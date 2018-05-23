 Гроза над банковской столицей | Кадр дня | DW | 23.05.2018
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Кадр за кадром

Гроза над банковской столицей

Над банковскими небоскребами Франкфурта-на-Майне во вторник, 22 мая, нависли темные тучи. Весенние грозы в этот день также прошли во многих других регионах Германии.

Франкфурт-на-Майне

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    Немецкие молнии

    Берлин (Berlin).

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    Немецкие молнии

    Эрфурт (Erfurt), Тюрингия.

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    Немецкие молнии

    Мюнхен (München).

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    Немецкие молнии

    Зенде (Sehnde), Нижняя Саксония.

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    Немецкие молнии

    Северный Рейн-Вестфалия.

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    Немецкие молнии

    Аллерсхаузен (Allershausen), Бавария.

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    Немецкие молнии

    Хильдесхайм (Hildesheim), Нижняя Саксония.

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    Немецкие молнии

    Сиверсдорф (Sieversdorf), Бранденбург.

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    Немецкие молнии

    Район Моабит в Берлине (Berlin).

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    Немецкие молнии

    Гёрлиц (Görlitz), Саксония.

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    Немецкие молнии

    Нюрнберг (Nürnberg), Бавария.

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    Немецкие молнии

    Росток (Rostock), Мекленбург-Передняя Померания.

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    Немецкие молнии

    Бесков (Beeskow), Бранденбург.

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    Немецкие молнии

    Аннаберг-Буххольц (Annaberg-Buchholz), Саксония.

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    Немецкие молнии

    Кляйнхеттштедт (Kleinhettstedt), Тюрингия.

    Автор: Максим Нелюбин



Миниатюрный Франкфурт

  • Франкфурт

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Франкфурт-на-Майне - финансовая столица Германии. В народе он прозван Банкфуртом или Майнхэттеном. Большое видится на расстоянии, как здесь на фотографии. Этой осенью у гостей и жителей города появится новая возможность взглянуть на него со стороны. Экспозиция Исторического музея Франкфурта (Historisches Museum Frankfurt) пополнится необычным городским макетом.

  • Макет Франкфурта

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Для создания этого макета использовались подручные материалы и разные вещи - вплоть до ершиков для унитаза, ставших деревьями. Старый мобильник превратился в высотку. Небоскреб чуть левее сложен из игровых фишек. Новое здание штаб-квартиры Европейского центрального банка, которого здесь не видно - оно находится в другой части города, сделали прозрачным и заполнили конфетти из купюр.

  • Скрудж МакДак

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Общая площадь макета - 70 квадратных метров. Без дерева и картона, из которых обычно строят такие модели, конечно, не обошлось, однако на каждом углу зрителей поджидают неожиданности и своеобразные ребусы. Что в центре Франкфурта-на-Майне делает Скрудж МакДак, вполне понятно, но по поводу барсука на следующем снимке могут возникнуть вопросы.

  • Барсук

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Барсук расположился не в зоопарке, как можно было бы подумать, а посреди банковского квартала на месте Франкфуртской биржи, прогнав куда-то знаменитых быка и медведя - бронзовые фигуры которых в полный рост установлены на реальной Биржевой площади. Бык и медведь, как известно, символизируют торговцев, играющих на повышение или понижение курсов акций.

  • DAX

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Автор макета решил обыграть похожие на слух слова - DAX и Dachs, то есть название немецкого биржевого индекса и немецкого барсука. За всем этим стоит художник Герман Хелле из Нидерландов, выполнивший заказ для нового музейного здания, возведенного на площади - Рёмерберг. Макет станет частью постоянной экспозиции "Франкфурт сейчас!" ("Frankfurt jetzt!").

  • Макет Франкфурта

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Рёмерберг - главная площадь Франкфурта. Здесь находится ратуша Рёмер - один из главных архитектурных символов Франкфурта и типичный мотив для открыток и сувениров, например, этой тарелки, пригодившейся для макета.

  • Рёмер

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Старая ратуша Рёмер на протяжении столетий была местом избрания и коронации немецких императоров. В Средние века эта площадь считалась одной из самых красивых во всей Священной Римской империи германской нации и была место проведения многолюдных праздников.

  • Макет Франкфурта

    Макет Франкфурта-на-Майне

    На новом макете Франкфурта показаны не только главные достопримечательности города. Здесь также обозначены места, в которые турист может ступить ногой, но вряд ли захочет. Эта мышеловка установлена на месте городской тюрьмы номер четыре в районе Пройнгесхайм.

  • Тюрьма во Франкфурте

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Так она выглядит на самом деле, но задерживаться здесь долго не будем, а лучше отправимся посмотреть на самолеты во Франкфуртский аэропорт - крупнейший в Германии.

  • Аэропорт

    Макет Франкфурта-на-Майне

    В прошлом году международной аэропорт Франкфурта-на-Майне обслужил более 60 миллионов пассажиров, а также отметил свое 80-летие.

  • Макет Франкфурта

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Открытие экспозиции в новом здании Исторического музея Франкфурта, частью которой станет этот макет, состоится в октябре 2017 года.

    Автор: Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Контекст

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