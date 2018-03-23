Грузовой электровелосипед - альтернатива семейному автомобилю | Кадр дня | DW | 23.03.2018

Пока политики в ходе дизельного скандала обсуждают, как улучшить воздух в немецких городах, рядовые сознательные бюргеры берут дело в свои руки.
Эта фотография была сделана в гессенском городе Дармштадт. Его житель Инго Зауэр пересел с автомобиля на такой грузовой электровелосипед и проезжает на нем около 4000 километров в год, что хорошо не только для окружающей среды, но и для здоровья и семейного бюджета.
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