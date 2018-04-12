Депутат бундестага: Следы атаки на сеть правительства ФРГ ведут к хакерам из РФ

"Мы восприняли это как хакерскую атаку российского происхождения", - заявил в среду, 11 апреля, директор Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen), имея в виду недавнюю попытку взлома немецкой правительственной сети. Он, правда, полностью не исключает, что нападавший только создавал видимость российского происхождения, но Масен говорит о российском авторстве атаки "с очень большой долей вероятности".

Этой темой вплотную занимается и Константин фон Нотц (Konstantin von Notz). Он не только заместитель председателя фракции "зеленых" в бундестаге, но и признанный эксперт в сфере интернета и компьютерных технологий. А еще фон Нотц - замглавы парламентской комиссии по контролю за деятельностью спецслужб. На это обстоятельство он обратил перед интервью особое внимание корреспондента DW, напомнив, что члены этой комиссии не имеют права рассказывать все, что они узнают на ее заседаниях.

DW: Господин фон Нотц, представители немецкого правительства и спецслужб Германии довольно часто в последнее время пугают общественность российскими хакерами, хотя и сами признают, что абсолютной уверенности именно в российском происхождении таких атак - будь то на бундестаг или теперь на правительство - у них нет. Может быть, они сгущают краски?

Константин фон Нотц

Константин фон Нотц: Я думаю, что в случае с хакерскими атаками точное определение их происхождения всегда будет оставаться под вопросом. У таких атак нет аналоговой очевидности, они оставляют только цифровые следы, которые подвержены манипуляциям. Тем не менее существуют аргументированные предположения. И такие предположения в отношении упомянутых атак на бундестаг и правительственные сети говорят в пользу того, что они могли вестись из России. Но всегда остается доля неуверенности, и нельзя на 100 процентов исходить из того, что так оно и было.

- Но почему остается неуверенность? Ведь некоторые эксперты говорят, что современные технологии позволяют абсолютно точно установить место, в котором находится тот компьютер, с которого велась хакерская атака.

- Так оно и есть. И в некоторых случаях это, по всей видимости, и удалось сделать. Из этого вы сами можете сделать выводы. Но в глобальном мире интернета вы сегодня, конечно, можете установить сервер в какой-нибудь стране, и это не будет означать, что именно эта страна им управляет. Но я не снимаю ответственность с России. Имеющиеся предположения я считаю весьма убедительными, тем не менее не стал бы формулировать 100-процентное определение. Особенно потому, что в этой связи постоянно говорят о хакерских контратаках. Оправдание для таких мер, выходящих за рамки чисто защитных, с моей точки зрения, пока жидковато.

- Но такая контратака, ответный удар по серверу хакера в принципе возможна?

- Да, такие возможности есть. Вопрос в том, что можно называть ответным ударом. Сначала можно отследить, куда ушли скаченные данные и какие. Можно попытаться их стереть. Еще одна возможность - провести контратаки на серверы, так называемые hackbacks. Но вот принять именно такую меру зачастую очень непросто, поскольку данные уходят очень различными путями, и, например, первые, скаченные в ходе атаки на бундестаг, ушли на британские серверы.

Если немецкие спецслужбы или бундесвер решат в ответ атаковать британские серверы, то это трудно. Необходим очень дифференцированный подход, учет дискуссии о правовой государственности и в цифровом мире. Уже оскомину набило выражение "интернет - это не бесправовое пространство". Так оно и есть. Но интернет и не пространство, освобожденное от необходимости соблюдать основные права человека.

- Что вы имеете в виду?

- Если вспомнить, что стало известно благодаря Сноудену, в том числе, о действиях западных спецслужб, надо признать, что многим из их гордиться тут нечем. Я считаю, что в наше время, когда эродирует масштаб ценностей, когда под мощным обстрелом оказались европейские, западные демократии, надо говорить и о таких вещах, как конституционные принципы, частная сфера, правая государственность, беспристрастное судопроизводство и в цифровом мире.

- Хакерские атаки - это одно, попытки повлиять с помощью ботов в социальных сетях и комментариях к электронным версиям СМИ на немецкое общественное мнение - другое. Насколько опасным вы считаете действия российских "активистов" в этой сфере?

- Проблема есть, хотя я не стал бы указывать в направление определенной части света. Это проблема достоверности информации и высокая степень уязвимости интернета для манипуляций. Сейчас речь идет о том, что президентские выборы в США и референдуме о "Брекзите" в Великобритании, возможно, подверглись манипуляциям. Это вопиющее подозрение.

- Но вы не уверены, что так оно и было?

- Нет, не уверен. Но в пользу этого имеются очень аргументированные указания и веские улики. Кстати, и перед выборами в Германии немецкие спецслужбы громко предостерегали от возможных манипуляций…

- … которых, однако,так и не было.

- А я в этом не уверен. Мы (фракция "зеленых". - Ред.) неоднократно спрашивали об этом правительство, и оно ответило лишь, что у него нет на этот счет конкретных указаний. Но до тех пор, пока мы не знаем, сколько есть таких контор, как Cambridge Analytica, пока Facebooк не сообщит, кто еще получал от него данные, вопрос остается открытым. Я бы не торопился с выводами.

- То есть, вы не исключаете, что правительство Германии формировалось в этот раз так долго, потому что кто-то повлиял на исход выборов в сентябре прошлого года?

- Вы утрируете. Я бы так не говорил. Но если немецкие спецслужбы в преддверии выборов в Германии публично говорят о наличии реальной угрозы манипуляций, то после выборов я хочу услышать от них объяснений того, почему этого не произошло. Ответа я до сих пор не получил. Жду.

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