День Воли в Минске не обошелся без эксцессов | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 25.03.2018

Митинг-концерт 25 марта стал самым массовым мероприятием в Беларуси, организованным не государством, за последние 20 лет. К Большому театру оперы и балета в центре Минска весь день тянулись люди, по разным оценкам, в мероприятии приняли участие от 15 до 25 тысяч человек. Однако юбилей Белорусской Народной Республики (БНР) не обошелся безэксцессов. Корреспондент DW был в эпицентре событий.
Задержания оппозиционеров
Еще накануне празднования правоохранители задержали одного из лидеров Белорусского национального конгресса (БНК) поэта Владимира Некляева, активиста движения солидарности "Разам" (Вместе) Вячеслава Сивчика и активиста гражданской кампании "Европейская Беларусь" Максима Винярского. Эти оппозиционеры вместе с еще одним лидером БНК Николаем Статкевичем планировали провести в Минске шествие, разрешения на которое Минский горисполком не дал. Сам Статкевич был задержан утром 25 марта при выходе из своей квартиры и проведет ближайшие 10 суток в Центр изоляции правонарушителей, как и Некляев. Правда, позднее стало известно, что Некляева, Статкевича, Винярского и Сивчика без каких-либо объяснений отпустили на свободу.
Несмотря на запрет, несколько десятков сторонников БНК пришли на Площадь Якуба Колоса, но там их уже дожидались сотрудники милиции. Были задержаны, по оценкам правозащитников, около 50 человек, в том числе группа наблюдателей правозащитного центра "Весна" из 5 человек и несколько журналистов телеканала БЕЛСАТ.
Полиция задержала около 50 человек
Кроме того, в разных регионах страны милиция под разными предлогами задерживала активистов демократических сил, которые направлялись в Минск на разрешенный митинг-концерт или только собирались это сделать. Например, в городке Марьина Горка возле своего дома был задержан известный поэт Славомир Адамович. Счет таких случаев идет на десятки.
Самый массовый митинг-концерт
Основное действо 25 марта разворачивалось возле Большого театра оперы и балета. Туда люди начали приходить задолго до 13.00, когда был назначен сбор. Участников мероприятия милиция пропускала через специальные контрольные пункты, в районе акции была запрещена продажа алкоголя. Власти разрешили использование исторической символики – бело-красно-белых флагов и герба Погоня. Поэтому над людской массой развевались сотни национальных стягов. Но использовать их можно было только на огороженной территории возле театра, где проходил митинг-концерт. Тех, кто пытался продемонстрировать эти символы в других местах, в лучшем случае милиционеры заставляли их спрятать, а в худшем - задерживали. Причем делали это и лица в штатском. Кроме того, в районе театра работала "глушилка", так что были серьезные проблемы с мобильной связью и интернетом, что доставляло немало неудобств журналистам.
Тем не менее, все эти действия правоохранителей не испортили атмосферу праздника. Работали фуд-корт, детская площадка, желающие принимали участие в конкурсах на тему истории Беларуси. Тут же можно было приобрети белорусскую литературу и сувениры, майки с национальной символикой. Участников мероприятия со сцены поздравили представители четырех христианских конфессий, действующих в Беларуси. Белорусов в видеообращениях приветствовали представители зарубежных посольств, президент Рады БНР в эмиграции Ивонка Сурвилла.
Заявители акции лидеры Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, партии Белорусского народного фронта Григорий Костусев, Белорусской социал-демократической партии (Громода) Игорь Борисов и Движения "За свободу" Игорь Губаревич торжественно зачитали Третью уставную грамоту, которая 25 марта 1918 года провозгласила независимость БНР.
Народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко озвучила обращение к участникам митинга-концерта лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич. "Сталин делал из белорусов русских. Сталин понимал, что без национальной идеи и языка нет народа, поэтому уничтожалась в первую очередь интеллигенция. Через 100 лет мы знаем, что БНР была и мы оттуда. Те, кто вырос в СССР, ничего про нее не знали, или говорили, что выросли без прошлого. Кто такой белорус? Это человек, который мечтает о свободе, но мы ее боимся. Свобода – это жестокая вещь, она требует веры и достоинства, дисциплины и благородства. Мы с вами пишем историю своей свободы", - считает нобелевский лауреат.
Потом был концерт с участием известных белорусских рок-групп, а также с сольными выступлениями легендарных отечественных музыкантов Каси Камоцкой и Игоря Варашкевича. К слову, большинство из участников мероприятия составляла молодежь, которая подпевала своим кумирам и охотно скандировала "Жыве Беларусь! " (Пусть живет Беларусь).
Важность БНР
В советские времена сама дата 25 марта 1918 года, когда была провозглашена независимость БНР, тщательно замалчивалась, а если изредка и упоминалась, то исключительно в негативном смысле. Но сегодня даже белорусские чиновники признают, что без БНР не было бы БССР, которую большевики были вынуждены создать в пику "националистам". Ученые и политики сегодня в большинстве своем сходятся во мнении, что без БНР не было бы и сегодняшней независимой Республики Беларусь, поэтому 25 марта 1918 года – историческая и даже сакральная дата для целого народа в центре Европы.
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Автор: Галина Петровская