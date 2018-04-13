Дети в Германии: что можно и чего нельзя

Делать прививки или нет? Можно ли кормить грудью в общественных местах? Сколько сладкого в день давать малышу? Эти вопросы волнуют и немецких родителей.
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