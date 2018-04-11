Доклад Amnesty Inernational: Число смертных казней в мире снизилось

В 2017 году в мире было задокументировано 993 случая применения смертной казни - по-прежнему очень высокое число. Но все же этот показатель на 4 процента ниже, чем в 2016 году. Тогда, по данным международной правозащитной организации Amnesty International (AI), было зафиксировано на 100 случаев применения смертной казни больше.

Является ли снижение числа приведенных в исполнение смертных приговоров на 4 процента глобальным трендом? Эксперт Amnesty International Олуватозин Попоола, изучающий вопрос применения смертной казни, приводит следующие данные: в трех странах - Иране, Саудовской Аравии и Пакистане, - несмотря на то, что они по-прежнему лидируют по количеству смертных казней, их число в 2017 году тем не менее снизилось. Так, в Иране, где в прошлом году происходили акции протеста и демонстрации, было зафиксировано на 11 процентов меньше случаев приведения в исполнение смертных приговоров. В Пакистане - на 31 процент.

Предварительные данные AI

Причины, которые привели к снижению числа смертных казней, во всех странах разные. "В Иране, например, идет речь о реформе юстиции, которая затрагивает уголовное право, применяемое в случаях преступлений, связанных с наркотиками", - отмечает эксперт в разговоре с корреспондентом DW. Сложнее объяснить эту тенденцию в Саудовской Аравии и Пакистане. Ясно только одно: после того, как в 2016 году было зафиксировано максимальное число смертных казней, в 2017-м оно снизилось, констатирует эксперт AI. И указывает на снижение на 20 процентов случаев применения высшей меры наказания и в Египте. Между тем количество вынесенных смертных приговоров в этой стране выросло (402). По этому показателю Египет находится между Нигерией (621) и Бангладеш (более 273).

При этом Amnesty International подчеркивает, что ее данные не окончательные и могут измениться. Ведь речь идет о минимальных цифрах, свидетельствующих о тех случаях, когда никаких сомнений в применении смертной казни нет. Но следует исходить из того, что в отдельных странах цифры, которые не оглашаются, совершенно другие, намного выше. Согласно информации AI, в 2017 году смертную казнь применяли в 23 странах мира.

Китай: применение смертной казни не документируется

В докладе за 2017 год почти нет никаких данных о Китае. Применение смертной казни в этой стране невозможно отследить и проанализировать, пишут авторы доклада в самом его начале. Китай по-прежнему возглавляет список стран, где сохраняется смертная казнь. "Но истинный масштаб применения смертной казни в этой стране остается неизвестным, потому что данные об этом относятся к числу секретных. Число применения смертной казни во всем мире - 993 случая - не учитывает тысячи смертных приговоров, которые, по всей вероятности, приведены в исполнение в Китае", - говорится в докладе.

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Если вынести за скобки КНР, то в фокусе внимания остаются 4 страны: Иран (507), Саудовская Аравия (146), Ирак (125) и Пакистан (60). Здесь, по данным Amnesty International, зафиксировано 84 процента всех случаев применения смертной казни.

В Ираке смертная казнь является наказанием за теракт, говорит Олуватозин Попоола: "После атак, совершенных вооруженными людьми, среди которых были бойцы ИГ, государство массово применило смертную казнь. В сентябре 2017 года десятки человек были казнены после атак террористов-смертников".

Единственной страной в Европе и на постсоветском пространстве, где применяют смертную казнь, является Беларусь. По данным AI, в 2016 году там были приведены в исполнение 4 смертных приговора. В 2017 году, по информации правозащитников, было зафиксировано два случая применения смертной казни. При этом белорусские суды вынесли 5 смертных приговоров. В настоящее время шесть человек в Беларуси ожидают приведения приговоров в исполнение.

А единственной страной на американском континенте, где применяется смертная казнь, являются США. по данным AI, в 2017 году в Соединенных Штатах были казнены 23 человека и вынесен 41 смертный приговор. Между тем в некоторых странах по итогам прошлого года число казненных уменьшилось. Среди таких стран Бахрейн, Кувейт, ОАЭ и Иордания.

Позитивные изменения в африканских странах

Эксперты Amnesty International говорят о позитивных изменениях ситуации с применением смертной казни в некоторых африканских странах. Так, в Гвинее эта мера наказания была отменена. Ее примеру в скором времени последует и Гамбия, которая сейчас взяла на себя обязательства ввести мораторий на смертную казнь. Этот регион, говорит Олуватозин Попоола, сейчас является ключевым в ситуации с применением смертной казни по всему миру.

В глобальном масштабе можно говорить и об уменьшении числа вынесенных смертных приговоров. По данным AI, если в 2016 году было вынесено более 3100 смертных приговоров, то в 2017-м - около 2600. Но при этом нельзя забывать о том, что, по данным международной организации, около 22 000 осужденных находятся в камерах смертников. По этому показателю лидирует Пакистан (7000), США (2724) и Шри-Ланка (2717).

Применение смертной казни не снижает числа преступлений

В своем ежегодном докладе Amnesty International приводит цитату генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша: "Применение смертной казни лишь в малой степени может помочь жертвам или предотвратить преступление". Фактически не существует веских доказательств того, что смертная казнь устрашает преступников больше, чем другие способы наказания, говорит эксперт Amnesty International Олуватозин Попоола.

"Это можно увидеть на примере стран, которые отменили смертную казнь, таких, как Канада. Там число убийств, совершенных в 2016 году было наполовину меньше, чем в 1976-м - когда в этой стране отменили смертную казнь", - указывает Попоола. По данным AI, после того, как в 2017 году смертную казнь отменили в Гвинее и Монголии, уже в 142-х странах мира больше не применяют этот вид наказания.

AI: Необходимо отказаться от смертной казни

Необходимо повлиять на то, чтобы снизилось число случаев применения смертной казни в тех странах, где ее еще не отменили, подчеркивает эксперт AI. Он предлагает следующие шаги: "В тех странах, где смертную казнь еще не отменили, необходимо ввести официальный мораторий на ее применение".

Кроме того, можно заменить смертную казнь на пожизненное заключение и перевести осужденных из камер смертников в обычные тюрьмы. Или же, по словам эксперта, необходимо заявить о том, что предпосылки к применению смертной казни больше не действительны и противоречат международно признанным правам человека.

В целом данные за 2017 год эксперты AI оценивают в своем докладе как вселяющие надежду: "Важные изменения показывают, что мир достиг такой точки, когда повсюду может быть отменено это исключительно чудовищное, в высшей степени негуманное и унижающее наказание".

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