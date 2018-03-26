Дефицит госбюджета Франции в 2017 году снизился до 2,6 процента ВВП | Новости из Германии о Европе | DW | 26.03.2018

Дефицит государственного бюджета Франции в 2017 году снизился до 2,6 процента ВВП, говоритсяв отчете статистического ведомства Insee, опубликованном в понедельник, 26 марта. Годом ранее дефицит государственного бюджета составлял 3,4 процента, отмечают в ведомстве. Снижению дефицита госбюджета главным образом способствовал рост поступлений от налоговых сборов. Их объем превысил расходы бюджета, сообщают эксперты Insee.

Таким образом, дефицит бюджета впервые с 2007 года не превысил предел в 3 процента, установленный Маастрихтскими соглашениями. Избранный в мае 2017 года президентом Франции Эмманюэль Макрон поставил выполнение требования ЕС в разряд приоритетных задач. Осенью 2017 года министр экономики Франции Брюно Ле Мэр назвал соответствие требованиям Евросоюза "признаком доверия".

Экономический рост - наибольший за 6 лет

Согласно отчету, в 2017 году экономика Франции выросла на 2 процента. Это наивысший показатель за прошедшие 6 лет, отмечают эксперты. Однако подобный темп роста по-прежнему ниже среднего показателя экономики еврозоны, которая в 2017 году выросла на 2,5 процента.

В свою очередь, государственный долг Франции в 2017 году увеличился с 96,6 процента на 0,4 процентных пункта или на 66 млрд евро. Таким образом, на конец 2017 года госдолг Франции составлял 2,2 триллиона евро.

В 2018 году правительство Франции планирует дефицит бюджета на уровне 2,8 процента ВВП, а в 2019 году - 2,9 процента. Однако итоговые цифры могут оказаться ниже, поскольку Франция ожидает дальнейшего роста экономики и увеличения налоговых поступлений, отмечают эксперты.

Смотрите также:

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Безоговорочная победа президентской коалиции Во втором туре выборов движение нового президента Эмманюэля Макрона одержало безоговорочную победу. По итогам обработки 97 процентов голосов "Республика на марше" с союзниками из центристской партии "Демократическое движение" получит 331 место в Национальном собрании, сообщило французское МВД.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Почти вровень с прогнозами Всего в ходе голосования распределялись 577 депутатских мандатов в нижней палате французского парламента. Экзитполы предсказывали президентской коалиции от 355 до 403 мест.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Зеленый свет для реформ Победа на парламентских выборах означает зеленый свет для реформ, которые планирует провести Макрон. Среди первых запланированных мер - либерализация трудового законодательства. Макрон также обещал снизить финансовую нагрузку на предприятия и развивать свободную торговлю.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Консерваторы сформируют крупнейший блок от оппозиции Хотя данные экзитполов разнятся, общий расклад сил по итогам голосования примерно понятен. Консервативная республиканская партия может претендовать на 97-133 мест, что вместе с союзниками позволит ей сформировать крупнейший оппозиционный блок. Социалисты получат от 30 до 49 депутатских мандатов.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Крах социалистов Для социалистов это стало сокрушительным поражением. Первый секретарь партии Жан-Кристоф Камбаделис объявил об уходе со своего поста. "Крах Социалистической партии сегодня не вызывает никаких сомнений. Вся власть - у президента республики", - заявил Камбаделис.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством "Национальный фронт" останется без фракции Партия "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая была главным конкурентом Макрона на президентских выборах, получает лишь от 4 до 8 мест. Это не позволяет правым популистам сформировать собственную фракцию в парламенте.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Марин Ле Пен впервые стала депутатом парламента Сама Ле Пен выиграла выборы на своем участке и впервые стала депутатом парламента Франции.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Рекордно низкая явка Избирательные участки закрылись в 18:00 по местному времени в небольших населенных пунктах и в 20:00 в крупных городах. Голосование во втором туре президентских выборов прошло при рекордно низкой явке избирателей, составившей около 42 процентов. Автор: Ирина Филатова

