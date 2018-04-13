 Дети в Германии: что можно и чего нельзя | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.04.2018
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Культура и стиль жизни

Дети в Германии: что можно и чего нельзя

Делать прививки или нет? Можно ли кормить грудью в общественных местах? Сколько сладкого в день давать малышу? Эти вопросы волнуют и немецких родителей.

  • Кормящие детей женщины

    Особенности немецких родителей

    Кормление грудью в общественных местах

    Мамы в Германии не стесняются кормить младенцев грудью прямо на улице. У немцев в целом спокойное отношение к обнаженному телу - сосущий грудь ребенок никого не смутит. Но и "заставить" людей наблюдать за кормлением нельзя. Поэтому владелец ресторана, например, учитывая пожелания гостей, может деликатно попросить прекратить "несанкционированный" обед.

  • Браслеты детские с именами

    Особенности немецких родителей

    Выбор имени

    "Как вы лодку назовете, так она и поплывет"… Влияет ли выбор имени на судьбу человека? Не факт! Бесспорно то, что имя ребенка "выдает" информацию о его родителях. Поэтому не стоит, каким бы нелепым оно вам ни казалось, давать волю эмоциям в присутствии пап и мам. В 2016 году самыми популярными именами в Германии были Мари и Элиас.

  • Отец кормит ребенка

    Особенности немецких родителей

    Папы и дети

    До какого возраста кормить ребенка молоком? Об этом тоже любят поспорить родители. Мамы, прикладывающие к груди трехлетних карапузов, - скорее исключение. Как правило, уже годовалых детей переводят на обычное питание, а мамы при этом возвращаются на работу. И вот тут активно подключаются к воспитательному процессу отцы: отпуск по уходу за ребенком часто берут и папы.

  • Детсад

    Особенности немецких родителей

    Правильный детсад

    Мест в детских садах Германии меньше, чем детей, поэтому дальновидные родители начинают искать подходящее заведение еще до рождения ребенка. Одни выбирают детсад поближе к дому, другим важно, чтобы ребенок проводил день в "правильной" социальной и педагогической среде, а кто-то ставит во главу угла требование, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.

  • Привика

    Особенности немецких родителей

    Прививки

    Вакцинация в Германии - практически поголовная. За этим следят детские врачи с самого рождения ребенка. Но вот среди родителей тема эта спорная. Некоторые не видят от прививок большого вреда, другие видят в них только благо, а третьи категорически их отвергают, предпочитая, чтобы ребенок переболел всеми возможными детскими болезнями и закалил свой иммунитет естественным путем.

  • Плачущий ребенок

    Особенности немецких родителей

    Ночной сон

    Маленькие дети имеют обыкновение просыпаться по ночам и плакать, требуя внимания родителей. На этот счет в Германии популярно мнение, что ребенка успокаивать не надо: поплачет, перестанет и научится спокойно спать в своей кроватке. Противники такого воспитания считают это жестокостью и мирятся с тем, что иным детям кровати родителей нравятся гораздо больше, чем их собственные.

  • Детское питание

    Особенности немецких родителей

    Демократичное питание

    Некоторые родители не жалеют денег на самые свежие и экологически чистые продукты для своих детей. Другие считают нормой три раза в день кормить чадо макаронами. Кто-то готовит супы и каши сам, кто-то покупает баночное питание. Детей в Германии не пичкают: не хочешь - не ешь, захочешь - скажешь. Хочешь есть ложкой - будь любезен, хочешь ножом с вилкой - пожалуйста!

  • Ребенок на ступеньках

    Особенности немецких родителей

    Неортодоксальная гигиена

    В отличие от некоторых стран, где ребенок рискует поплатиться здоровьем за выпачканные штанишки или порванные колготки, в Германии детям не только позволительно пачкаться во время прогулок, их даже в этом поощряют, позволяя ползать по земле и топать по лужам. Размазанные по детским лицу сопли родителей тоже часто не смущают. Детей здесь с малых лет приучают громко и основательно сморкаться.

  • Ренбенок у телевизора

    Особенности немецких родителей

    Мультимедийное воспитание

    Приобщение к информационным технологиям - спорная тема. Есть родители, которые не видят ничего плохого в телевизоре и компьютерных играх. Другие стараются как можно дольше оттягивать момент "инициализации", запрещая или дозируя. Но, чего уж там, как противники, так и сторонники наслаждаются минутами покоя в момент общения ребенка с развлекательной электроникой.

  • Ребенок с конфетами

    Особенности немецких родителей

    Сладости

    В Германии считается, что действительно заботливые родители вообще не должны давать малышам сладкого: ни конфет, ни сладких напитков, ни даже чая с сахаром. Иногда можно покормить потомство пирогом - например, морковным.

