Дело Скрипалей: Москва пытается перейти в контрнаступление

Пока власти Великобритании не предъявляют улики, свидетельствующие о причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, Москва усиливает свою активность в этом деле.
Москва пытается перехватить инициативу у Лондона в деле Скрипаля. Возможно, впервые с момента, когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего агента британских и российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери, история получает развитие, но вряд ли такое, как хотели бы в Лондоне. В четверг, 5 апреля, Россия созвала внеплановое заседание Совета Безопасности ООН. "Невозможно будет проигнорировать легитимные вопросы, которые есть у нас", - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя грядущее заседание.
До него на специально созванной в Лондоне пресс-конференции посол России в Великобритании Александр Яковенко подтвердил позицию Москвы о том, что Россия и СССР никогда не производили нервно-паралитическое вещество "Новичок". Это противоречит утверждениям некоторых российских химиков, которые говорят, что были его разработчиками. Однако Яковенко обвинил США и другие страны "в экспериментах с такими боевыми отравляющими веществами с начала 90-х годов".
Заявления сестер Скрипаль
Куда более сенсационным стало выступление Виктории Скрипаль, племянницы бывшего полковника ГРУ. Она появилась в одной из программ госканала "Россия" и предоставила двухминутную запись разговора с двоюродной сестрой - с Юлией Скрипаль. В нем дочь Сергея Скрипаля заявила, что скоро выписывается из больницы и что "у всех со здоровьем нормально, ни у кого непоправимых вещей нет". Подлинность записи не подтверждена, о чем была сказано в телепередаче.
Спустя буквально пару часов после этого полиция Лондона выпустила заявление от имени Юлии Скрипаль, в котором та заявила, что очнулась больше недели назад и поблагодарила всех, "кто помогал отцу и мне, когда мы были недееспособны". Весь "эпизод" с отравлением Юлия назвала "несколько дезориентирующим".
Заявление дочери может служить косвенным подтверждением того, что Сергей Скрипаль также пришел в сознание и вышел из комы. Британские врачи называют его состояние стабильным, но критическим. Как добавил позже МИД Великобритании, британские власти сообщили Юлии о предложении консульской помощи со стороны посольства РФ. "Мисс Скрипаль сейчас в состоянии выбрать, хочет ли она ею воспользоваться, и если да, то когда, но до сих пор она этого не сделала", - говорится в заявлении.
ОЗХО: результаты на следующей неделе
Днем ранее по инициативе российских властей состоялось заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Предложение России о том, чтобы создать совместную российско-британскую комиссию по расследованию отравления Скрипалей, большинство стран-членов совета не поддержало. Однако в Москве с удовлетворением отметили, что 14 государств, включая такие, как Иран, Венесуэла, Пакистан и Узбекистан, все же высказались за инициативу Кремля.
Британская делегация в ОЗХО предложение Москвы присоединиться к расследованию отравления Скрипалей назвала "извращением", уловкой и дезинформацией. Результаты анализа отравляющего вещества специалистами ОЗХО должны быть представлены в начале следующей недели. Российский МИД дал понять, что необязательно признает выводы экспертов.
Споры вокруг страны происхождения "Новичка"
Новой вехой в информационной войне между Лондоном и Москвой стало заявление главы лаборатории "Портон-Даун" Гари Эйткенхеда. В интервью телеканалу Sky News 3 апреля он подтвердил, что британским военным химикам удалось однозначно идентифицировать вещество, которым отравили Скрипалей и что это "нервно-паралитический военный яд "Новичок".
Важнее было, однако, то, что руководитель "Портон-Дауна" сказал, что страну происхождения эксперты не устанавливали. Это, согласно его заявлению, не входило в задачу военных химиков. Слова Эйткенхеда были интерпретированы в России как свидетельство того, что британцам не удалось обнаружить российский след яда.
Ранее, 20 марта, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью DW со ссылкой на экспертов лаборатории "Портон-Дауна" выразил уверенность в российском происхождении вещества. Британский МИД в сети Twitter 22 марта выступил с аналогичным утверждением. Твит позже был удален, но на запрос DW британский МИД ответил, что не видит противоречий между заявлением Джонсона и выводами специалистов "Портон-Дауна".
5 апреля три британские газеты вышли с информацией о том, что лаборатория, в которой был произведен "Новичок", уже идентифицирована, и она находится в России. Все сообщения базируются на информации из неназванных источников в британских спецслужбах.
Давление на Лондон предоставить улики
Между тем Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению бывшего двойного агента и его дочери и требует от Лондона обнародовать доказательства. Давление на Великобританию с требованиями предъявить общественности дальнейшие свидетельства в пользу причастности Москвы растет, заметил уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с РФ, социал-демократ Гернот Эрлер (Gernot Erler).
Его заявление вызвало волну дискуссий в Германии о деле Скрипаля. Представитель СвДП Александр Ламсбдорф (Alexander Graf Lambsdorff) заметил, что понимает сдержанность Лондона: "Многие данные имеют секретный характер. Есть границы их распространения". Основной аргумент противников публикации улик заключается в том, что таким образом невольно могут оказаться раскрыты источники спецслужб.
Отравление Скрипалей, от которого в общей сложности пострадали свыше 100 человек в британском городе Солсбери, привело к резкому обострению отношений между Лондоном и Москвой, а также рядом стран, которые выразили солидарность с Великобританией.
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