 Дерипаска ушел из совета директоров En+ | Новости из Германии о России | DW | 18.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Дерипаска ушел из совета директоров En+

Крупнейший акционер "Русала" - Компания En+ стремится выйти из-под санкций США. Олег Дерипаска не будет баллотироваться в совет директоров "Русала".

Олег Дерипаска (фото из архива)

Олег Дерипаска (фото из архива)

Бизнесмен Олег Дерипаска решил выйти из состава совета директоров группы компаний En+, которая является крупнейшим акционером алюминиевой компании "Русал". Как сообщается на сайте En+ в пятницу, 18 мая, на заседании совета директоров, в конце которого его глава Грегори Баркер принял отставку Дерипаски, единогласно были приняты предложения по выходу из-под санкций с En+ и ее дочерних компаний.

Контекст

Экономист Владислав Иноземцев о том, почему он ожидает рецессии в России и почему, по его мнению, следовало бы легализовать богатства российских чиновников. (20.04.2018)

Биржевые потери олигархов и падение рубля из-за новых санкций США предвещают третью за десять лет рецессию в российской экономике, считает Андрей Гурков. (11.04.2018)

Цель так называемого плана Баркера - снизить долю Дерипаски до менее чем 50 процентов и прекратить его влияние на совет путем назначения новых членов, в результате которого большинство окажется у независимых директоров, поясняется в сообщении. После заседания Баркер подтвердил обязательство Дерипаски не баллотироваться в совет директоров "Русала".

Санкции США против российских бизнесменов

В начале апреля США на основании "Кремлевского доклада" ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний. Под ограничительные меры, в частности, подпали "Русал" и En+ Олега Дерипаски. Минфин США 23 апреля допустил возможность смягчения санкций против "Русала", если Дерипаска перестанет контролировать компанию.

Тогда же группа компаний En+, являющаяся контролирующим акционером "Русала", сообщила, что Дерипаска согласился покинуть ее совет директоров и готов сократить свою долю в ней до менее чем 50 процентов. Но в Минфине США заявили, что сам по себе этот шаг не является основанием для вывода компании из-под санкций.

Смотрите также:

  • Путин положил кнут на конституцию

    Российская политика в карикатурах

    Жесткою рукою, или Инаугурация Путина на фоне протестов

    7 мая Владимир Путин в очередной раз занял пост президента РФ. За 2 дня до этого власти жестко разогнали акции протеста против инаугурации "Он нам не царь". Сергей Елкин о методах правления нового старого президента.

  • Цыганка гадает по руке Медведеву

    Российская политика в карикатурах

    Чего ждать Медведеву от нового срока Путина

    Владимир Путин может предложить кандидатуру премьер-министра сразу после инаугурации. Будет ли это снова Дмитрий Медведев, гадает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему свободы печати в России

    Российская политика в карикатурах

    Свобода печати по-русски

    3 мая - Всемирный день свободы печати. Правда, некоторые в России эту свободу понимают по-своему, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Человек примеряет перед зеркалом костюм в цветах армянского флага

    Российская политика в карикатурах

    Примерит ли Россия армянский сценарий?

    События в Армении продолжают развиваться стремительно. Мирные протесты охватили уже всю страну. Карикатурист Сергей Елкин об армянском сценарии и о том, кому он к лицу.

  • Олигарх уносит мешок с деньгами из России в США

    Российская политика в карикатурах

    Между Россией и офшорами - от чего страдают олигархи

    Хранить деньги на родине? Или в офшорах? Карикатурист Сергей Елкин сочувствует российским олигархам, перед которыми то и дело встает сложный выбор между чумой и холерой.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему, что кора дуба помогает от всех болезней

    Российская политика в карикатурах

    Кора дуба от всех болезней, или Какой народ - такие и лекарства

    Андрей Макаревич разразился острой критикой в адрес депутатов, советовавших россиянам лечиться корой дуба и боярышником, а заодно и самих россиян, терпящих подобные "эксперименты" над собой. Взгляд Сергея Елкина.

