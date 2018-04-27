Две любимые жены императора Александра Второго

Император Александр Второй вошел в российскую историю как царь-реформатор, который отменил крепостное право, провел судебную, финансовую, военную, земскую реформы. И хотя его правление оценивается неоднозначно (реформы не довели до конца, жестоко было подавлено польское восстание, ограничивалось и запрещалось использование украинского языка), пожалуй, ни один русский царь не сделал для своего народа столько, сколько сделал Александр Второй. О его деяниях и о трагической гибели от рук террористов из "Народной воли" написано очень много. Меньше известно об Александре как о человеке, о его слабостях и его страстях.

Просто Мария

Первой женой Александра была немецкая принцесса. Будущий царь, тогда еще наследник престола, познакомился с ней в марте 1839 года. Путешествуя по Европе, он побывал в немецком городе Дармштадте и здесь "волею судеб", как писали в старинных романах, встретил принцессу Максимилиану Вильгельмину Августу Софию Марию Гессен-Дармштадскую. Таково ее полное имя, но Александр с самого начала называл ее просто Марией. "Принцесса Мария страшно мне понравилась, с самого первого момента, когда я ее увидел", - писал он из Дармштадта своему отцу Николаю Первому.

Принцесса Гессенская - императрица Мария

Это действительно была любовь с первого взгляда, пылкая и не желающая знать никаких преград. "Милая мама, что мне до тайн принцессы Марии! - говорится в другом письме Александра, написанном матери-императрице. - Я женюсь только на ней, вот мое решение!"

А "тайны" были, именно поэтому венценосные родители не давали сначала согласия на брак, и Александр даже пригрозил скорее "отказаться от трона", чем от принцессы. Дело в том, родители Марии ко времени ее рождения давно не жили друг с другом. У каждого были свои пассии, и ходили упорные слухи, что на самом деле отцом принцессы является не великий герцог гессенский, а его шталмейстер, некий барон де Гранси. Впрочем, официально всё обстояло, как полагается, и законным отцом Марии считался герцог. Скорее всего, именно это, а не угрозы Александра, сыграло решающую роль, и спустя два года молодые обвенчались в Санкт-Петербурге. Марии было 17 лет, Александру - 23 года.

Близко знавшая принцессу фрейлина Анна Тютчева оставила подробные воспоминания о ней. Мария всю жизнь выглядела моложе своих лет и, по словам фрейлины, была "худенькой, хрупкой и необычайно изящной". Ум ее, как замечает Тютчева, "подобен ее душе: тонкий, изящный, проницательный, очень иронический, но лишенный горячности, широты и инициативы..." За это "отсутствие инициативы", или, точнее говоря, за отсутствие интереса и активности в тех областях, которыми Мария, будучи уже императрицей, должна была бы заниматься, ее немало критиковали. Правда, мы обязаны ей созданием Мариинского театра (который потому и носит ее имя), расцветом деятельности российского Красного Креста, но вот, пожалуй, и все ее выдающиеся общественные деяния. От императриц в России ждали большего.

...И в Летний сад гулять ходил

Однако Марию вряд ли можно упрекать. У нее просто не хватало сил на активную общественную деятельность. Супруга Александра Второго родила императору восемь детей (двое первых умерли рано, а третий, которого звали, как отца, стал впоследствии императором Александром Третьим). Кроме того, у Марии Гессенской были слабые легкие, и, в конце концов, именно туберкулез свел ее в могилу в 1880 году. Но, как считают многие, были еще две причины. Одна из них - постоянный страх за мужа, на которого было совершено несколько покушений (до последнего, который стоил жизни Александру, Мария уже не дожила). Еще одна причина - многолетний роман императора с Екатериной Долгоруковой, о котором знало все окружение царя. Он брал ее с собой в зарубежные поездки и даже поселил в Зимнем дворце.

Екатерина Долгорукова. Открытка конца 1870-х годов

История их любви не менее романтична, чем история Александра и Марии Гессенской. В 1859 году император должен был принять участие в празднествах, посвященных юбилею Полтавской битвы. Недалеко от Полтавы он остановился в имении князя Михаила Долгорукова, где познакомился с его дочерью, которой тогда исполнилось одиннадцать лет. Позже дети разорившегося князя были взяты на государственное попечение: сыновей определили в военное училище, дочерей, в том числе и Катеньку Долгорукову, - в Смольный институт.

Окончив институт, Екатерина Долгорукова осталась в Петербурге, где жила у своего старшего брата. В Летнем саду, куда любил ходить гулять и император, они встретились, вспомнили былое и уже продолжили прогулку вместе. Надо сказать, что Александр был, как тогда говорили, "охоч до женского пола". Поговаривали о его романах с фрейлинами еще до женитьбы, а позже, когда их отношения с императрицей охладели, он несколько раз заводил фавориток. Но на сей раз было что-то другое. В Екатерину Долгорукову он влюбился страстно, отчаянно, "головокружительно", как писал в своих воспоминаниях один из друзей царя.

Княгиня Юрьевская

Какое-то время их отношения оставались платоническими - до ночи в июле 1866 года в Бельведере близ Петергофа. Катеньке было 18 лет, Александру - 48. Сохранилось несколько их писем друг к другу, которые носят неожиданный для тех пуританских времен откровенно-эротический характер. Впрочем, одной лишь страстью стареющего императора к молоденькой девушке никак не объяснить того, что их роман продолжался 15 лет, до самой трагической гибели Александра Второго.

Тот даже поселил свою возлюбленную в Зимнем дворце и для этого ввел княжну Долгорукову в личную свиту своей супруги. Покои Екатерины, занимавшей три большие комнаты, находились как раз над покоями императора, и можно было свободно попасть из одних в другие.

Екатерина Долгорукова родила Александру четверых детей. Их будущее, как и будущее их матери, очень волновало императора, который хорошо помнил, как проблемы происхождения мешали его первой жене. И когда она умерла, император, даже не дождавшись окончания срока официального траура, обвенчался с Долгоруковой. Брак этот был морганатическим, то есть стать новой императрицей Екатерина не могла. Но ей и ее детям присвоили титул светлейших князей Юрьевских.

Все это вызвало большое недовольство при дворе, особенно у наследника престола, будущего Александра III. И когда после смерти отца (не прошло и года после новой женитьбы) он взошел на престол, Екатерине Долгоруковой-Юрьевской пришлось вместе с детьми покинуть Россию. Позже она написала воспоминания об Александре, об их любви. Она хранила как реликвии его мундиры и даже его домашний халат под стеклом в личной часовне. Умерла она на своей вилле в Ницце в 1922 году.

О ее романе с императором и о ней самой написано множество книг (автором одной из которых была она сама - под псевдонимом), снято несколько фильмов. Самый известный из них - французский фильм 1959 года "Катя - некоронованная царица", в котором главную роль сыграла великолепная Роми Шнайдер.

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