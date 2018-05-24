 Докладчику ПАСЕ по делу Немцова запрещен въезд в Россию | Новости из Германии о Европе | DW | 24.05.2018
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Европа

Докладчику ПАСЕ по делу Немцова запрещен въезд в Россию

Литовский политик Зингерис готовит резолюцию Совета Европы об убийстве Немцова. По словам Зингериса, РФ запретила ему въезд на территорию страны.

Эмануэлис Зингерис

Эмануэлис Зингерис в гостях у DW, июнь 2017 г.

Литовскому политику Эмануэлису Зингерису, который должен был подготовить резолюцию Совета Европы о расследовании убийства Бориса Немцова, запрещен въезд в Россию. Об этом сообщил сам Зингерис во время пресс-конференции в Вильнюсе. Политик планировал поездку в Москву для сбора материалов для подготовки резолюции.

Контекст

В интервью DW Эмануэлис Зингерис, докладчик ПАСЕ по делу Бориса Немцова, объяснил, как будет проходить разбирательство обстоятельств убийства политика и какой реакции он ждет от Москвы. (14.06.2017)

Сквер имени Бориса Немцова появится в Вильнюсе перед российским посольством. Так решил городской совет столицы Литвы. (23.05.2018)

"Возможно, запрет связан с моей работой в Совете Европы и моим расследованием обстоятельств убийства Бориса Немцова, о котором я позднее намерен информировать международное сообщество", - цитирует в четверг, 24 мая, слова политика портал Zw.lt. Зингерис выразил надежду, что Россия не будет препятствовать самому отчета, который готов на 50 процентов.

По словам российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, это беспрецедентный случай. "Из того, что я знаю, это первый случай в истории, когда чиновник Совета Европы не может въехать на территорию страны, входящей в Совет Европы", - сказал Кара-Мурза. Накануне, 23 мая, городские власти Вильнюса сообщили, что в городе может появиться сквер имени Бориса Немцова.

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Площадь Бориса Немцова появилась в Вашингтоне

 

Контекст

В Москве прошел марш памяти Немцова

Шествие в память об убитом почти три года назад оппозиционном политике Борисе Немцове состоялось 25 февраля в российской столице. На бульвары вышли тысячи людей. (25.02.2018)  

Ссылки в интернете

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Аудио- и видеофайлы по теме

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