  • Путин кормит голубей с флагами России на спине

    Российская политика в карикатурах

    Армения в свободном полете - кто следующий?

    Неожиданная развязка политической ситуации в Армении и отставка Сержа Саргсяна, к которой его вынудили протестующие, вряд ли обрадовали Кремль. Почему - в карикатуре Сергея Елкина.

  • Путин смотрит по ТВ протестные акции в Армении

    Российская политика в карикатурах

    Армянский протест и отставка Саргсяна: взгляд из Москвы

    Протестующие в Армении ликуют – им удалось добиться отставки Сержа Саргсяна, экс-президента страны, который намеревался стать премьером. Сергей Елкин о том, кого такое развитие ситуации не порадовало.

  • Лавров рядом с картой США держит в руках табличку CLOSED

    Российская политика в карикатурах

    Прямые полеты в США: близится закрытие Америки?

    Российский МИД предупредил о возможном прекращении прямого авиасообщения между РФ и США. Причина - якобы проблемы экипажей "Аэрофлота" с визами. Взгляд Сергея Елкина на предостережения МИДа.

  • Графики падения реальных доходов населения в России и роста числа миллиардеров

    Российская политика в карикатурах

    Российская экономика в одной картинке

    По данным Forbes, в 2018 году в России стало на 29 долларовых миллиардеров больше. При этом реальные доходы россиян падают уже четыре года подряд. Взгляд Сергея Елкина на ситуацию в экономике РФ.

  • Мужчина с надписью на спине Роскомнадзор бьет молотком по значку мессенджера Telegram

    Российская политика в карикатурах

    Роскомнадзор охотится за Telegram по всему интернету

    Роскомнадзор заблокировал почти два миллиона сайтов, пытаясь добиться ограничения доступа к мессенджеру Telegram. Взгляд Сергея Елкина на действия ведомства.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему российский антисанкций в отношении США

    Российская политика в карикатурах

    По кому ударит российский ответ на американские санкции

    Госдума рассматривает законопроект о введении ответных санкций в отношении США. Сергей Елкин о том, кого в первую очередь затронут "антисанкции".

  • Мужчина с надписью на одежде Роскомнадзор вцепился зубами в самолетик - значок мессенджера Telegram

    Российская политика в карикатурах

    Роскомнадзор вцепился в Telegram

    Суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Его заблокируют "в ближайшее время", заявил глава ведомства и уточнил: "Когда нападу - не скажу". Сергей Елкин об атаке на мессенджер.

  • Виртуальный рубль заходит в рукоятку штопора

    Российская политика в карикатурах

    Последствия санкций США: для рубля настали тяжелые времена

    На фоне новых санкций и обострения ситуации в Сирии курс рубля к евро достиг минимального значения за последние полтора года. Сергей Елкин о перспективах российской валюты.

  • Олег Дерипаска и рыбки

    Российская политика в карикатурах

    Дерипаска в санкционном списке США: вслед за Рыбкой уплыло полцарства

    После попадания Олега Дерипаски в санкционный список США акции его компании "Русал" упали более чем на 48 процентов. Скандал с Настей Рыбкой аукнулся олигарху, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля

    Британский премьер Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением двойного агента Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум. Сергей Елкин о спасительной "соломинке" Путина.

  • Sergey Elkin Cartoon Rolle russischer Geheimdienste beim Kokain-Fund in der russischen Botschaft in Argentinien.

    Российская политика в карикатурах

    В аргентинском кокаиновом скандале замешаны спецслужбы РФ?

