 Грузия обвинила Россию в гибели мирных жителей в 2008 году | Новости из Германии о России | DW | 23.05.2018
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Россия

Грузия обвинила Россию в гибели мирных жителей в 2008 году

Россия несет ответственность за гибель сотен мирных жителей во время вооруженного конфликта в августе 2008 года, заявила грузинская сторона в ходе слушаний в ЕСПЧ. Россия отвергла обвинения.

Разрушенное здание в Цхинвале (фото из архива)

Тбилиси назвал Москву ответственной за смерть сотен мирных жителей во время российско-грузинского военного конфликта 2008 года. "Россия была далека от того, чтобы выступать в качестве нейтральной стороны конфликта", - подчеркнул адвокат Бен Эммерсон, представлявший Грузию на устных слушаниях в Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), прошедших в среду, 23 мая.

Контекст

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Грузинская правозащитная организация направила в Европейский суд по правам человека иски против России по нескольким десяткам дел 340 мирных граждан, пострадавших в ходе военного конфликта на Кавказе в августе 2008 года. (13.02.2009)

Грузинская сторона утверждает, что российские войска и власти Южной Осетии при поддержке РФ атаковали мирных жителей Грузии. В то же время представители России в ходе слушаний назвали беспочвенными эти обвинения. "Российские военнослужащие лишь защищали гражданское население Южной Осетии от нападения грузинских войск", - заявили в Минюсте РФ.

850 погибших с обеих сторон

В ходе нынешнего заседания ЕСПЧ заслушал позиции обеих сторон конфликта. Решение суда будет объявлено позже.

По информации международных наблюдателей, во время военных действий на территории Южной Осетии и Грузии в августе 2008 года с обеих сторон погибли около 850 человек - военнослужащие и мирные граждане. Грузинские правозащитники неоднократно направляли в ЕСПЧ иски против России, связанные с нарушением прав человека во время военного конфликта на Кавказе в августе 2008 года. 

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    Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки

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    Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки

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    Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки

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    Нази Беруашвили родом из Цхинвали, но во время первой грузино-осетинской войны начала 1990-х годов ей пришлось бежать из родного города в село Эредви. Война 2008 года вынудила ее оставить и дом в Эредви. Нази Беруашвили с гордостью показывает свое хозяйство. Беженка с 22-летним стажем уже не верит в свое возвращение в родные края.

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    Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки

    Магазин на колесах в поселке для беженцев

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    Автор: Амалия Оганджанян


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Следы войны 2008 года в регионах Грузии, прилегающих к Южной Осетии, видны на каждом шагу. Проблем в и без того нелегкой жизни селян добавляют все новые заграждения, которые устанавливают российские пограничники. (02.08.2013)  

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