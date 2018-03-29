 Дело о военных преступлениях в Мали рассмотрит уголовный суд в Гааге | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.04.2018
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Мир

Дело о военных преступлениях в Мали рассмотрит уголовный суд в Гааге

Аль Хасан подозревается в уничтожении мавзолеев в городе Тимбукту в результате путча 2012 года. МУС расценивает подобные действия как военное преступление.

Международный уголовный суд в Гааге

Международный уголовный суд в Гааге

Дело подозреваемого в военных преступлениях в Мали рассмотритМеждународный уголовный суд (МУС) в Гааге, говорится в заявлении ведомства, опубликованном в ночь на воскресенье, 1 апреля. Аль Хасан Аг Абдул Азиз Аг Мохамед Аг Махмуд также подозревается в преступлениях против человечности, отмечается в заявлении.

Контекст

Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании комиссии, которая займется сбором информации о военных преступлениях в Сирии. Это решение поддержали 105 государств. (22.12.2016)

Суд в Гааге обязал боевика, организовавшего уничтожение культурных памятников в малийском городе Тимбукту, выплатить почти 3 млн евро компенсаций. Но так как денег у него нет, выплаты будут произведены из фондов суда. (17.08.2017)

Сторона обвинения собрала достаточное количество доказательств для выдачи ордера на арест, сообщила главный обвинитель МУС Фату Бенсуда. По ее словам, этому способствовали скоординированные действия властей Мали и Нидерландов. Перевод этого уголовного дела в суд в Гааге Бенсуда назвала "отчетливым сообщением" тем, кто подобными преступлениями "сотрясает человечество".

Аль Хасан подозревается в разрушении мавзолеев в городе Тимбукту с апреля 2012 года по январь 2013 года. Подобные действия МУС расценивает как военное преступление. Кроме того, задержанный подозревается в  изнасилованиях, пытках и порабощении женщин и девушек.

Возможный свидетель - бывший боевик

В 2016 году МУС приговорил еще одного гражданина Мали к девяти годам тюремного заключения. Бывший исламистский боевик Ахмад аль-Факи аль-Махди признал вину в уничтожении памятников культуры в городе Тимбукту. Теперь он может дать показания на процессе Аль Хасана.

После путча в 2012 году контроль над северными регионами Мали установили различные террористические и экстремистские группировки. Для стабилизации ситуации в страну была направлена миротворческая миссия ООН в составе 15 тысяч солдат. Экстремисты регулярно совершают нападения на миротворцев ООН в Мали. 

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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