    В истории с обнаружением в посольстве РФ в Аргентине 400 кг кокаина больше вопросов, чем ответов. Карикатурист Сергей Елкин о сомнительном использовании щита и меча - символа спецслужб.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Путин и атомное оружие: когда ракеты служат рупором

    Громкие заявления Владимира Путина об испытаниях Россией новых видов ракетного оружия не остались незамеченными за рубежом. Карикатурист Сергей Елкин о риторике президента РФ.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    У кого Владимир Путин научился пугать мир ракетами

    В послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новой российской атомной ракете. Карикатурист Сергей Елкин знает, кого это известие возмутило больше всего.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Газпром" - ручной монстр Владимира Путина

    "Газпрому" исполнилось 25 лет. За это время концерн превратился в мощный политический инструмент, которым умело пользуется Владимир Путин. Карикатура Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Рыбке на YouTube вход (заплыв) запрещен

    YouTube потребовал от канала "Навальный Live" удалить программу про Олега Дерипаску, Сергея Приходько и Настю Рыбку. Карикатурист Сергей Елкин проиллюстрировал этот запрет.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Олимпиада, МОК и российские спортсмены: снова вместе?

    Международный спортивный арбитраж (CAS) признал неправомерным отстранение от Олимпиады в Пхёнчхане 28 российских атлетов. Карикатурист Сергей Елкин об их победе в баттле с МОК.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Как Путин может отреагировать на "Кремлевский доклад"

    Вашингтон опубликовал "Кремлевский доклад". В нем - 210 лиц из окружения Путина, которым угрожают санкции США. Карикатурист Сергей Елкин - о возможной реакции российского президента.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    ЕС и Россия спорят о поставках свинины: дело не в санкциях

    Еще до продэмбарго Россия запретила импорт свинины из стран Евросоюза. Брюссель требует за это компенсацию в 1,4 млрд евро. Карикатурист Сергей Елкин увидел этот спор так.

  • DW-Karikatur von Sergey Elkin - Haft Wirtschaftsminister Alexey Uljukaev

    Российская политика в карикатурах

    8 лет для Улюкаева - много или мало? Сечин знает ответ

    Экс-министр Алексей Улюкаев приговорен к 8 годам по обвинению в получении взятки от "Роснефти". О том, как мог отреагировать на решение суда глава "Роснефти" Игорь Сечин - в карикатуре Сергея Елкина.

  • Иностранные СМИ в России как иноагенты

    Российская политика в карикатурах

    Иностранные СМИ в России как "иноагенты"

    Зарубежные СМИ в России могут быть отнесены к категории "иностранных агентов", а свои публикации им придется помечать специальным образом. Так? - спрашивает Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 12:37
Now live
12:37 мин

Виктория Нуланд о Дерипаске и ловле рыбы, печеньках Госдепа и Кремлевском докладе - DW Новости

Контекст

Российская политика в карикатурах

Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (17.05.2016)  

Ссылки в интернете

Сообщение об уходе Олега Дерипаски из совета директоров на сайте компании En+

Аудио- и видеофайлы по теме

Виктория Нуланд о Дерипаске и ловле рыбы, печеньках Госдепа и Кремлевском докладе - DW Новости  

Песня про Рыбку, обзор софта от Пескова, Масленица у Путина – "Заповедник", выпуск 15  

Кремлевский доклад: как США накажут олигархов Путина и все его окружение - DW Новости  

Также по теме

Brasilien Flugzeug Gulfstream G550

Дерипаска вернул арендованные частные самолеты из-за санкций США 10.05.2018

Три частных самолета Gulfstream G550 были выставлены на продажу после того, как Олег Дерипаска отказался от их аренды. Бизнесмену пришлось вернуть лайнеры из-за санкций США.

Rusal russischer Aluminiumhersteller Oleg Deripaska

Выведением компании Дерипаски из-под санкций займется экс-помощник Трампа 13.05.2018

Компания экс-помощника Трампа будет выводить En+ Group Дерипаски из-под санкций. Ранее Дерипаска согласился сократить свою долю в ней.

Finanzministerium USA

Минфин США дал еще месяц на продажу активов "Русала", En+ и ГАЗа 01.05.2018

Американские инвесторы должны разорвать контракты с подпавшими под санкции российскими компаниями и продать их акции до 6 июня.

Самые читаемые

Комментарий: Немецкие иллюзии о Путине и России  

ОЗХО подтвердила применение хлора в сирийском Идлибе  

О чем Меркель будет говорить с Путиным в Сочи  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно