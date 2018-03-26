 Дефицит госбюджета Франции в 2017 году снизился до 2,6 процента ВВП | Новости из Германии о Европе | DW | 26.03.2018
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Европа

Дефицит госбюджета Франции в 2017 году снизился до 2,6 процента ВВП

Существенную роль в снижении дефицита госбюджета Франции сыграл рост поступлений от налоговых сборов.

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Дефицит государственного бюджета Франции в 2017 году снизился до 2,6 процента ВВП, говоритсяв отчете статистического ведомства Insee, опубликованном в понедельник, 26 марта. Годом ранее дефицит государственного бюджета составлял 3,4 процента, отмечают в ведомстве. Снижению дефицита госбюджета главным образом способствовал рост поступлений от налоговых сборов. Их объем превысил расходы бюджета, сообщают эксперты Insee.

Контекст

Эдуар Филипп намерен в 2017 году удержать дефицит госбюджета в рамках позволенных Евросоюзом 3 процентов. Для этого он примет масштабные меры экономии. (04.07.2017)

У движения президента Эмманюэля Макрона "Республика на марше" есть все шансы получить абсолютное большинство в парламенте. Во французской политике произошла революция, считает Барбара Везель. (12.06.2017)

Президент Франции выполнил предвыборное обещание и реформировал налоговую систему. Левые называют реформу "подарком для богатых", а Макрон надеется привлечь в страну новые инвестиции. (30.12.2017)

Таким образом, дефицит бюджета впервые с 2007 года не превысил предел в 3 процента, установленный Маастрихтскими соглашениями. Избранный в мае 2017 года президентом Франции Эмманюэль Макрон поставил выполнение требования ЕС в разряд приоритетных задач. Осенью 2017 года министр экономики Франции Брюно Ле Мэр назвал соответствие требованиям Евросоюза "признаком доверия".

Экономический рост - наибольший за 6 лет

Согласно отчету, в 2017 году экономика Франции выросла на 2 процента. Это наивысший показатель за прошедшие 6 лет, отмечают эксперты. Однако подобный темп роста по-прежнему ниже среднего показателя экономики еврозоны, которая в 2017 году выросла на 2,5 процента.

В свою очередь, государственный долг Франции в 2017 году увеличился с 96,6 процента на 0,4 процентных пункта или на 66 млрд евро. Таким образом, на конец 2017 года госдолг Франции составлял 2,2 триллиона евро.

В 2018 году правительство Франции планирует дефицит бюджета на уровне 2,8 процента ВВП, а в 2019 году - 2,9 процента. Однако итоговые цифры могут оказаться ниже, поскольку Франция ожидает дальнейшего роста экономики и увеличения налоговых поступлений, отмечают эксперты.

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    Автор: Ирина Филатова


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