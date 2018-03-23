 Грузовой электровелосипед - альтернатива семейному автомобилю | Кадр дня | DW | 23.03.2018
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Кадр за кадром

Грузовой электровелосипед - альтернатива семейному автомобилю

Пока политики в ходе дизельного скандала обсуждают, как улучшить воздух в немецких городах, рядовые сознательные бюргеры берут дело в свои руки.

Дармштадт

Эта фотография была сделана в гессенском городе Дармштадт. Его житель Инго Зауэр пересел с автомобиля на такой грузовой электровелосипед и проезжает на нем около 4000 километров в год, что хорошо не только для окружающей среды, но и для здоровья и семейного бюджета.

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 Популярные велосипедные маршруты в Германии

  • Лес в Нижней Саксонии

    По Германии - на велосипеде

    Велосипедный туризм

    Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год этот клуб проводит опрос, чтобы определить самые популярные многодневные веломаршруты по стране. Согласно данным ADFC, в 2016 году число путешествовавших на велосипедах жителей Германии увеличилось на 16 процентов до 5,2 млн человек.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    По Германии - на велосипеде

    Топ-10

    Предлагаем вашему вниманию первую десятку самых популярных велосипедных маршрутов в Германии, опубликованную в марте 2017 года. Второе и четвертое места делят по два маршрута, поэтому в списке их оказалось двенадцать. Отметим, что лидер рейтинга удерживает первое место уже тринадцатый год подряд. Партнером исследования выступила фирма по прокату электрических велосипедов Travelbike.

  • Дрезден

    По Германии - на велосипеде

    1. Эльбский маршрут

    Эльбский маршрут - Elberadweg. Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.

  • Везер

    По Германии - на велосипеде

    2. Везерский маршрут

    Везерский маршрут - Weserradweg. Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.

  • Виттен, Рурская область

    По Германии - на велосипеде

    2. Рурский маршрут

    Рурский маршрут - RuhrtalRadweg. Протяженность: 230 км. Начинается около истока реки Рур в городе Винтерберг, проходит по Рурской области в земле Северный Рейн - Вестфалия и заканчивается в Дуйсбурге, где Рур впадает в Рейн. Достопримечательности и города: промышленные памятники - шахта "Цольферайн" в Эссене и другие; Изерлон, Дортмунд, Виттен, Бохум, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Оберхаузен.

  • Замок Пфальцграфенштайн на Среднем Рейне

    По Германии - на велосипеде

    3. Рейнский маршрут

    Рейнский маршрут - Rheinradweg. Протяженность: около 1230 км, из них по Германии - около 980 км. Проходит через пять стран - от истока в Швейцарских Альпах до устья в Нидерландах. Достопримечательности и города в Германии: замки на Среднем Рейне, скала Лорелей, соборы в Шпайере, Вормсе и Кельне; Майнц, Бинген, Карлсруэ, Обервезель, Кобленц, Бонн, Дюссельдорф, Ксантен.

  • Пассау

    По Германии - на велосипеде

    4. Дунайский маршрут

    Дунайский маршрут - Donauradweg. Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    По Германии - на велосипеде

    4. Балтийский маршрут

    Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg, он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.

  • Майн

    По Германии - на велосипеде

    5. Майнский маршрут

    Майнский маршрут - MainRadweg. Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.

  • Кохем

    По Германии - на велосипеде

    6. Мозельский маршрут

    Мозельский маршрут - Mosel-Radweg. Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.

  • Мерсбург

    По Германии - на велосипеде

    7. Боденский маршрут

    Боденский маршрут - Bodensee-Radweg. Протяженность: около 260 километров. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.

  • Долина реки Альтмюль

    По Германии - на велосипеде

    8. Альтмюльский маршрут

    Альтмюльский маршрут - Altmühltal-Radweg. Протяженность: около 250 км. Начинается в баварском фахверковом городе Ротенбург-об-дер-Таубер. Заканчивается в Кельхайме, где река Альтмюль впадает в Дунай. Достопримечательности и города: природный парк Долина реки Альтмюль, Карлсграбен - остатки канала между системами Рейна и Дуная времен Карла Великого, скалы "12 апостолов"; Тройхтлинген, Айхштетт.

  • Церковь Святого Варфоломея на Кёнигсзе

    По Германии - на велосипеде

    9. Баварский озерный маршрут

    Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.

  • В окрестностях города Лебус на Одере

    По Германии - на велосипеде

    10. Маршрут Одер-Нейсе

    Маршрут Одер-Нейсе - Oder-Neiße-Radweg. Протяженность: 630 км. Начинается около истока реки Ныса-Лужицка (Нейсе) в Чехии. Заканчивается в Альбеке на острове Узедом. Ведет вдоль Нейсе, далее по Одеру вдоль польской границы. Достопримечательности и города: памятник Всемирного наследия - парк Бад-Мускау, Старый город в Гёрлице; Циттау, Франкфурт-на-Одере.

