 Грузия из-за ″дела Скрипаля″ выслала российского дипломата | Новости из Германии о Европе | DW | 29.03.2018
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Европа

Грузия из-за "дела Скрипаля" выслала российского дипломата

В Тбилиси заявили, что этим шагом Грузия желает продемонстрировать свою солидарность с Великобританией. Из-за "дела Скрипаля" уже 26 стран выслали более 140 российских дипломатов.

Столица Грузии Тбилиси

Столица Грузии Тбилиси

Вслед за многими странами ЕС и США о высылке российского дипломата объявила и Грузия. Министерство иностранных дел в Тбилиси в четверг, 29 марта, сообщило, что сотрудник секции интересов РФ должен покинуть территорию Грузии в течение семи дней. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что этим шагом Грузия желает продемонстрировать свою солидарность с Великобританией в ее конфликте с Россией вокруг отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

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Отношения между Грузией и Россией переживают глубокий кризис со времени войны 2008 года, по итогам которой Москва признала независимость грузинских сепаратистских регионов Абхазия и Южная Осетия. С тех пор Москва и Тбилиси не поддерживают дипломатических отношений. С 2009 года в Тбилиси и Москве работают секции интересов двух стран при посольствах Швейцарии.

Великобритания возлагает ответственность за отравление Скрипаля и его дочери Юлии на Россию. Москва настаивает на своей непричастности к этому преступлению, указывая при этом на отсутствие конкретных улик против России. В конфликте между Великобританией и Россией десятки стран, однако, встали на сторону Лондона. В начале недели 26 государств в знак солидарности с Британией выслали в общей сложности более 140 российских дипломатов. Россия пока не отреагировала на эти действия. 

Из каких стран и сколько российских дипломатов выслано

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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