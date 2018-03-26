Депутат бундестага: Высылка российских дипломатов странами ЕС необдуманна | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 26.03.2018

Является ли высылка российских дипломатов рядом европейских стран правильной реакцией в деле Скрипаля, в интервью DW объяснил депутат бундестага от партии "зеленых" Юрген Триттин.
В интервью DW депутат бундестага от партии "Союз-90/"зеленые" Юрген Триттин (Jürgen Trittin) оценил высылку некоторыми европейскими странами российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, которая настаивает на причастности Москвы к отправлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.
DW: Г-н Триттин, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) называет высылку российских дипломатов "сигналом", сопредседатель вашей партии Роберт Хабек (Robert Habeck) - "знаком солидарности с Великобританией". Вы согласны с этим?
Юрген Триттин: Я думаю, что это скорее знак солидарности с Терезой Мэй. Есть желание укрепить ее позиции в Великобритании, учитывая продолжающиеся переговоры о "Брекзите", для этого Европа сейчас демонстрирует единство. На мой взгляд, продолжая цитировать г-на Маса, это необдуманно. Поскольку делается это в тот момент, когда имеются не убедительные доказательства (о причастности России к отравлению Скрипаля. - Ред.), а только предположения и правдоподобия.
Правдоподобия указывают на Россию, но здесь теперь нужно считаться с тем, что последует и естественная реакция со стороны России. Я не знаю, хорошо ли обдумано решение пуститься в политику эскалации и взаимного обострения.
- По вашему мнению, было бы лучше дождаться отчета Организации по запрещению химического оружия (ОХЗО) по делу Скрипаля?
- Да, это было бы правильным - дождаться отчета ОЗХО, чтобы потом действовать на основе реальных выводов. Тогда можно было бы хорошо продемонстрировать эту солидарность с Лондоном и не подозревать, что все происходящее слабо связано со Скрипалем, но сильно - с "Брекзитом".
- В вопросе"Брекзита"у Германии и ЕС мало доверия британскому правительству, Борису Джонсону и Терезе Мэй. Вы не доверяете британцам и в деле Скрипаля?
- Британцы должным образом провели расследование. Что касается роли Бориса Джонсона и его отношений с истиной, мы теперь знаем, что с момента начала кампании по "Брекзиту" у Джонсона с ней, мягко говоря, тактические отношения.
Я не думаю, что нет вообще никаких указаний на Россию (в деле Скрипаля. - Ред.). Но если давать на это России ответ, тогда необходимо нечто большее, чем правдоподобие.
- Уже перед этой высылкой дипломатов вы также предупреждали о"спирали возмущения". Как вы полагаете, каковы будут дальнейшие последствия?
- Если события будут развиваться так и дальше, то очень быстро сложится ситуация новой холодной войны. И я не думаю, что это будет разумно. Для всего, чего мы хотим от России и где мы хотим изменить ее поведение, - будь то Сирия или развертывание ракет средней дальности - новая холодная война не поможет. Она, возможно, даже вредна.
- Что вы ответите тем, кто говорит, что Путин понимает толькосилу?
- И поэтому высылают четырех дипломатов? Да он посмеется над этим.
- И что было бы тут верным путем?
- Есть процедура для подобного рода случаев, и ее необходимо строго придерживаться. В соответствии с нею, надо дождаться доклада ОХЗО и на его основе действовать. Я не выступаю за то, чтобы неправомерное поведение, убийство людей и подобные вещи оставлять безнаказанными. Но я целиком за то, чтобы делать это на основе доказательств, а не правдоподобия.
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