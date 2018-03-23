Десятки погибших при пожаре в ТРЦ в Кемерово | Новости из Германии о России | DW | 25.03.2018

При пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово в воскресенье, 25 марта, согласно официальным данным погибли 37 человек, среди них - дети. При этом источник "Интерфакса" сообщает о 40 погибших. 30 человек пока числятся пропавшими без вести.
Кроме того, пострадали 43 человека, которые обратились за медицинской помощью. 36 из них госпитализированы. При этом двое пострадавших, сообщает "Интерфакс", находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, в двух залах расположенного в ТРЦ кинотеатра обрушился потолок.
"Учитывая тяжесть последствий пожара", заведенное в связи с ним уголовное дело по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина передано в главное следственное управление СКР сообщается на сайте ведомства. Дело заведено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Вероятна гибель 200 животных
Директор расположенного на третьем этаже ТРЦ контактного зоопарка Евгений Видеман сообщил ТАСС, что на момент пожара в зверинце находились около 200 животных 25 видов. Вероятнее всего, все они погибли, задохнувшись в дыму, заявил Видеман.
Пожарные приехали к ТРЦ после сообщения о задымлении на четвертом этаже. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, по состоянию на 17.00 местного времени эвакуировано 100 человек. На место прибыли более 16 единиц техники, с населением работают психологи.
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Автор: Виктор Вайц