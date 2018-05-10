 Дерипаска вернул арендованные частные самолеты из-за санкций США | Новости из Германии о России | DW | 10.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Дерипаска вернул арендованные частные самолеты из-за санкций США

Три частных самолета Gulfstream G550 были выставлены на продажу после того, как Олег Дерипаска отказался от их аренды. Бизнесмену пришлось вернуть лайнеры из-за санкций США.

Олег Дерипаска (фото из архива)

Бизнесмен Олег Дерипаска вернул арендованные им частные самолеты, поскольку он больше не может пользоваться ими из-за санкций США, сообщило в четверг, 10 мая, агентство Reuters. В настоящий момент самолеты модели Gulfstream G550 уже выставлены на продажу, начальная цена двух из них составляет 29,95 млн долларов за каждый.

Арендованные Дерипаской самолеты принадлежали компаниям Credit Suisse и Raiffeisen, сообщил Алирез Иттихадьех, директор фирмы Freestream, которая занимается продажей лайнеров. По его словам, самолеты были арендованы через частную компанию. "Кто использовал их? Высшее руководство. Включая самого Дерипаску", - заявил Иттихадьех.

Контекст

С момента введения новых санкций США акции "Русала" на бирже в Гонконге рухнули почти втрое. DW выяснила, какую помощь в России могут оказать алюминиевой компании Дерипаски. (17.04.2018)

Бизнес-империи Олега Дерипаски предстоит борьба за выживание, будущее "Реновы" Виктора Вексельберга непонятно, правительству РФ придется помогать им и их заводам. (08.04.2018)

Директор Freestream не стал уточнять, согласно каким санкционным требованиям бизнесмену пришлось отказаться от аренды самолетов. В свою очередь в компании Дерипаски "Русал" отказались давать комментарии по этому вопросу.

Санкции США против российских бизнесменов

По "Кремлевскому докладу" США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний 6 апреля. Под ограничительные меры, в частности, подпали "Русал" и En+ Group Олега Дерипаски. Минфин США 23 апреля допустил возможность смягчения санкций против "Русала", если Дерипаска перестанет контролировать компанию.

Тогда же группа компаний En+, являющаяся контролирующим акционером "Русала", сообщила, что Дерипаска согласился покинуть ее совет директоров и готов сократить свою долю в ней до менее чем 50 процентов. Однако в Минфине США заявили, что сам по себе этот шаг не является основанием для вывода компании из-под санкций.

Смотрите также:

  • Куклы Дональда Трампа и Хиллари Клинтон

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Публикация украденной переписки?

    Первые обвинения в связях с Кремлем прозвучали еще летом 2016 года, в разгар предвыборной борьбы в США. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила спецслужбы РФ во взломе серверов Демократической партии, а публикацию украденной переписки назвала поддержкой Трампа. По данным американских СМИ, соратники Трампа могли сотрудничать с представителями РФ, координируя публикацию украденных данных.

  • Твит Трампа от 11 января 2017

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление"

    "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление. И я никак не связан с Россией: ни сделок, ни кредитов - ничего!" Знаменитый твит президента США Дональда Трампа от 11 января 2017 года звучит предельно категорично. И тем не менее в Вашингтоне не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Трампа с Россией, а общественности становятся известны все новые нелицеприятные факты.

  • Трамп на конкурсе Мисс Вселенная в 2013 году в Москве

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Компромат на президента? Подробности

    Стало известно, что Трамп еще в 90-е годы пытался наладить связи с Москвой, а в 2000-е годы обзавелся бизнес-партнерами из России, часть которых, как позже выяснили СМИ, оказались связаны с организованной преступностью. В 2013 году Трамп провел в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и якобы устроил в отеле Ritz-Carlton сексуальную оргию, информацией о которой и обладают спецслужбы РФ.

  • Майкл Флинн

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Экс-советник Трампа - на зарплате в Москве?

    Майкл Флинн занимал должность советника президента США менее месяца. 14 февраля он ушел в отставку после появления информации о том, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону санкции Вашингтона против РФ с российским послом в США Сергеем Кисляком и скрыл это от вице-президента Майка Пенса. Позже выяснилось, что 2015 году Флинн получал деньги за услуги российским компаниям.

