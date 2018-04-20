Демпартия США подала в суд на РФ, штаб Трампа и Wikileaks

Национальный комитет Демократической партии США обратился в суд с иском против России, предвыборной команды Дональда Трампа и Wikileaks. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает газета The Washington Post (WP).

Высокопоставленные сотрудники штаба Трампа сговорились с правительством России и ее военной разведкой с тем, чтобы помочь Трампу и нанести урон кампании Хиллари Клинтон, заявляют в комитете. По мнению комитета, для этого были взломаны его компьютерные сети, а данные обнародованы с помощью Wikileaks. Иск поступил в федеральный суд Манхэттена. Сторона истца требует многомиллионных компенсаций, пишет WP.

Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в предвыборную президентскую кампанию в Соединенных Штатах, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах 2016 года. Расследованием предполагаемого вмешательства занимается специальный прокурор Роберт Мюллер.

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