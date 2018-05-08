Гусь за забором

Этот гессенский гусь с любопытством смотрит на окружающий мир. И явно любит фотографироваться.
Смотрите также:
Животные 2018 года
Немцы хотят есть мясо счастливых животных
Русских борзых воспевали живописцы. Они были статусным символом, потом оказались на грани исчезновения. В Германии борзых разводили, когда в СССР их истребляли. Разводят и сегодня. (16.02.2018)
Кусочек колбасы со стола, сухой корм до краев миски, лакомства без меры - и ваши кошка или собака уже страдают от ожирения. Как и половина всех домашних животных в Германии. (26.03.2018)