 День Воли в Беларуси начался превентивными задержаниями | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 25.03.2018
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Беларусь

День Воли в Беларуси начался превентивными задержаниями

В числе задержанных - экс-кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич, призывавший сторонников выйти на несанкционированный марш.

Задержание в Минске

Задержание в Минске

На акции, проходящей на площади Якуба Коласа в центре Минска по случаю 100-летней годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики, произошли массовые задержания. Как сообщают белорусские СМИ в воскресенье, 25 марта, в ходе несогласованного мероприятия задержаны около 50 человек. 

Более 30 задержанных погрузили в три автозака, после чего стражи порядка начали заполнять четвертый автозак, передает с места событий корреспондент БелаПАНа. В числе задержанных - шесть наблюдателей правозащитного центра "Весна", а также несколько журналистов "Белсата". Еще некоторые сотрудники "Белсата" были задержаны еще до начала акции, одного из них отпустили после проверки документов.

Портал tut.by сообщает, что сотрудники ОМОНа в форме обходят лавки на площади Якуба Коласа и просят сидящих на них пройти с ними. 

Задержан оппозиционный политик  Николай Статкевич

Сразу после выхода из дома на акцию в воскресенье, 25 марта, был задержан оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич. По данным агентства БелаПАН, на протяжении последних дней у его дома дежурили микроавтобусы с людьми в штатском.

Как сообщила изданию жена оппозиционера Марина Адамович, он находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина и будет отбывать там 10-суточный арест за одну из прошлых акций осенью 2017 года.

Задержания по всей республике

Контекст

В ряде других городов задержаны активисты, направлявшиеся в Минск, в частности, ехавший из Орши член незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия" Евгений Анищенко. На вокзале в Молодечно задержан глава Минской областной организации БСДП Алесь Абрамович, пишет сайт "Весна".

Несмотря на запрет, ранее Статкевич призвал своих сторонников собраться на площади Якуба Коласа, чтобы провести "Марш достоинства" к Оперному театру, где пройдут санкционированные митинг и концерт по случаю Дня Воли. Превентивные задержания перед акциями в день 100-летия БНР начались еще несколько дней назад. 21 марта был задержан экс-кандидат в президенты Владимир Некляев, учредитель незарегистрированного движения "Разам" Вячеслав Сивчик и активист "Европейской Беларуси" Максим Винярский.

Митинги, собрания и другие массовые мероприятия в честь 100-летия провозглашения БНР проходят в десятках белорусских городов.

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