Дамаск объявил об уходе последних повстанцев из Восточной Гуты

Последние отряды повстанцев в понедельник, 2 апреля, покидают регион Восточная Гута на юге Сирии. В пригородах Дамаска два автобуса готовы приступить к вывозу первых бойцов самой влиятельной на этой территории повстанческой группировки "Джаиш аль-Ислам" и их родственников, передало государственное сирийское телевидение.

До этого Гуту оставили повстанцы, принадлежащие к исламистской группировке "Ахрар аш-Шам". По версии сирийских властей, за минувшую неделю число "террористов и членов их семей", покинувших регион, достигло 41 тыс. В соответствии с достигнутыми с Дамаском договоренностями колонны доставляются в Джераблус на севере Сирии, все еще неподконтрольный правительственным силам.

Повстанцы утверждают, что остаются

Вместе с тем в "Джаиш аль-Ислам" опровергают правительственные сообщения. "Мы решили, что остаемся. Тем, кто хочет уйти, я сказал: "Идите и не мешайте нам!", - утверждает полевой командир сирийских повстанцев Иссам аль-Бувайдани.

С 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся на осадном положении, не имея доступа к продовольствию, питьевой воде, медикаментам и электричеству. В середине февраля 2018 года армия президента Сирии Башара Асада начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе.

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