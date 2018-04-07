Дерипаска в санкционном списке США: вслед за Рыбкой уплыло полцарства

После попадания Олега Дерипаски в санкционный список США акции его компании "Русал" упали более чем на 48 процентов. Скандал с Настей Рыбкой аукнулся олигарху, считает Сергей Елкин.
На торгах в Гонконге по данным на 9.30 мск акции UC Rusal упали более чем на 48 процентов. Руководство "Русала" заявило о возможности технического дефолта в связи с санкциями США. (09.04.2018)
Бизнес-империи Олега Дерипаски предстоит борьба за выживание, будущее "Реновы" Виктора Вексельберга непонятно, правительству РФ придется помогать им и их заводам. (08.04.2018)
Состояние Дерипаски сократилось почти на один миллиард долларов, он потерял более 15 процентов активов. Сулейман Керимов потерял 3,9 процента, Виктор Вексельберг - 0,4 процента. (07.04.2018)
В нарастающем шуме "рыбкагейта" из-под удара потихоньку выводится вице-премьер Сергей Приходько. А ведь он - главный фигурант фильма Навального, хотя и появляется лишь в небольшом эпизоде, считает Александр Плющев. (13.02.2018)