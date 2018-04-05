 Деньги и менталитет: откуда у немцев страсть к экономии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.04.2018
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Культура и стиль жизни

Деньги и менталитет: откуда у немцев страсть к экономии

Бережливость, страсть к накопительству считаются в Германии национальной добродетелью. Выставка в Берлине ищет истоки этого культурного феномена, ставшего фактором макроэкономики.

Жестяная копилка - экспонат выставки Экономия - история немецкой добродетели

Экономика должна быть экономной. Бессмертный тезис из доклада Леонида Ильича Брежнева в начале 1980-х мог бы сегодня украсить филиал любой немецкой сберкассы. Экономить, копить, откладывать на "черный день", сберегать, в общем тратить меньше, чем зарабатываешь, - бережливость возведена в Германии в ранг национальной добродетели. Да такой, что в Немецком историческом музее в Берлине открылась целая выставка, посвященная сберегательной системе и накопительному менталитету. Она так и называется: "Экономия - история немецкой добродетели".

История одной добродетели

Да-да, именно добродетели.

Потому что наряду с честностью, скромностью, прилежанием, прямотой, стремлением к справедливости и порядку именно способность оставлять часть доходов не потраченными (другими словами - умение подавлять сиюминутные желания и избегать незапланированных трат, заботясь о будущем, а не только о настоящем) считается немецкой добродетелью.

Обложка журнала The Economist, посвященного немецкой экономии и профициту торгового баланса

Эта черта национального характера, сформировавшаяся столетиями и оказывающая прямое влияние на макроэкономику и геополитику современной Европы, - немало конфликтных ситуаций между странами-членами ЕС вызваны именно стремлением Германии ("локомотива европейской экономики") не тратить больше того, что есть. Может быть именно поэтому посетителей выставки встречает огромная обложка британского журнала The Economist со словами "Немецкая проблема". Докопаться до истоков этой проблемы и попытались создатели этой выставки.

Всевозможные древние копилки, сберкнижки разных лет, рекламные плакаты немецких сберкасс, - накопительство считается прочной частью немецкой культуры. Несмотря на фактически нулевые процентные ставки по вкладам, среднестатический немец ежемесячно откладывает от 9 до 12 процентов своих доходов - вдвое больше среднего американца. А с жителями России сравнивать немцев еще труднее, поскольку две трети россиян не имеют сбережений вообще (таковы данные социологического опроса, опубликованного осенью 2017 года).

Самоограничение как повод для макроэкономических споров

Немецкое стремление к экономии и самоограничению вызывает не только улыбки, но и немалую порцию критики из-за границы, поскольку профицит внешней торговли Германии достигает таких масштабов, что эксперты говорят о дисбалансе - немцы продают за границу гораздо больше, чем покупают там.

Немецкая сберкнижка времен гиперинфляции с миллиардными суммами

Немецкая сберкнижка времен гиперинфляции с миллиардными суммами

Генеральный партнер выставки - сюрприз! - городская сберкасса Берлина. "Наша выставка пытается привнести исторический аспект в макроэкономический спор и выяснить, каким образом стремление к экономии стало чертой национального характера, которой мы так гордимся", - сказал на открытии выставки директор Немецкого исторического музея Рафаэль Гросс (Raphael Gross). Жить по средствам или жить в кредит - вокруг этого вопроса не утихают споры экономистов.

Немецкая склонность к экономии уходит корнями в позднее Просвещение и протестантскую этику - финансовое планирование стало символом ответственного отношения личности к возможным зигзагам судьбы. Первая немецкая сберкасса была открыта в 1778 году в Гамбурге.

Переполненное фойе берлинской сберкассы (рисунок 1894 г.)

Переполненное фойе берлинской сберкассы (рисунок 1894 г.)

Со вступлением Германии в эпоху индустриализации к этим соображениям добавился политический аспект - сбережения считались лучшей прививкой от революционных настроений, поскольку те, кому есть что терять, трижды подумают, прежде чем идти на баррикады. Неспроста немецкий промышленник Альфред Крупп (Alfred Krupp) одним из первых учредил при своей фабрике корпоративную сберкассу для рабочих.

Рекламная брошюра времен национал-социализма, призывающая работать и экономить (1938 г.)

Рекламная брошюра времен национал-социализма, призывающая работать и экономить (1938 г.)

Позднее национал-социалисты сделали накопительство частью государственной идеологии, с добротной порцией антисемитизма - "спекулятивному капиталу еврейских банкиров" противопоставлялись сбережения немецких рабочих, "нажитые честным трудом". Заодно и военная промышленность "третьего рейха" нашла стабильный источник займов - сберегательные вклады населения.

Экономьте автоматически

Деньги любят тишину - и выставки о деньгах тоже. Всевозможные копилки (в том числе и в виде боевых гранат), сберкнижки, плакаты - молчаливые иллюстрации непоколебимой веры граждан Германии в стабильность своей финансовой и политической системы, несмотря на две мировые войны и гиперинфляцию в начале 1920-х годов.

Уличный автомат по приему сберегательных вкладов

Уличный автомат Deutsche Bank по приему сберегательных вкладов - один из самых оригинальных экспонатов выставки "Сбережения - история немецкой добродетели". "Экономьте автоматически - деньги и время", гласит надпись на этом чуде немецкой промышленности и финансовых услуг.

Железная коробка размером чуть больше почтового ящика должна была помочь гражданам ФРГ после Второй мировой войны откладывать деньги на "черный день". Все, что нужно было сделать, - заполнить специальную карточку, опустить в автомат монетку, взять из автомата марку, наклеить ее на карточку и опустить ее в тот же автомат.

При выходе с выставки в миниатюрном кинозале демонстрируются видеоролики, в которых самые разные люди комментируют немецкую страсть к экономии и накопительству.

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Живущая в Германии французская журналистка с улыбкой говорит о том, что в немецком языке нет своего глагола, аналогичного французскому flamber (фламбировать), описывающему обливание блюда в ходе готовки алкоголем и поджигание.

Она сравнивает это со способностью французов время от времени совершать необдуманные поступки, поддаваться страстям и зажигать, тратя деньги по настроению. "Немцы не зажигают", - говорит она. Но, как ни странно, по данным статистики, французы откладывают на "черный день" практически столько же, сколько немцы, - среднестатистический немец кладет на сберегательный счет порядка 180 евро в месяц.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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