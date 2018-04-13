Деньги не пахнут, или Переработка отходов как выгодный бизнес

Бульдозеры трамбуют мусор. Рев моторов, гвалт птичьих стай, вонь нестерпимая. Люди с мешками роются в отходах в надежде найти что-нибудь полезное. Нет, эта картинка не из одной из беднейших стран. Еще в 80-е годы ее можно было наблюдать на окраинах многих немецких городов.

Но вскоре для свалок просто не осталось места. И совпало это с общественной дискуссией о дефиците сырья. Вот тут-то в Германии и задумались о мусоре, об отходах. В 1991 году тогдашнее правительство ФРГ приняло закон об упаковочных материалах. Он обязывал производителей отвечать за свои товары и после их употребления. Вот так и родилась идея о круговороте сырья. На всех упаковках, которые подлежат переработке, появилась соответствующая эмблема.

Сортировка мусора для немца - гражданский долг

На немецких улицах установили контейнеры для сбора стеклянных банок и бутылок из-под вина - пивные в Германии сдаются. Бачки для мусора стали разноцветными: в синий - бумагу, в черный - пищевые отходы, в желтый - всю упаковку, от фольги до баночки из-под йогурта. Несложно было стимулировать людей и начать сдавать пластиковые бутылки - они продаются с залогом, так что их выгоднее возвращать в магазин, чем выбрасывать.

Такой знак ставится на изделиях, подлежащих переработке

Мир не успевал изумляться: сортировка мусора превратилась в Германии в своего рода массовый спорт. И горе тому, кто бросит газету в ящик для пластика - бдительная соседка его тут же отчитает. Помогла тут и рекламная кампания. Даже в детских книжках появились рассказы о пользе сортировки мусора.

Как отделить от баночки крышечку?

Но у предприятий по переработке мусора появилась проблема: в бачках с упаковками было намешано слишком много разных материалов. Например, баночка из-под йогурта. Сама она пластиковая, крышечка - алюминиевая. Потребитель, наверное, и согласился бы крышечку от баночки отрывать, да ведь разных мусорных бачков для всех материалов не напасешься.

Поначалу все делалось вручную, у конвейера. Работа не из самых приятных, вот и оплачивать ее приходилось хорошо. Тут пришлась кстати калибровочная техника из горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. Там давно уже применялись машины для сортировки угля, картошки или яблок по размеру. Инфракрасные датчики и магниты дополнили системы. Но действительно эффективно они заработали после того, как появились достаточно дешевые и мощные компьютеры.

Выпуская новый товар и упаковку, думай об их переработке

Сегодня переработка сырья стала высокотехнологичным процессом. Например, фирма HTP из Ахена разработала технологию для сортировки различных видов пластмасс с помощью датчиков. "Вот только краска на упаковке должна быть на базе чернил, а не сажи", - подчеркивает инженер Йоахим Кристиани (Joachim Christiani). Также желательно при производстве пластмасс не применять известь.

Отсюда напрашивался вывод: уже при производстве продукта думать о его переработке. Это дошло даже до автомобилей. Некоторые фирмы в рекламе рассказывают нынче не только о количестве лошадиных сил в новой модели и потреблении горючего, но и о том, какая доля материалов пойдет на переработку, когда машина отслужит свой срок.

Миллиарды из мусорной ямы

Сегодня удается рассортировать до 40 процентов всех пластмасс. Ежегодно из вторичного сырья производится более 20 миллионов тонн новых пластиковых изделий. Тонна новой пластмассы стоит в среднем от 1200 до 1400 евро, тонна изготовленной из вторичного сырья - почти в три раза меньше. А пластмассы требуется все больше. Например, фирма Reluma производит из пластика береговые дамбы для защиты побережья на Балтике. Раньше их делали из дерева, но его быстро разъедали моллюски. Пластмасса гораздо прочнее.

Переработка мусора в Германии - отрасль с оборотом в 200 миллиардов евро. В ней заняты 250 тысяч человек, а ежегодный рост достигает 14 процентов. Германия стала важным поставщиком вторичного сырья на мировом рынке. Кто мог помыслить о таком 30 лет назад, когда немцы только начали сортировать мусор?

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