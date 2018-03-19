День ″Голоса″: вбросы под камерами, ″перелетные избиратели″ и явка | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.03.2018

Работа штаба некоммерческой организации "Голос" в воскресенье, 18 марта, началась в шесть утра. Несколько десятков волонтеров до закрытия участков в стране принимали звонки на "горячую линию" и фиксировали нарушения на интерактивной карте. К концу дня их количество приблизилось к трем тысячам.

"Голос" в экстремальных условиях

Но, судя по всему, нарушений было гораздо больше: "Я с таким наплывом звонков сталкиваюсь впервые за пять лет, - делится эксперт "Голоса" Василий Вайсенберг. - Очень много людей не дозваниваются, мы физически не могли обработать все звонки. Поскольку "горячая линия" для нас платная, деньги на счету заканчивались с очень большой скоростью. Мы просто не успевали доплачивать, чтобы "горячая линия" продолжала работать".

Василий Вайсенберг

За день до этого "Голосу" пришлось столкнуться еще с одной трудностью - искать новое помещение. "К арендодателю пришел участковый с неизвестным человеком в штатском и провел беседу, - рассказывает Вайсенберг. - После этого арендодатель вышел с побелевшим лицом и сказал, что вынужден вернуть деньги и расторгнуть договор". Деньги, по словам Вайсенберга, вернулись на карту с пометкой "ошибочный платеж". Журналисты и волонтеры узнали, где будет находиться штаб, вечером накануне выборов.

Избиратели не могут найти себя

Программист Александр Герасёв за день обработал порядка 150 звонков. Самые частые жалобы - на то, что граждане не находили себя в списках избирателей. "Люди пришли голосовать и внезапно обнаружили, что они якобы подавали заявление для голосования по месту нахождения, - говорит волонтер. - При этом люди не работали в госструктурах, нельзя предположить, что это за них сделали работодатели. Это может означать либо, что кто-то голосует по этим бюллетеням, либо это какая-то ошибка в системе ГАС-выборы".

Александр Герасёв принимает звонки на "горячую линию"

Такие ошибки повторялись множество раз, рассказал DW сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц. Он связывает это с новыми правилами, которые позволяют избирателю голосовать не по месту регистрации. "В результате списки кажутся меньше, а явка выше. И люди, исчезнувшие из списков, жалуются - они вынуждены доказывать, писать заявления, просить включить их в список избирателей”.

Произвольный поиск DW на сайте ЦИК показал, что в среднем на одном избирательном участке исключены из списков от 80 до 100 человек. Куда они после этого "прикрепились", сайт не сообщает. Но, по оценкам экспертов “Голоса”, региональные власти могли использовать новые правила для того, чтобы фиктивно повысить явку контролируемых ими социальных групп.

"Перелетные избиратели"

"Мы ожидали, что, если избиратель меняет местоположение, это означает, что он уехал в другой регион, - говорит Мельконьянц. - Но на практике мы видели, что в основном избиратели мигрируют внутри региона". Лишь порядка миллиона человек воспользовались новой процедурой для того, чтобы прикрепиться к участку вне своего региона, объясняет эксперт. А около 4 миллионов - это внутренняя миграция в пределах региона.

"По нашим предположениям, это люди, которые под давлением руководителей вынуждены сменить свой участок на тот, который удобен руководству. И мы видели, как люди приезжали на автобусах и голосовали организованно. Иногда к одному участку приписывали до тысячи человек", - уверяет Мельконьянц.

Выборы в России: все под контролем?

До 18 марта в "Голос" поступало много сигналов о том, что на людей давят, принуждая их к участию в выборах, рассказал сопредседатель организации: "Это люди, которые зависят от власти: бюджетники, сотрудники крупных госпредприятий. Их собирали и обрабатывали, чтобы они обязательно участвовали в выборах. Где-то начальник давит на жалость - мол, у меня будут проблемы. Где-то запугивает. Где-то заставляют отчитываться. А где-то говорят: завтра собираемся и едем голосовать на участок, который находится рядом с работой".

В большинстве случаев руководители не говорили своим подчиненным, за кого они должны голосовать, отмечает эксперт и поясняет: "Особенность этих выборов - борьба за явку".

Вбросы под камерами

Значительную роль сыграли и нарушения "классического" типа, в первую очередь вбросы, говорит Василий Вайсенберг: "Это удивительно, ведь сегодня все в курсе про видеонаблюдение". Но вбросы бюллетеней нередко происходят прямо под камерами, удивляется наблюдатель. Причем, по его словам, происходит это не только в "электоральных султанатах", как Чечня и Дагестан, но и в Московской области и в Москве.

Наблюдатели намерены добиваться отмены результатов на участках, где зафиксированы вбросы. “В 2016 году выборы на таких участках отменялись. Я надеюсь, так будет и в этот раз. После вброса волю избирателей очень сложно отделить от воли вбросчиков - приходится признавать выборы недействительными", - объясняет Вайсенберг.

По мнению координатора проектов "Голоса" Романа Удота, такого рода фальсификации имеют не только статистическое, но и символическое значение. "Зачем фальсифицировать, если все уже решено? Если комиссии идут на это преступление, да еще под видеокамерами, значит им это зачем-то очень нужно. Я думаю, это последний бастион. Как будто бы тебе говорят: не рыпайся, это навсегда. У нас есть эта дубинка, нам плевать на закон, мы сделаем, как хотим, и нам за это ничего не будет", - сетует Удот.

Долгосрочная терапия фальсификаций

Он считает, что, несмотря на предсказуемость результатов, нужно делать все, чтобы бороться с фальсификациями. По наблюдениям активиста, результаты такой борьбы могут проявиться уже через несколько лет. "Казалось бы, какая разница - жалкие 15 процентов фальсификаций? Но я сравниваю это с раковой опухолью. Она маленькая, но нужно ее удалить, чтобы человек выздоровел, - советует Удот. - Когда в Москве в 2013 избавились от фальсификаций, "Единая Россия" потеряла не 15 процентов, а все сто - уже через 4 года. Муниципальные собрания в некоторых районах оказались полностью заняты представителями оппозиции".

Впрочем, кажется, не все избиратели согласны с такой долгосрочной стратегией. Некоторые, как оказалось, относятся к выборам настолько несерьезно, что сами готовы нарушать закон из любопытства. Волонтер Александр Герасёв приводит в пример такой случай: "Звонил гражданин из Дагестана, жаловался, что у них голосуют по окрестным селам без прописки, вообще без всего. Попросил пять бюллетеней, ему дали, он проголосовал. Я объясняю: вы понимаете, что вы совершили уголовное преступление? А он: "Ну да, виноват, я просто хотел проверить".

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