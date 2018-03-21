Десятки человек погибли при теракте в Кабуле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.03.2018

Новый крупный теракт произошел в Афганистане. В результате взрыва в Кабуле погибли как минимум 26 человек, еще 18 получили ранения. Помощник представителя МВД Афганистана Нусра Рахими заявил, что террорист-смертник осуществил самоподрыв в толпе празднующих Навруз - праздник наступления весны и нового года - близ шиитской мечети и государственного университета.

В то же время начальник третьего полицейского участка Кабула Абдулхамид Чакари сообщил телеканалу Tolo News, что для теракта был использован заминированный автомобиль.

Навруз знаменует у иранских и тюркских народов наступление нового года по солнечному календарю. По мнению радикальных мусульман, это языческий праздник, который противоречит нормам ислама.

Ответственность за нападениев Кабуле взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

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