  • Джеймс Коми

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Уволен за рвение в расследовании связей с РФ?

    Деятельность Флинна стала поводом для нескольких расследований, одно из которых возглавлял экс-глава ФБР Джеймс Коми. В начале мая он был уволен Трампом. Официально - за "некомпетентность". На деле, как уверены СМИ, - за нежелание прекратить расследование дела Флинна и вмешательства РФ в избирательную кампанию в США, которое, "вне всяких сомнений", имело место, заявил Коми на слушаниях в Сенате.

  • Джаред Кушнер

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Зять Трампа тоже замешан?

    Расследования "российского досье" уже не ограничиваются Флинном. Министр внутренней безопасности США Джон Келли указал в начале июня, что зять Дональда Трампа и старший советник президента США Джаред Кушнер являются фигурантом расследования министерства юстиции по делу о вмешательстве России в выборы главы американского государства в 2016 году.

  • Встреча президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Трамп раскрыл секретную информацию?

    Сам президент США, впрочем, тоже не остается в стороне. Поводом для нового скандала послужила его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме 10 мая. В ходе встречи Трамп, как утверждали СМИ, раскрыл россиянам совершенно секретные данные, полученные американцами от израильской разведки, таким образом подвергнув опасности агентурную сеть израильтян.

  • Граффити Трампа с Путиным

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Кремль все отрицает

    Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес Трампа в разглашении секретной информации "политической шизофренией" и заявил, что Москва готова предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы президента США и главы МИД РФ, состоявшейся 10 мая в Белом доме. Что касается всех прочих обвинений, то Кремль отрицает свое вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году.

  • USA Donald Trump Jr. (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Семейное дело

    В скандал оказывается вовлечен и сын Дональда Трампа - Трамп-младший. Всплывает информация, что в ходе избирательной кампании 2016 года он встречался с российским юристом Натальей Весельницкой. Она якобы пообещала ему предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Однако сам Трамп-младший отрицает, что об этом шла речь на встрече с Весельницкой.

  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Боты на службе

    Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

  • Google Logo (Picture alliance/dpa/O.Spata)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Интернет как поле боя

    Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.

  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Первый обвиняемый

    В рамках расследования вмешательства России в выборы в США, предъявлено первое обвинение. Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в заговоре против интересов Соединенных Штатов. В том числе упоминается факт получения многомиллионных сумм за работу на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Ложь выходит наружу

    Одновременно стало известно о том, что бывший советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к российским властям. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Владимира Путина.

    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


Смотреть видео 11:48

Гудбай, Америка, или Санкции Думы против США – DW Новости (17.04.2018)

Контекст

Российские следы вокруг Дональда Трампа

В США не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией. В СМИ звучат все новые обвинения, которые президент отвергает. DW собрала самые громкие из них. (13.06.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Наказать своих: справятся ли россияне без американских лекарств? (18.04.2018)  

Гудбай, Америка, или Санкции Думы против США – DW Новости (17.04.2018)  

Песня о тяжелой жизни олигархов в кризис - "Заповедник"  

Также по теме

Finanzministerium USA

Минфин США дал еще месяц на продажу активов "Русала", En+ и ГАЗа 01.05.2018

Американские инвесторы должны разорвать контракты с подпавшими под санкции российскими компаниями и продать их акции до 6 июня.

Rusal russischer Aluminiumhersteller Oleg Deripaska

США не гарантируют отмену санкций против "Русала" после ухода Дерипаски 27.04.2018

Дерипаска согласился снизить свою долю в En+. Сокращение доли олигарха в основном акционере "Русала" не является основанием для вывода компании из-под санкций, утверждают в Минфине США.

Rusal russischer Aluminiumhersteller

США могут смягчить санкции против "Русала" 23.04.2018

Смягчение санкций будет возможным, если Олег Дерипаска прекратит контролировать "Русал", заявили в Минфине США. Тем временем цены на алюминий резко упали.

Самые читаемые

Украинские инвесторы из Крыма выиграли в Гааге суд против РФ  

Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2018"  

Комментарий: Трамп и Нетаньяху обыграли Тегеран и Москву  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно