Гроза над банковской столицей

Над банковскими небоскребами Франкфурта-на-Майне во вторник, 22 мая, нависли темные тучи. Весенние грозы в этот день также прошли во многих других регионах Германии.
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Миниатюрный Франкфурт
23 марта отмечается Всемирный день метеорологии. По этому случаю мы решили рассказать о том, где и почему в Германии торгуют названиями областей атмосферного давления.
Таким вопросом начинает одно из своих стихотворений Иоганн Вольфганг фон Гете. Ответим классику немецкой литературы фотографиями из весенней Германии.
В Германии много мест с потрясающими закатами, которые делают города и сельские ландшафты более романтичными, загадочными, красочными. И от неба невозможно оторвать взгляд…
Осень - горячая пора для тех, кто любит фотографировать туманные ландшафты и окутанные дымкой достопримечательности. Мы сделали подборку таких снимков из Германии.
Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. Однако здесь еще много других достопримечательностей, например, фахверковые города.