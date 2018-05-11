Демократы в Конгрессе США опубликовали связанную с РФ политическую рекламу в Facebook

Демократы в комитете по разведке Палаты представителей США опубликовали более 3500 политических рекламных объявлений, связанных с Россией и размещенных в Facebook со второго квартала 2015 года по третий квартал 2017 года. "Нет никаких сомнений в том, что Россия стремилась использовать соцстети, чтобы вбить клин между американцами и попытаться повлиять на выборы в 2016 году", - заявил в четверг, 10 мая, заместитель председателя комитета Адам Шифф.

Он подчеркнул, что российские власти пытались разделить американцев по принципу расы, страны происхождения, религии и политических убеждений. При этом российская кампания стремилась использовать реальную обеспокоенность американцев конкретными проблемами в стране и пыталась повлиять на мысли американцев и в конечном итоге на голосование на президентских выборах, указал далее демократ.

Проблемы темнокожих и ситуация с безопасностью

С этой целью в соцсетях создавались фейковые аккаунты, страницы и сообщества, предназначенные для распространения онлайн-контента и видео. Многие объявления касаются проблем темнокожего населения США, а также представителей ЛГБТ-сообщества, безопасности в стране и проблем, связанных с иммиграцией.

По словам Шиффа, представители обеих партий в комитете по разведке Палаты представителей в 2017 году взяли на себя обязательство опубликовать политическую рекламу в Facebook, связанную с санкт-петербургским Агентством интернет-исследований (АИИ, так называемая "фабрика троллей"). При этом они хотели продемонстрировать американцам, как Россия использовала соцсети для оказания влияния на последнюю президентскую кампанию.

Расследование продолжается

Это обещание теперь выполнили демократы, указал далее Шифф. "Мы продолжим работу с Facebook и другими технологическими компаниями, чтобы разоблачить еще больше контента, рекламы и другой информации в ходе нашего расследования", - добавил он.

В начале апреля Facebook сообщила об удалении сотен российских учетных записей и страниц, имеющих отношение к Федеральному агентству новостей (ФАН), которое связывают с Евгением Пригожиным. По словам главы Facebook Марка Цукерберга, ФАН "неоднократно обманывало людей и манипулировало ими по всему миру". При этом он уточнил, что "из собранных доказательств следует", что эта организация "контролируется и управляется" Агентством интернет-исследований.

Ранее США предъявили 13 гражданам России официальные обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В числе обвиняемых фигурировали бизнесмен Евгений Пригожин и 12 высокопоставленных сотрудников АИИ.

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