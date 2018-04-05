Дело Дмитриева: историк из Карелии оправдан по тяжким статьям

В четверг, 5 апреля, Петрозаводский городской суд огласил приговор по делу главы карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева - историка и краеведа, который занимался расследованием преступлений сталинского режима. Дмитриев обвинялся в совершении развратных действий и изготовлении порнографии, а также в хранении огнестрельного оружия. По первым двум статьям историк оправдан, за хранение оружия суд приговорил его к ограничению свободы на два с половиной года. Прокуратура требовала 9 лет строгого режима.

Кампания солидарности

"Неужели правда?", "Господи, какое счастье!", "Гора с плеч!", "Фантастика", "Заплакала!", "Не помню, когда была так счастлива в последний раз!" - так комментировали сообщение об оправдание историка участники группы "Дело Дмитриева" в Facebook.

Юрий Дмитриев после оглашения решения суда

Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Главной уликой в его деле были фотографии приемной дочери Наташи, которые следователи, судя по всему, тайно скопировали из его компьютера. Фотографии эти Дмитриев делал для отчета перед органами опеки. Второй статьей обвинения было хранение оружия - дома у историка хранился старый сломанный обрез, найденный возле дома.

Следствие и судебное разбирательство заняло почти полтора года. За это время дело Дмитриева стало важной частью общественной жизни - опубликованный в мае 2017 года текст журналиста Шуры Буртина "Дело Хоттабыча" за несколько дней разошелся по соцсетям и привлек внимание самых разных людей, в том числе далеких от правозащитной деятельности. У Дмитриева появились тысячи сторонников, за него вступились многие публичные фигуры - с обращениями в его поддержку выступили Борис Гребенщиков, Людмила Улицкая, Светлана Алексиевич, Владимир Познер, Юрий Норштейн. Несмотря на то, что суд рассматривал дело в закрытом режиме, на каждое заседание в Петрозаводск приезжали журналисты и сочувствующие Дмитриеву волонтеры. В декабре суд изменил Дмитриеву меру пресечения и после года в СИЗО историк был отпущен домой под подписку о невыезде.

Перед зданием Петрозаводского горсуда в ожидании приговора

День приговора

5 апреля в коридоры суда в Петрозаводске были переполнены. Приехали журналисты не только оппозиционных, но и государственных СМИ, в том числе корреспонденты канала НТВ, на котором в свое время вышла передача, еще до суда обвинившая историка из "Мемориала" в разврате и порнографии. С ними Дмитриев общаться отказался. Судья оглашала приговор в закрытом режиме. Все это время сторонники Дмитриева ждали в коридоре. Через два часа вышел адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев:

"По статье 135, по статье 242 (развратные действия и изготовление порнографии. - Ред.) оправдан с правом на реабилитацию. Признан виновным по статье 122 часть 1 за хранение фрагмента огнестрельного оружия. Наказание: 2 года шесть месяцев ограничения свободы. То есть он будет жить дома и 2 раза в месяц отмечаться в инспекции. Но время, которое он отбыл в следственном изоляторе - год, месяц и 15 дней - приравнивается к двум годам и трем месяцам ограничения свободы. Так что остается всего три месяца", - заявил адвокат.

В разговоре с DW Ануфриев назвал приговор "на 90 процентов соответствующим закону". По его словам, статья за хранение оружия, возможно, появилась в деле именно для того, чтобы оставить суду возможность оправдать Дмитриева по более тяжелым статьям. "Я с самого начала так предполагал, что одну статью оставят, а по другим оправдают", - заявил адвокат.

Дмитриев вышел из зала суда под аплодисменты. Группа поддержки скандировала: "Поздравляем!". "Как-то даже, наверно, не совсем правильно принимать поздравления, - смутился Дмитриев. - С чем меня поздравляют? С тем, что я не педофил, не этот самый, не тот самый - так я об этом тоже знал!"

Поворотный момент - повторная экспертиза

В разговоре с DW он связал свое оправдание по "тяжелым" статьям с "поддержкой друзей, знакомых, неравнодушных людей", а также с профессиональной работой адвоката Ануфриева: "С ним я был как за каменной стеной. Он очень умный человек. Умеет просчитывать все ходы, и свои, и возможные ходы обвинения". По словам Дмитриева, адвокат сразу предупредил его, что борьба будет долгой. И решающим раундом в этой борьбе была повторная экспертиза снимков, которая порнографии в них не обнаружила, подчеркнул историк. Именно после этой экспертизы суд отменил Дмитриеву меру пресечения. "Противопоставить той лжи, которую продвигал СК, можно только четкое профессиональное мнение специалистов. Сделали нормальную экспертизу. А не в той конторе, которая даже Библию признала экстремистской литературой. Адвокату удалось убедить суд, что первая экспертиза была непрофессиональная. Мне оставалось только сидеть и терпеливо ждать", - рассказал Дмитриев.

Правозащитник, член правления правозащитного общества "Мемориал" Александр Черкасов также связывает успех защиты с назначением повторной экспертизы. "В условиях закрытого суда, когда адвокат и сам Дмитриев не могли приводить экспертов и формулировать им вопросы на заседании, это была единственная лазейка. Но кроме того была важна долгая "земляная" работа в течение всего процесса". И, разумеется, оправдание было бы невозможным без массовой кампании солидарности. "Эти три фактора - грамотная защита, кампания в поддержку Дмитриева и сам факт его невиновности - сделали обвинительный приговор неудобным для власти и для судьи", - считает правозащитник.

Приемная дочь: опека под вопросом

Остается открытым вопрос, удастся ли Дмитриеву вернуть в семью приемную дочь Наташу. На протяжении года она жила у бабушки, Дмитриев не имел права с ней общаться. После вступления в силу приговора это ограничение будет снято, но наличие судимости за хранение оружие не дает права официально оформить опеку. На вопрос DW о том, как он собирается решать эту проблему, Дмитриев ответил: "Без комментариев".

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