Дмитрий Песков в роли защитника Леонида Слуцкого?

Дмитрий Песков раскритиковал журналисток, обвинивших депутата ГД Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Карикатурист Сергей Елкин о новой роли пресс-секретаря президента РФ.
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