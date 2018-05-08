 Гусь за забором | Кадр дня | DW | 08.05.2018
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Кадр за кадром

Гусь за забором

Этот гессенский гусь с любопытством смотрит на окружающий мир. И явно любит фотографироваться.

Гусь

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Животные 2018 года 

  • Птица года - скворец

    Животные 2018 года

    Скворец

    Обыкновенный скворец привлек внимание Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) и Земельного союза охраны птиц Баварии (LBV). В Германии сейчас обитает от 3 до 4,5 миллиона скворцов. "Птица года" занесена в Красную книгу Германии.

  • Рыба 2018 года - трёхиглая колюшка

    Животные 2018 года

    Трехиглая колюшка

    Свое название трехиглая колюшка получила из-за трех шипов, расположенных перед спинным плавником. Этот вид обладает характерными внешними признаками: рыба покрыта не чешуей, а костными пластинками.

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    Животные 2018 года

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    В Германии обитает около шести тысяч среднеевропейских лесных кошек. Мягкие и пушистые на вид, эти кошки обладают своенравным характером. Они довольно пугливы, из-за чего часто попадают ночью под колеса автомобилей.

  • Земноводное года - травяная лягушка

    Животные 2018 года

    Травяная лягушка

    Редким видом травяную лягушку точно не назовешь, ведь встретить ее можно повсюду в Европе. Она прекрасно себя чувствует как в проточной воде, так и в стоячей. И, тем не менее, сразу в трех федеральных землях Германии решили, что этот вид лягушки находится под угрозой исчезновения.

  • Животное 2018 года – вюртембергская лошадь

    Животные 2018 года

    Вюртембергская лошадь

    Эта знаменитая порода вюртембергской лошади - Altwürttemberger Pferd - известна как трудолюбивая и покладистая. Выращенная в конце XVI века для нужд сельского хозяйства, сегодня она оказалась под угрозой исчезновения. На 24 конных заводах в Германии осталось всего 45 кобыл и 10 жеребцов. А ведь этот вид лошадей популярен и в конном спорте.

  • Перепончатокрылая пчела

    Животные 2018 года

    Перепончатокрылая пчела

    Этот род пчел (лат. - Halictus scabiosae) раньше обитал в странах Средиземноморья. Сегодня его представителей можно встретить и в Германии. Галиктиды, как называется само семейство этих перепончатокрылых насекомых, насчитывает около 75 родов.

  • Черный кивсяк

    Животные 2018 года

    Черный кивсяк

    Его длина достигает от двух до пяти сантиметров. Он особенно активен ночью, а днем предпочитает отдыхать в тепле. По данным немецкого Объединения спелеологии и карстоведения, черный кивсяк - самый быстрый из отряда двупарноногих многоножек: его скорость может достигать 24 миллиметров в секунду или 86 метров в час.

  • Насекомое 2018 года – скорпионница обыкновенная

    Животные 2018 года

    Скорпионница обыкновенная

    Самое опасное у этого хрупкого создания - его название. То, что напоминает ядовитую иглу скорпиона, на самом деле - орган размножения. Сегодня этому виду ничего не угрожает, но Немецкая экологическая организация Nabu назвала скорпионницу обыкновенную "насекомым года", чтобы привлечь внимание к этому удивительному насекомому.

  • Многоцветница

    Животные 2018 года

    Многоцветница

    Многоцветница - бабочка с яркой окраской. В скором времени она может исчезнуть с лугов и полей рейнско-вестфальского региона, предупреждают эксперты-лепидоптерологи. Именно здесь природный ландшафт подвергся радикальным изменениям. В остальных регионах Германии многоцветница также в списке исчезающих видов.

  • Нехаленния красивая

    Животные 2018 года

    Нехаленния красивая

    Миниатюрная стрекоза со звучным названием нехаленния красивая попала под пристальное внимание защитников природы. Она представляет редкий и малоизученный вид стрекоз в Европе, родиной которого является американский континент.

    Автор: Инга Ваннер, Фабиан Шмидт


Немцы хотят есть мясо счастливых животных
Смотреть видео 02:11

Немцы хотят есть мясо счастливых животных

ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Контекст

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Немцы хотят есть мясо счастливых животных  