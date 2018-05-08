Гусь за забором

Животные 2018 года

Травяная лягушка

Редким видом травяную лягушку точно не назовешь, ведь встретить ее можно повсюду в Европе. Она прекрасно себя чувствует как в проточной воде, так и в стоячей. И, тем не менее, сразу в трех федеральных землях Германии решили, что этот вид лягушки находится под угрозой исчезновения.