  • Набитый вещами багажник автомобиля

    Особенности немецких родителей

    Приобретение опыта

    Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни...

    Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина


  • Кормящие детей женщины

    Особенности немецких родителей

    Кормление грудью в общественных местах

    Мамы в Германии не стесняются кормить младенцев грудью прямо на улице. У немцев в целом спокойное отношение к обнаженному телу - сосущий грудь ребенок никого не смутит. Но и "заставить" людей наблюдать за кормлением нельзя. Поэтому владелец ресторана, например, учитывая пожелания гостей, может деликатно попросить прекратить "несанкционированный" обед.

  • Браслеты детские с именами

    Особенности немецких родителей

    Выбор имени

    "Как вы лодку назовете, так она и поплывет"… Влияет ли выбор имени на судьбу человека? Не факт! Бесспорно то, что имя ребенка "выдает" информацию о его родителях. Поэтому не стоит, каким бы нелепым оно вам ни казалось, давать волю эмоциям в присутствии пап и мам. В 2016 году самыми популярными именами в Германии были Мари и Элиас.

  • Отец кормит ребенка

    Особенности немецких родителей

    Папы и дети

    До какого возраста кормить ребенка молоком? Об этом тоже любят поспорить родители. Мамы, прикладывающие к груди трехлетних карапузов, - скорее исключение. Как правило, уже годовалых детей переводят на обычное питание, а мамы при этом возвращаются на работу. И вот тут активно подключаются к воспитательному процессу отцы: отпуск по уходу за ребенком часто берут и папы.

  • Детсад

    Особенности немецких родителей

    Правильный детсад

    Мест в детских садах Германии меньше, чем детей, поэтому дальновидные родители начинают искать подходящее заведение еще до рождения ребенка. Одни выбирают детсад поближе к дому, другим важно, чтобы ребенок проводил день в "правильной" социальной и педагогической среде, а кто-то ставит во главу угла требование, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.

  • Привика

    Особенности немецких родителей

    Прививки

    Вакцинация в Германии - практически поголовная. За этим следят детские врачи с самого рождения ребенка. Но вот среди родителей тема эта спорная. Некоторые не видят от прививок большого вреда, другие видят в них только благо, а третьи категорически их отвергают, предпочитая, чтобы ребенок переболел всеми возможными детскими болезнями и закалил свой иммунитет естественным путем.

  • Плачущий ребенок

    Особенности немецких родителей

    Ночной сон

    Маленькие дети имеют обыкновение просыпаться по ночам и плакать, требуя внимания родителей. На этот счет в Германии популярно мнение, что ребенка успокаивать не надо: поплачет, перестанет и научится спокойно спать в своей кроватке. Противники такого воспитания считают это жестокостью и мирятся с тем, что иным детям кровати родителей нравятся гораздо больше, чем их собственные.

  • Детское питание

    Особенности немецких родителей

    Демократичное питание

    Некоторые родители не жалеют денег на самые свежие и экологически чистые продукты для своих детей. Другие считают нормой три раза в день кормить чадо макаронами. Кто-то готовит супы и каши сам, кто-то покупает баночное питание. Детей в Германии не пичкают: не хочешь - не ешь, захочешь - скажешь. Хочешь есть ложкой - будь любезен, хочешь ножом с вилкой - пожалуйста!

  • Ребенок на ступеньках

    Особенности немецких родителей

    Неортодоксальная гигиена

    В отличие от некоторых стран, где ребенок рискует поплатиться здоровьем за выпачканные штанишки или порванные колготки, в Германии детям не только позволительно пачкаться во время прогулок, их даже в этом поощряют, позволяя ползать по земле и топать по лужам. Размазанные по детским лицу сопли родителей тоже часто не смущают. Детей здесь с малых лет приучают громко и основательно сморкаться.

  • Ренбенок у телевизора

    Особенности немецких родителей

    Мультимедийное воспитание

    Приобщение к информационным технологиям - спорная тема. Есть родители, которые не видят ничего плохого в телевизоре и компьютерных играх. Другие стараются как можно дольше оттягивать момент "инициализации", запрещая или дозируя. Но, чего уж там, как противники, так и сторонники наслаждаются минутами покоя в момент общения ребенка с развлекательной электроникой.

  • Ребенок с конфетами

    Особенности немецких родителей

    Сладости

    В Германии считается, что действительно заботливые родители вообще не должны давать малышам сладкого: ни конфет, ни сладких напитков, ни даже чая с сахаром. Иногда можно покормить потомство пирогом - например, морковным.

