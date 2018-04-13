Дебаты о борьбе ЕС с дезинформацией: как надо выявлять фейки

Эксперты и евродепутаты не раз критиковали главу европейской дипломатии Федерику Могерини за слишком слабую работу по противодействию распространяемой Россией дезинформации. В 2015 году для разоблачения недостоверной информации и борьбы с российской пропагандой во внешнеполитическом ведомстве Евросюза была создана оперативная рабочая группа East StratCom Task Force. В последние недели уже она оказалась под огнем критики со стороны ряда специалистов и парламентариев в ЕС.

Парламент Нидерландов решил добиться закрытиясайта EUvsDisinfo, запущенного East StratCom для отслеживания публикаций в СМИ, предположительно содержащих недостоверную информацию. Поводом для возмущения депутатов послужило включение нескольких статей нидерландских массмедиа в бюллетень Disinformation Review - регулярно выходящий на этом сайте список публикаций, которые содержат "неполный, искаженный или ложный взгляд или интерпретацию и распространяют основные прокремлевские тезисы".

Три таких публикации нидерландских СМИ впоследствии были удалены с сайта. В заявлении East StratCom Task Force по этому поводу говорится, что они попали в список по ошибке. Однако это послужило началом целой дискуссии об эффективности усилий ЕС по борьбе с российской кампанией по дезинформации.

Российские СМИ в поле зрения EUvsDisinfo

Требование голландских парламентариев вызвало негодование у Элис Столлмейер, создательницы и директора независимой инициативы Defending Democracy, направленной на развитие трансатлантического сотрудничества в противостоянии "гибридной войне Кремля на Западе". "Закрыть сайт, не предлагая альтернативы? Простите, но это отвратительное требование", - заявила она в интервью DW. Учитывая, что East StratCom удалось разоблачить несколько тысяч примеров дезинформации, три публикации, ошибочно попавшие в список, - это очень маленькая погрешность, уверена активистка.

Еще в январе Еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг, выступавший на заседании Европарламента, посвященном борьбе с российской пропагандой, рассказывал, что с момента основания в 2015 году East StratCom удалось собрать более 3,5 тысячи примеров "прокремлевской дезинформации, противоречащей фактам, находящимся в открытом доступе".

Скриншот сайта EUvsDisinfo

В поле зрения сайта EUvsDisinfo регулярно оказываются публикации, появившиеся в российских государственных СМИ, включая телеканалы "Россия 1" и RT, а также информационное агентство "РИА Новости". К примеру, в одном из размещенных на сайте материалов перечислены 20 различных версий отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, которые, по данным EUvsDisinfo, озвучивали российские СМИ. Или другой пример: рассказанная российскими информагентствами и телеканалами история 122-летнего жителя Ингушетии, который проголосовал на президентских выборах 18 марта, призвана отвлечь внимание россиян от публикаций о фальсификациях во время голосования, говорится на EUvsDisinfo.

Закрыть нельзя помиловать

Сайт EUvsDisinfo "нарушает право на свободу выражения и справедливое судебное разбирательство тех, кого обвиняют в распространении дезинформации", считает еще один критик ресурса, профессор европейского права в парижской бизнес-школе HEC Paris Альберто Алеманно. Свою точку зрения он изложил в жалобе, направленной Европейскому уполномоченному по правам человека.

Алеманно считает, что сайт по разоблачению дезинформации "преследует благие намерения", но методы его работы не соответствуют стандартам Международной сети по проверке фактов (IFCN). По его мнению, у EUvsDisinfo нет прозрачных критериев, ко которым та или иная информация причислялась бы к фейковой. При этом ученый подчеркивает, что не призывает закрыть ресурс, но настаивает, что "ЕС должен усовершенствовать свою систему проверки фактов".

В ответ на критику, звучащую в адрес рабочей группы East StratCom и ее информационного ресурса, в ЕС заявили, что "ищут возможности более эффективно реагировать" на вызовы, возникающие в связи с распространением дезинформации. "East StratCom Task Force признала, что совершила ошибку в случае с публикациями в голландских СМИ и исправила ее. Но предпосылки, которые привели к созданию рабочей группы не изменились", - сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС в ответ на запрос DW. Он также напомнил, что в бюджете ЕС на 2018 год предусмотрена сумма в размере 1,1 млн евро, предназначенная на то, чтобы "более систематически, эффективно и успешно противостоять дезинформации".

Проблема в недостатке ресурсов

Некоторые эксперты убеждены, что ресурс EUvsDisinfo нужно не закрывать, а усиливать. Такой точки зрения придерживается, к примеру, Якуб Янда, возглавляющий в чешском аналитическом институте European Values Think Tank стратегическую программу Kremlin Watch, направленную на "разоблачение и противодействие инструментам российского влияния". В колонке, которую Янда совместно с 16 другими экспертами написал для сайта EUobserver, говорится, что ошибки, на которые указали парламентарии Нидерландов, - результат недостатка у EUvsDisinfo финансирования и человеческих ресурсов. "Сравните это с сотнями миллионов долларов и тысячами человек, которые Кремль использует для своих пропаганды, дезинформации и фейковых новостей", - отмечают эксперты.

О том же речь шла и на январском заседании Европарламента. Некоторые депутаты тогда указывали на то, что в распоряжении Кремля для ведения информационной кампании есть средства в размере 1 миллиарда евро в год, а также телевизионная сеть, вещающая на 33 языках и многочисленные "фальшивые аккаунты для распространения ложных новостей по всему миру". Всему этому ЕС может противопоставить лишь 1 миллион евро и 17 человек из East StratCom Task Force.

Страны ЕС не поддержали депутатов из Нидерландов

Признание того, что East StratCom не хватает финансирования и кадров - это шаг к улучшению, а не к свертыванию работы группы, считает ведущий эксперт по российской дезинформации в "Атлантическом совете" Бен Ниммо. Он уверен, что только объединенными усилиями страны ЕС могут эффективно бороться с "российской пропагандой". "Проблема с российской кампанией по дезинформации состоит в том, что она международная и скоординированная, - объясняет эксперт. - Закрыть East StratCom означало бы отдать победу в борьбе с пропагандой Кремлю".

Впрочем, ни о закрытии рабочей группы, ни о прекращении работы ресурса EUvsDisinfo речь и не идет. Ни одна из стран-членов ЕС не поддержала призыв парламентариев из Нидерландов. Более того, в ЕС уделяют все больше внимания борьбе с дезинформацией, подчеркиваеют в ведомстве Могерини. "Работа оперативной группы во всех ее областях была широко признана - лидерами ЕС, министрами иностранных дел, некоммерческими организациями, журналистами и другими, - говорится в ответе его представителя на запрос DW. - Работа по обнаружению, анализу и информированию о случаях дезинформации дополняет то, что делают все больше стран и институтов ЕС для противостояния ложным новостям. Это показывает, что дезинформация становится все более серьезной и очень реальной проблемой".

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