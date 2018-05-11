 ″Дело ″Седьмой студии″: Малобродский освобожден под подписку о невыезде | Новости из Германии о России | DW | 14.05.2018
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Россия

"Дело "Седьмой студии": Малобродский освобожден под подписку о невыезде

Один из фигурантов "дела Кирилла Серебренникова" после инфаркта освобожден из-под ареста.

Алексей Малобродский

Алексей Малобродский

Контекст

Следствие попросило суд продлить домашний арест режиссеру. Решение будет принято 18 апреля. Известный российский юрист в интервью DW разъяснил, что может ждать Серебренникова в этой связи. (17.04.2018)

В суде экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому стало плохо. Суд отказался пропускать лечащего кардиолога Малобродского в зал суда. (10.05.2018)

Следственный комитет России (СКР) изменил меру пресечения обвиняемому в хищениях по делу "Седьмой студии" бывшему гендиректору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому - вместо ареста на подписку о невыезде. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко в понедельник, 14 мая. Решение принято с учетом возраста, состояния здоровья, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования", - говорится в сообщении ведомства.

Постановление было объявлено Малобродскому в больнице, где он находится после того, как у него диагностировали инфаркт.

Малобродского арестовали в июне 2017 года по "делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в мошенничестве с государственными субсидиями для проекта на сумму 133 млн руб. По данным следствия, речь идет о действиях, совершенных в 2011-2014 годах.

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    Автор: Ксения Сафронова


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