 Дания разрешит ″Северный поток-2″ под гарантию транзита газа через Украину | Новости из Германии о Европе | DW | 12.04.2018
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Европа

Дания разрешит "Северный поток-2" под гарантию транзита газа через Украину

В случае с этим газопроводом речь - не только о коммерции, но и о политике, заявил датский премьер. Давая разрешение на строительство, правительство Дании учтет и геополитические аспекты.

Ангела Меркель и Ларс Лёкке Расмуссен

Ангела Меркель и Ларс Лёкке Расмуссен

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину. "В этой связи украинский вопрос имеет решающее значение", - заявил премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен в четверг, 12 апреля, в Берлине после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel).

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Расмуссен напомнил, что правительство Дании еще не дало согласия на строительство газопровода в исключительной экономической зоне страны. Датские законы требуют, чтобы правительство, принимая решение, "учитывало геополитические рамочные условия". Этот аспект сейчас изучает министерство иностранных дел Дании.

Понятно, что в случае с "Северным потоком-2" речь идет не только о коммерческом проекте, но и о политике, сказал датский премьер. Его строительство касается не только Дании, поэтому, по словам Расмуссена, он рад, что канцлер Меркель 10 апреля сделала недвусмысленное заявление по этой теме.

Украина должна остаться страной-транзитером

В понедельник по итогам встречи с украинским президентом Петром Порошенко Меркель, отвечая на вопрос DW, заявила, что реализация проекта газопровода "Северный поток-2" возможна только при условии, что Украина продолжит играть роль страны-транзитера при поставках российского газа в Европу. По ее словам, при оценке проекта необходимо учитывать и "политические факторы".

Компания Nord Stream 2, учредителем и единственным акционером которой является "Газпром", намерена завершить строительство "Северного потока-2" к концу 2019 года. Газопровод должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год должна составить 1220 километров. Газопровод будет проходить через территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против проекта активно выступают страны Балтии, Польша и Украина, серьезные вопросы остаются и у Еврокомиссии.

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    Автор: Андрей Гурков


 
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