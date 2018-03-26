 Должна ли ФРГ выдать Испании лидера каталонских сепаратистов Пучдемона | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 26.03.2018
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Европа

Должна ли ФРГ выдать Испании лидера каталонских сепаратистов Пучдемона

В Германии задержан экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, объявленный Испанией в международный розыск. На основании чего его могут выдать и как работает европейский ордер на арест?

Тюрьма в Ноймюнстере, в которой содержится задержанный Карлес Пучдемон

Бывший глава Каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон в октябре прошлого года провозгласил независимость Каталонии от Испании, нарушив, по всей вероятности, конституцию страны. В ответ на это центральные органы юстиции завели уголовное дело на него и других ведущих сторонников отделения Каталонии от Испании. Пучдемон стал скрываться от правосудия в Бельгии. В декабре Мадрид отозвал европейский ордер на арест, но в минувшую пятницу, 23 марта, выдал новый. В соответствии с ним 25 марта дорожная полиция ФРГ задержала Пучдемона на автобане во время пересечения им границы с Данией. Бывший глава Каталонии обвиняется властями Испании в организации мятежа, призывах к беспорядкам и растрате бюджетных средств.

Что такое международный ордер ЕС?

Европейский ордер на арест ускоряет и упрощает передачу подозреваемых между странами Европейского союза. Органы юстиции в таких случаях договорились о прямых контактах друг с другом. Для выдачи подозреваемого необходимо, чтобы в уголовном кодексе страны, где задержали подозреваемого, существовала статья, под которую подпадает инкриминируемый ему состав преступления. "Мятеж есть в Уголовном кодексе Испании, но не Германии", - указывает в этой связи эксперт по вопросам юриспруденции общественно-правового телеканала ZDF Йоахим Поль (Joachim Pohl).

Карлес Пучдемон

Карлес Пучдемон

Однако в ФРГ есть похожий состав преступления, который подпадает под статью "государственная измена". Органам юстиции предстоит сделать трудный выбор, по мнению Поля, но у них есть зацепка, которая позволит удовлетворить требования Испании, - обвинения в растрате государственных средств: "Такая статья есть и в Германии, так что это может стать основанием для выдачи".

Вместе с тем обвинения в отношении Пучдемона не относятся к 32 категориям тяжких преступлений, которые предусматривают немедленную экстрадицию, например, создание преступных группировок, терроризм, торговля людьми.

Как быстро Германия должна отреагировать?

Европейцы договорились о том, чтобы соблюдать в таких случаях строгие временные рамки. Страна, в которой задержан разыскиваемый по международному ордеру человек, должна передать его в руки правосудия страны, выдавшей ордер, в течение 60 дней. А если Пучдемон согласится на экстрадицию, то решение должно быть принято и вовсе в течение 10 суток.

В отличие от обычных международных процедур выдачи, вмешательство дипломатов, если обе страны входят в ЕС, не требуется. Поэтому министр юстиции ФРГ Катарина Барлей (Katarina Barley) в интервью заметила, что подключаться к этому делу не намерена: "В случае европейского ордера у нас есть четко прописанная юридическая процедура", - сказала Барлей. Регламент для выдачи европейского ордера на арест действует с 1 января 2004 года. Страны Евросоюза тем самым договорились взаимно признавать решения национальных судов.

Что будет дальше с Пучдемоном?

После того как немецкая полиция задержала бывшего главу Каталонии 25 марта после пересечения границы с Данией, он должен будет в кратчайшие сроки предстать перед судом низшей инстанции. "Это формальность", - говорит эксперт в области немецкого уголовного права Николаос Газеас (Nikolaos Gazeas). Суд установит личные данные Пучдемона и решит, следует ли его оставить под арестом, например, из опасений, что он может скрыться.

Вопросом об экстрадиции Пучдемона в связи с рассмотрением запроса Испании о его выдаче позже займется Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Изучив документы, присланные из Мадрида, суд выяснит, правомерна ли выдача Пучдемона испанским властям. Если правовых препятствий нет, то окончательное решение об экстрадиции каталонского политика будет принимать Генеральная прокуратура ФРГ.

По словам Газеаса, органы юстиции ФРГ будут рассматривать события в Каталонии через призму немецкого права. "Если подобные действия и у нас наказуемы, то они признают экстрадицию правомерной", - утверждает эксперт. В противном случае выдача экс-главы Каталонии может быть признана неправомерной, например, в связи с обвинением в организации мятежа. "Таким образом, испанская юстиция может быть связана по рукам, и она сможет судить господина Пучдемона только за определенные преступления", - отмечает немецкий эксперт.

Выдаст ли Германия Пучдемона Испании?

По мнению экспертов, скорее всего, выдача произойдет, однако основанием для нее станут не все предъявленные Карлесу Пучдемону обвинения. Власти той или иной страны могут отказать в экстрадиции, только если для этого есть уважительная причина.

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Например, если человек, экстрадиции которого добиваются, уже был осужден за такое же преступление, или же лицо является несовершеннолетним по законам страны, в которой оно было задержано; или же преступление подпадает под амнистию в стране задержания. Причиной отказа также может стать текущий судебный процесс в стране задержания в отношении лица, выдачи которого добивается другое государство.

А если Пучдемон попросит убежище в Германии?

Первоначально в СМИ появились сообщения, что Пучдемон подумывает попросить политическое убежище в ФРГ. Об этом, в частности, сообщила 25 марта газета Kieler Nachrichten со ссылкой на источники в органах юстиции. Если заявление будет подано, его будет рассматривать Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) на общих основаниях, сообщил изданию пресс-секретарь министерства внутренних дел Шлезвиг-Гольштейна.

Однако, по его словам, шансы на успех невелики, поскольку "уголовное преследование, в частности, по европейскому ордеру на арест имеет приоритет над процедурой рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища". Окончательное решение принимают Генеральная прокуратура и BAMF. Согласно последним сообщениям, Пучдемон пока не собирается подавать заявление об убежище. Об этом 26 марта заявил его адвокат в интервью каталонскому радио.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


 

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