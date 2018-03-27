Дело Скрипаля: страны, выславшие российских дипломатов (инфографика)

25 стран вслед за Великобританией объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего двойного агента Скрипаля. Всего в РФ вернутся 143 дипломата.
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