является "слабость позиции адвокатуры", полагает экс-генпрокурор.

Рост числа осужденных за экономические преступления

В прошедшем году число осужденных за экономические преступления увеличилось почти на 19 процентов. По мнению партнера адвокатского бюро "Деловой фарватер" Павла Ивченкова, это указывает на "масштабы уголовного преследования в отношении предпринимателей". Кроме того, в России стали чаще осуждать за преступления против семьи и несовершеннолетних, против безопасности государства, против порядка управления, а также за компьютерные преступления.

За насильственные преступления стали осуждать реже

При этом количество осужденных за насильственные преступления сократилось почти на 20 процентов. Как отмечает издание, эта тенденция связана, в частности, с одобрением в феврале 2017 года изменений в УК РФ, которые перевели домашние побои из уголовных преступлений в административные правонарушения. К другим категориям преступлений, число обвинительных приговоров по которым сократилось, относятся преступления против государственной власти, против интересов службы в организациях, против собственности, а также экологические преступления.

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