  • Альтландсберг, Бранденбург

    По Германии - на велосипеде

    Популярные регионы

    По результатам опроса были также названы самые популярные регионы Германии для путешествий на велосипедах. В первой пятерке оказались Бавария (1), Мюнстерланд (2), Боденское озеро (3), побережье Балтийского моря(4), Баден-Вюртемберг (4), Рурская область (4) и Северный Рейн - Вестфалия (5).

    Автор: Максим Нелюбин


От диких красот Айфеля до арских виноградников

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Активный отдых

    Лето в Германии - пора велосипедная. Число велосипедов в стране превышает 70 миллионов, то есть примерно девять на десять жителей. Многие используют их не только в качестве средства передвижения по делам, но и во время досуга, скажем, выбираясь куда-нибудь в выходные. Например, в долину реки Ар, по которой проложен один из многих сотен немецких велосипедных маршрутов.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Первые впечатления

    Протяженность долины Ара не превышает 90 километров, но на этом относительно коротком расстоянии встречаются самые разные ландшафты с деревушками и небольшими городами - уютными, в которых с первого взгляда заметна любовь жителей к аккуратности и порядку.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Источник

    Отправная точка Арского велосипедного маршрута (Ahrtalradweg) расположена в горном регионе Айфель прямо у истока этой реки. Родник, с которого она берет начало, находится в подвале старого фахверкового дома в городе Бланкенхайм. Через пару сотен метров вода попадает сначала в пруд, а затем продолжает свой путь по ложбине между склоном и автомобильной стоянкой.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Бланкенхайм

    Как считают местные краеведы, первое письменное упоминание Бланкенхайма датировано 721 годом. В городе хорошо сохранились части средневековых укреплений, а над ним находится замок XII века, в котором сейчас работает молодежная туристическая база. Один из фахверковых домов в старом центре приветствует туристов яркими маками - и летом, и зимой.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Маршрут

    Многие отрезки 86-километрового велосипедного маршрута, ведущего к месту впадения Ара в Рейн около города Зинциг, проходят по старым железнодорожным насыпям. В некоторых местах - мимо бывших станций, давно перестроенных в жилые дома или полуразрушенных. Нынешние владельцы используют старые вокзальные атрибуты для украшения своих участков.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Заброшенный мост

    В одном месте с дорожки заметен такой заросший железнодорожный мост. Велосипедные маршруты, проложенные по старым насыпям, особой сложности, как правило, не представляют, так как на них отсутствуют затяжные крутые или изнурительные подъемы - в данном случае, конечно, если ехать вниз по долине.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    На лугу

    Первые километров двадцать путешествия позволяют вдоволь налюбоваться богатой природой Айфеля - региона с горами вулканического происхождения. Почти дремучие и практически нетронутые леса, сочные луга, чистейший воздух. Счастливые айфельские коровы к велосипедистам привыкли и особого внимания на них не обращают.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Школа талантов для ''Формулы-1''

    Перед въездом в Ардорф велосипедистов круглый год встречает такой предупредительный знак, хотя нужен он лишь пару выходных дней в мае или июне, когда деревенские улицы превращаются в гоночную трассу для самодельных безмоторных автомобилей. Первый раз соревнования на таких "таратайках-мыльницах" (Seifenkisten) прошли здесь в 1975 году.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Церкви

    В долине Ара можно увидеть много храмов и придорожных статуй, например, Святого Христофора - покровителя путешественников. Некоторые часовни видны издалека - выделяются на фоне горных склонов. Одна из них - Святой Екатерины (Katharinenkapelle) в Арбрюке, заложенная в XVII веке. Ее мы проедем, полюбовавшись от берега, но к следующей часовне лучше все-таки подняться.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Паломническая часовня

    Примерно на сороковом километре пути уже издали открывается вид на эту белоснежную церквушку - паломническую часовню Девы Марии (Marien-Wallfahrtskapelle zu Pützfeld). Ее начали возводить посреди горного склона в 1681 году на средства местного барона. Статую Мадонны с младенцем над входом обновили в 2005 году, но внутри…

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Раннее барокко

    … полностью сохранилось первоначальное убранство - уникальные произведения раннего рейнского барокко. В 1994 году здесь установили новый орган. В мае и сентябре в часовне проходят концерты, занявшие прочное место в календаре культурных событий земли Рейнланд-Пфальц, а каждый вторник в 15 часов для паломников здесь проводятся церковные службы.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Замок Кройцберг