  • Набитый вещами багажник автомобиля

    Особенности немецких родителей

    Приобретение опыта

    Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни...

    Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина


Смотрите также:

Какую детскую коляску купить?

  • Музей детских колясок в Цайце

    Прошлое и настоящее детских колясок

    Транспортировка младенцев

    Отцом детской коляски считается англичанин Чарлз Бертон. В 1853 году он запатентовал первую модель "Perambulator". Это было что-то среднее между повозкой и креслом-коляской. Для детей модель была совершенно не приспособлена. Как это часто бывает, примерно в то же время в городке Цайц немецкий каретник Эрнст Альберт Нэтер (Ernst Albert Naether) изобрел свою повозку для "транспортировки младенцев".

  • Самая старинная коляска в музее Цайц

    Прошлое и настоящее детских колясок

    Самый старый экспонат

    Сегодня в небольшом городке Цайц в Саксонии-Анхальт расположен единственный музей колясок в Европе. Его создание обошлось в 200 тысяч евро. На фотографии - самый старый экспонат музейной коллекции, которую можно увидеть в музее, расположенном в замке Морицбург. Эта коляска была изготовлена фирмой "Нэтер" в 1860 году. Но уже скоро центром производства детских колясок стал Цайц.

  • Модель коляски Zekiwa de Luxe

    Прошлое и настоящее детских колясок

    Роскошь из ГДР

    Именно здесь развернулось и крупнейшее производство детских колясок в ГДР - Zekiwa Zeitz. Гэдээровские детские коляски были фантастически популярны и в самой Восточной Германии, и в других соцстранах. На фотографии - модель "de Luxe". Она стоила 600 марок ГДР - огромные по тем временам деньги.

  • Дети в детской коляске

    Прошлое и настоящее детских колясок

    Кто же отец?

    Чарлз Бертон, Эрнст Альберт Нэтер… А британский производитель роскошных детских колясок со 140-летней историей утверждает на своей странице, что первым был Вильям Вильсон. Так кого же все-таки надо считать отцом детских колясок? Боюсь, мы этого уже никогда не узнаем.

  • Коляска для группы детей

    Прошлое и настоящее детских колясок

    Мини-автобус

    А этот "мини-автобус" действительно больше напоминает повозку, чем коляску. Базовая комплектация рассчитана на четырех или шесть детей. Такую модель "коллективной" коляски любят использовать немецкие детские сады. Воспитатели вывозят в ней малышей на прогулку в ближайший парк. Обычно детям очень нравится, но эти, похоже, еще не проснулись.

  • Модель детской коляски для пробежки

    Прошлое и настоящее детских колясок

    Вместе на пробежку

    Этого малыша на прогулку вывез папа. В парке в берлинском районе Фридрихсхайн он совершает пробежку. Специально разработанная спортивная модель детской коляски, которую легко везти одной рукой, пользуется у немцев большой популярностью. Родители занимаются спортом, а заодно гуляют с малышом.

  • Самая маленькая коляска - на ярмарке в Кельне

    Прошлое и настоящее детских колясок

    Модно - не значит удобно

    При выборе коляски можно ориентироваться на рейтинги. Однако гораздо важнее подойти к этому вопросу индивидуально. Ваш малыш, скорее всего, будет крупным? Тогда откажитесь от футуристического дизайна. Такие модели выглядят изящно, но большинство из них имеют узкую люльку. Ребенок быстро вырастет из нее. На фото - самая маленькая коляска. Во всяком случае, так утверждает производитель.

  • Детская коляска

    Прошлое и настоящее детских колясок

    Трудная классика

    Казалось бы, самая комфортная модель - классическая. Ведущие производители, наверное, никогда не снимут ее с производства. Однако ей трудно маневрировать. Вот эта новая модель с колесами нового типа - намного маневренней.

  • Модель компании Silver Cross

    Прошлое и настоящее детских колясок

    Коляска как авто

    "Ребенок может быть таким же украшением для родителей, как дорогой автомобиль", - считает Бербель Вардецки (Bärbel Wardetzki), психолог из Мюнхена. Она, прежде всего, подразумевает страсть некоторых родителей публиковать фотографии своих детей в социальных сетях. Ну, возможно, тогда и эта коляска найдет своего покупателя. Модель компании Silver Cross с позолотой стоит около 55 тысяч евро.

  • Парковка для детских колясок

    Прошлое и настоящее детских колясок

    А где парковаться?

