 Десятки погибших при пожаре в ТРЦ в Кемерово | Новости из Германии о России | DW | 25.03.2018
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Россия

Десятки погибших при пожаре в ТРЦ в Кемерово

По предварительным данным, число погибших приближается к сорока. 30 человек числятся пропавшими без вести.

Пожар в Кемерово

При пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово в воскресенье, 25 марта, согласно официальным данным погибли 37 человек, среди них - дети. При этом источник "Интерфакса" сообщает о 40 погибших. 30 человек пока числятся пропавшими без вести.

Кроме того, пострадали 43 человека, которые обратились за медицинской помощью. 36 из них госпитализированы. При этом двое пострадавших, сообщает "Интерфакс", находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, в двух залах расположенного в ТРЦ кинотеатра обрушился потолок.

Контекст

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании торгового строительного центра в Одинцовском районе, сообщило МЧС. Площадь пожара на рынке "Синдика" превысила 55 тысяч кв. м. (09.10.2017)

Площадь пожара на рынке "Синдика" превысила 55 тыс. кв. м, стоимость ущерба оценивается в 6,5 млрд рублей. Из горящего здания эвакуированы около 3000 человек, есть пострадавшие. (08.10.2017)

 "Учитывая тяжесть последствий пожара", заведенное в связи с ним уголовное дело по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина передано в главное следственное управление СКР сообщается на сайте ведомства. Дело заведено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Вероятна гибель 200 животных

Директор расположенного на третьем этаже ТРЦ контактного зоопарка Евгений Видеман сообщил ТАСС, что на момент пожара в зверинце находились около 200 животных 25 видов. Вероятнее всего, все они погибли, задохнувшись в дыму, заявил Видеман.

Пожарные приехали к ТРЦ после сообщения о задымлении на четвертом этаже. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, по состоянию на 17.00 местного времени эвакуировано 100 человек. На место прибыли более 16 единиц техники, с населением работают психологи.

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    Автор: Виктор Вайц


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Ссылки в интернете

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ГУ МЧС РФ по Кемеровской области: спасатели МЧС России продолжают работать на месте задымления в торговом центре в г. Кемерово

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