    Конечно, есть на Аре и средневековые развалины, и даже такой прекрасно сохранившийся замок - Burg Kreuzberg. Однако в данном виде туристического спорта Ар не может соревноваться с соседними тяжеловесами - Рейном и Мозелем. Первое письменное упоминание замка Кройцберг датировано 893 годом. Смотрится он живописно, но находится в частной собственности. Для посещения открыта лишь его часовня.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Арская цапля

    Около замка Кройцберг, расположенного в Альтенаре, река делает один из своих особенно живописных поворотов. Остановившись около каменного ограждения, если повезет, здесь можно понаблюдать за серыми цаплями, высматривающими рыб в кристально прозрачной воде.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Виноградники

    Сами того не заметив, мы уже оказались в винодельческой части Ара. После пары часов езды на велосипеде по тихим прохладным лесам и среди лугов, благоухающих запахами цветов и трав, Альтенар кажется спонтанной иллюстрацией вавилонского столпотворения, но объехать стороной его нельзя - долина здесь сужается между скалами, да и не следует…

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Оттенки красного

    Среди толп туристов особо выделяется эта самобытная парочка. Наверное, постоянные посетители? Если же говорить серьезно, долина Ара считается "райским уголком для любителей красных вин", хотя по площади виноградников находится в Германии на тринадцатом месте. Здесь выращивают около десяти сортов красного винограда - от пино нуар (Spätburgunder) до дорнфельдера или дункельфельдера.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Время праздников

    С весны до осени в долине проходят винные фестивали вроде Праздника бургундских сортов в Бад-Нойенаре, Винных недель в Майшосе или Сельского винного праздника в Вальпорцхайме. Сразу за последним населенным пунктом взору путешественников-велосипедистов открывается вид на монастырь Кальвариенберг, словно парящий над виноградниками.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Кальвариенберг

    Кальвария - второе название скалы Голгофа, на которой был распят Иисус Христос. В Средние века один немецкий рыцарь, вернувшийся из крестового похода, "случайно обнаружил" топографическое сходство местного ландшафта с библейскими местами. Молва об этом "открытии" быстро получила широкое распространение, а само место переименовали в Kalvarienberg. Первую часовню здесь освятили в 1505 году.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Два в одном

    Мы уже почти вышли на финишную прямую, но нам еще предстоит проехать по двойному городу Бад-Нойенар-Арвайлер, объединенному в ходе территориальной реформы в конце шестидесятых годов прошлого века. Арвайлер - более старый. Городские права он получил в 1248 году. Здесь плотность архитектурных достопримечательностей на маршруте достигает своего пика.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Арвайлер

    В Арвайлере прекрасно сохранилась не только средневековая городская стена с воротами и башнями, но и многочисленные фахверковые дома. В этом месте лучше задержаться, сойти с велосипеда и прогуляться по уютным улочкам и площадям, изучая детали старых фасадов, а потом присесть в одном из оживленных кафе.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    ''Железный занавес''

    Разглядывая тихие внутренние дворики, чарующие своей неподдельной провинциальностью, трудно поверить, что всего в нескольких километрах от центра Арвайлера во времена "холодной войны" находился важный стратегический объект - правительственный атомный бункер ФРГ…

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Источник

    Сейчас бункер стал музеем - одной из туристических достопримечательностей, но главной особенностью Бад-Нойенара-Арвайлера, привлекающей сюда большую часть отдыхающих, является целебная вода. Ее "первый стакан" в 1858 году на новом курорте торжественно попробовала будущая германская императрица Августа (Kaiserin Augusta) - дочь русской великой княжны Марии Павловны.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Казино

    Как и положено традиционному немецкому курорту, одним из самых импозантных зданий Бад-Нойенара является курзал с казино. Рядом с ним находится большая санаторная клиника, а около нее - современный бассейн с термальной водой. Парк с дорожками для неспешных прогулок растянулся на несколько километров вдоль реки.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Сводка погоды

    В одном из уголков парка для поднятия настроения отдыхающих установлен такой метеорологический камень, "показывающий" погоду. Если камень мокрый, значит идет дождь… Белый - снег. Камень качается - землетрясение. Передвигается - ураган. Его не видно - туман. Отбрасывает тень - солнечно. С поверхности поднимается пар - жара после дождя. Скрыт водой - наводнение. Камня нет на месте - его украли…

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    На велосипеде по долине Ара

    Заповедная территория

    Километров через десять долина Ара начинает плавно расширяться. Показавшиеся горные склоны находятся уже на другом берегу Рейна. Устье Ара оставлено, а в некоторых местах - возвращено, в естественное состояние, то есть не изменено человеком, не заковано в каменные берега. Второго такого "дикого" устья нет больше ни у одного из многочисленных рейнских притоков...

    Автор: Максим Нелюбин


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