    На фотографии - стоянка для детских колясок в баварской столице. Мюнхен - не только крупный финансово-экономический центр, но и город с высокими показателями рождаемости. Впрочем, куда поставить коляску, и в других городах Германии найти несложно. Многие театры, магазины, библиотеки, врачебные практики отводят для этого специальные места.

    Автор: Марина Борисова


Детские площадки в Германии

  • Детская площадка в Ганновере

    Фоторепортаж: Где играют дети в Германии

    Много или мало?

    На первый взгляд, детских площадок в Германии относительно немного - во всяком случае, они есть далеко не в каждом дворе. В немецких городах такой традиции нет. Правда, нет и такого феномена, когда детские площадки застраивают - под гаражи, магазины, офисные здания. И городские площадки расположены в весьма живописных уголках.

  • Детская площадка на набережной Рейна

    Фоторепортаж: Где играют дети в Германии

    Не по трафарету

    На большой немецкий город, например, Мюнхен, приходится от 600 до 800 городских детских площадок. Некоторые из них - настоящие жемчужины. Главная особенность немецких площадок - разнообразие. Типовых нет, большинство носит индивидуальных характер. Лабиринты, горки, гимнастические элементы и лазалки, - чаще всего они выполнены из дерева. Есть и миниатюрные площадки - как эта.

  • Качели

    Фоторепортаж: Где играют дети в Германии

    Проверьте сами

    Все общественные площадки для детских игр в Германии контролируются согласно единому европейскому стандарту DIN EN 1176. Эксперты TÜV Rheinland ежегодно проверяют около 1500 объектов. Однако при всей тщательности проверок немецкие специалисты советуют сесть на качели сначала родителям, а потом качать дитя.

  • Троянский конь в Анкерсхагене

    Фоторепортаж: Где играют дети в Германии

    Изобретательность

    Игровые элементы могут быть очень разными. Вот такого "Троянского коня" установили в Анкерсхагене перед музеем имени Генриха Шлимана (Heinrich Schliemann). Этот археолог-самоучка открыл древнюю Трою и нашел знаменитый "клад Приама". Теперь дети могут если и не прокатиться на (или в) Троянском коне, то хотя бы съехать с горки!

  • Надпись Использование под вашу ответственность. Родители отвечают за своих детей

    Фоторепортаж: Где играют дети в Германии

    Детям до четырнадцати

    А эти правила написаны черным по белому на табличках, которые можно увидеть на каждой площадке: "Использование под вашу ответственность. Родители отвечают за своих детей". На большинстве площадок есть возрастные ограничения, например, здесь разрешается играть только детям до 14 лет. Собакам и другим домашним животным вход вообще строго запрещен.

  • Инспектор проверяет качество детской площадки

    Фоторепортаж: Где играют дети в Германии

    10 лет под контролем

    Немецкий концерн TÜV Rheinland, контролер качества, в августе 2016 года сообщил: за последнее десятилетие инспекторы проверили несколько тысяч детских площадок по всей Германии и провели три большие проверки сразу в четырех крупных городах: Берлине, Гамбурге, Кельне и Мюнхене. Некоторые площадки пришлось временно закрыть или даже демонтировать.

  • Качели

    Фоторепортаж: Где играют дети в Германии

    Правила игры

    Немецкие инспекторы подготовили 10 золотых правил для родителей. Среди них: сообщать о дефектах, самостоятельно контролировать инвентарь, следить за чистотой, сообщать о нецелевом использовании. Однако, пожалуй, самое главное правило: не выпускать играющих детей из поля зрения. Играя, дети часто недооценивают опасные ситуации и переоценивают свои возможности.

  • Горка

    Фоторепортаж: Где играют дети в Германии

    Лучший инспектор - родитель

    Согласно заключению немецких инспекторов, самые большие недостатки детских площадок: износ инвентаря, загрязнение и вандализм, а также неправильная конструкция и ошибки в строительстве. Поэтому, даже при наличии надлежащих проверок, настоятельная рекомендация родителям: "Тщательно проверяйте горки и другие элементы детских площадок, прежде чем отпустить детей играть".

  • Детская площадка на набережной Рейна

    Фоторепортаж: Где играют дети в Германии

    Вызов для родителей

    Некоторые детские площадки - не для слабонервных родителей. В то время как их чадо будет с удовольствием осваивать сложную конструкцию, как, например, эту лазалку на набережной Рейна, родителям лучше не спускать с него глаз.

    Автор: Марина Борисова


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Детские сады Германии ищут воспитателей-мужчин

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Их много не бывает. Чем больше, тем лучше, считают родители. Детская площадка - любимое место для игр. DW взялась за этот вопрос не по-детски. (05.09.2016)  

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