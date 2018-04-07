Дерипаска в санкционном списке США: вслед за Рыбкой уплыло полцарства

Крупная рыба в сетях Насти Рыбки

Обвинения в адрес олигарха Олега Дерипаски и откровения о жизни российских элит в одночасье прославили девушку легкого поведения по имени Настя Рыбка на всю Россию. Сергей Елкин о возможной реакции президента.