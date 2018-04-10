Добро пожаловать в ад: берлинский мюзикл о кошмарах саммита G20

В оперном театре берлинского района Нойкельн поставили мюзикл о событиях в Гамбурге во время саммита "большой двадцатки".
Сцена из мюзикла "Добро пожаловать в ад!" по мотивам массовых беспорядков в Гамбурге летом 2017 года
Когда гопники в черном вдребезги разбивают витрину и врываются в супермаркет, в зале повисает напряженная тишина. Еще секунду назад зрители дружно смеялись над ироничными диалогами юных героев мюзикла "Welcome to Hell" о событиях в Гамбурге вокруг саммита стран "большой двадцатки". Разгром магазина, травмированная продавщица и горящие баррикады на заднем плане возвращают гостей оперного театра в берлинском районе Нойкельн в ту кошмарную ночь, когда гамбургский квартал Штерншанце погрузился в хаос. И когда лишь вмешательство вооруженных до зубов спецподразделений полиции остановило погром.
Та ночь стала коллективным шоком для жителей Гамбурга, да и для всей Германии - никто и представить себе не мог, что ситуация полностью выйдет из-под контроля, что над самым богатым кварталом Гамбурга будут кружить вертолеты в клубах черного дыма, что грабители будут громить супермаркеты, а жители соседних домов будут тщетно просить о помощи полицию.
"Добро пожаловать в ад": от акции до мюзикла
"Welcome to Hell" - так называлась массовая акция протеста в районе гамбургского порта за день до саммита, закончившаяся столкновениями с полицией с применением водометов. Та демонстрация была разогнана в первые минуты, но она задала тон последующим трем дням кошмара. Полторы сотни сгоревших машин, разграбленные магазины, уличные бои и ужас на лицах горожан.
Почти год спустя в Берлине (отдельные районы которого славятся своими анархистскими традициями) поставили мюзикл под тем же названием - "Добро пожаловать в ад". Его действие происходит в Гамбурге накануне и во время саммита, в центре - конкретное противостояние молодого полицейского и анархиста, а также абстрактная тема социальной справедливости, нависающая над всем происходящим. Впрочем, и другие действующие лица наглядно символизируют разброд в головах невольных свидетелей большого политического спектакля. Тут и наивная дурочка из провинции, рванувшая в Гамбург потанцевать, и внешне амбициозная, но внутренне глубоко несчастная телевизионная журналистка, и ее бывшая любовница, ставшая блогершей с ярко выраженными чертами социопатки, и набожный студент-теолог, на поверку оказывающийся, как и полагается в таких случаях, латентным геем…
В спектакле заняты 12 студентов Берлинского университета искусств, родом из восьми стран мира, и их талант раскрывается в ходе спектакля во всей своей красе - каждый из двенадцати героев мюзикла проживает в ходе пьесы свою личную драму, так или иначе связанную с событиями вокруг саммита "большой двадцатки”. Он как катализатор внутренних драм.
"К счастью, обошлось без жертв"
Автор мюзикла, режиссер и профессор Берлинского университета искусств Петер Лунд (Peter Lund) считается одним из пионеров жанра политического мюзикла в Германии. Сам он на саммите в Гамбурге не был, а следил за новостями по телевизору.
"Я живу в Берлине и привык к беспорядкам, которые традиционно происходят в городе 1 мая. Так что, честно говоря, я не был уж настолько шокирован происшедшим - для жителей Гамбурга шок был гораздо сильнее, - говорит Лунд в интервью DW. - Нам повезло, что обошлось без жертв".
По его словам, изначальный замысел состоял в том, чтобы сделать мюзикл о мировой политике и границах. Свою идею он начал обсуждать со студентами год назад, когда весь мир был взбудоражен поступками нового президента США и выходом Британии из ЕС. Многие задавались вопросом, почему вдруг все опять хотят отгородиться друг от друга? Саммит "большой двадцатки" стал идеальным местом встречи всех героев. "Ужасные события, как правило, дают прекрасный материал для театральных постановок", - говорит режиссер и автор текста мюзикла. Музыку написал немецкий композитор Петер Майкл фон дер Намер (Peter Michael von der Nahmer), проработавший, среди прочего, пять лет в Лос-Анджелесе и написавший более двух десятков музыкальных спектаклей.
Глобализация касается каждого
В чем центральная идея мюзикла? Режиссер Лунд затрудняется однозначно ответить на этот вопрос. Но суть действия сводится, по его словам, к тому, что глобализация - это не просто абстрактно-глобальный процесс, происходящий где-то далеко, а вполне конкретная трансформация, касающаяся каждого. И что "мы не можем жить все роскошнее, отгораживаясь от внешнего мира и культивируя ксенофобию”.
Так что каждый из нас, говорит режиссер, должен бы посмотреть на себя в зеркало и подумать над тем, что он лично может сделать для улучшения ситуации на планете.
Мюзикл идет "на ура!" - до конца апреля билетов на спектакль в продаже не осталось. В публике - не только любители политического искусства, но и депутаты немецкого бундестага. Лунд объясняет высокий интерес к постановке долгой и крепкой традицией политического искусства в Германии вообще и в Берлине в частности. Хотя и он, называя себя "поклонником политического искусства”, признается, что перекос в спектакле сторону журналистики очевиден.
Креативное осмысление национальной травмы - бессилия полиции, разгромленного квартала Штерншанце и клубов черного дыма над городом, считающимся самым богатым и самым красивым в стране - в оперном театре берлинского района Нойкельн происходит с изрядной долей юмора и самоиронии. Берлин не был бы Берлином, если бы постоянно не шутил, как над самим собой, так и над другими. К большому восторгу публики. Аплодисменты после спектакля не смолкают несколько минут.
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