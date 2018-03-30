Дамаск сообщает о договоренности по эвакуации города Дума

Сирийские повстанцы и российские военные согласовали план эвакуации города Дума. Об этом в воскресенье, 1 апреля, сообщил ряд официальных СМИ Сирии. Согласно договоренности, раненые гражданские лица и повстанцы могут беспрепятственно покинуть осажденный сирийской армией город.

Соглашение также обязывает повстанцев оставить в городе тяжелое вооружение, пишет сирийская правительственная газета "Аль-Ватан". Повстанцы могут переместиться на территорию северной Сирии, которая по-прежнему находится под их контролем.

Восточная Гута переходит под контроль Асада

Таким образом, если информация подтвердится, в ближайшее время регион Восточная Гута, находившийся в осаде с 2013 года, может полностью перейти под контроль сирийской армии. Он имеет стратегическое и символическое значение из-за своей близости к Дамаску.

Войска Башара Асада начали наступление на Восточную Гуту в середине февраля при поддержке российской авиации. Операция сопровождалась многочисленными жертвами среди мирного населения. Так, 23 марта во время атаки города Ирбин зажигательными бомбами погибли 37 жителей. Правозащитники обвинили Россию, Москва отвергает эти обвинения.

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