 Депутат бундестага: Высылка российских дипломатов странами ЕС необдуманна | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 26.03.2018
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Германия

Депутат бундестага: Высылка российских дипломатов странами ЕС необдуманна

Является ли высылка российских дипломатов рядом европейских стран правильной реакцией в деле Скрипаля, в интервью DW объяснил депутат бундестага от партии "зеленых" Юрген Триттин.

Российские дипломаты покидают Лондон

Российские дипломаты покидают Лондон

В интервью DW депутат бундестага от партии "Союз-90/"зеленые" Юрген Триттин (Jürgen Trittin) оценил высылку некоторыми европейскими странами российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, которая настаивает на причастности Москвы к отправлению бывшего двойного агента Сергея  Скрипаля.

DW: Г-н Триттин, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) называет высылку российских дипломатов "сигналом",  сопредседатель вашей партии Роберт Хабек (Robert Habeck) - "знаком солидарности с Великобританией". Вы согласны с этим?

Юрген Триттин: Я думаю, что это скорее знак солидарности с Терезой Мэй. Есть желание укрепить ее позиции в Великобритании, учитывая продолжающиеся переговоры о "Брекзите", для этого Европа сейчас демонстрирует единство. На мой взгляд, продолжая цитировать г-на Маса, это необдуманно. Поскольку делается это в тот момент, когда имеются не убедительные доказательства (о причастности России к отравлению Скрипаля. - Ред.), а только предположения и правдоподобия.

Юрген Триттин

Юрген Триттин

Правдоподобия указывают на Россию, но здесь теперь нужно считаться с тем, что последует и естественная реакция со стороны России. Я не знаю, хорошо ли обдумано решение пуститься в политику эскалации и взаимного обострения.

- По вашему мнению, было бы лучше дождаться отчета Организации по запрещению химического оружия (ОХЗО) по делу Скрипаля?

- Да, это было бы правильным - дождаться отчета ОЗХО, чтобы потом действовать на основе реальных выводов. Тогда можно было бы хорошо продемонстрировать эту солидарность с Лондоном и не подозревать, что все происходящее слабо связано со Скрипалем, но сильно - с "Брекзитом".

- В вопросе"Брекзита"у Германии и ЕС мало доверия британскому правительству, Борису Джонсону и Терезе Мэй. Вы не доверяете британцам и в деле Скрипаля?

- Британцы должным образом провели расследование. Что касается роли Бориса Джонсона и его отношений с истиной, мы теперь знаем, что с момента начала кампании по "Брекзиту" у Джонсона с ней, мягко говоря, тактические отношения.

Контекст

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Я не думаю, что нет вообще никаких указаний на Россию (в деле Скрипаля. - Ред.). Но если давать на это России ответ, тогда необходимо нечто большее, чем правдоподобие.

- Уже перед этой высылкой дипломатов вы также предупреждали о"спирали возмущения". Как вы полагаете, каковы будут дальнейшие последствия?

- Если события будут развиваться так и дальше, то очень быстро сложится ситуация новой холодной войны. И я не думаю, что это будет разумно. Для всего, чего мы хотим от России и где мы хотим изменить ее поведение, - будь то Сирия или развертывание ракет средней дальности - новая холодная война не поможет. Она, возможно, даже вредна.

- Что вы ответите тем, кто говорит, что Путин понимает толькосилу?

- И поэтому высылают четырех дипломатов? Да он посмеется над этим.

- И что было бы тут верным путем?

- Есть процедура для подобного рода случаев, и ее необходимо строго придерживаться. В соответствии с нею, надо дождаться доклада ОХЗО и на его основе действовать. Я не выступаю за то, чтобы неправомерное поведение, убийство людей и подобные вещи оставлять безнаказанными. Но я целиком за то, чтобы делать это на основе доказательств, а не правдоподобия.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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