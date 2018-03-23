Грузовой электровелосипед - альтернатива семейному автомобилю | Кадр дня | DW | 23.03.2018

На велосипеде по долине Ара

Активный отдых

Лето в Германии - пора велосипедная. Число велосипедов в стране превышает 70 миллионов, то есть примерно девять на десять жителей. Многие используют их не только в качестве средства передвижения по делам, но и во время досуга, скажем, выбираясь куда-нибудь в выходные. Например, в долину реки Ар, по которой проложен один из многих сотен немецких велосипедных маршрутов.