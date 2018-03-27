 Греция получит от Евросоюза 6,7 млрд евро | Новости из Германии о Европе | DW | 27.03.2018
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Европа

Греция получит от Евросоюза 6,7 млрд евро

Часть очередного транша финансовой помощи Греции будет перечислена 28 марта. Глава стабфонда ESM Клаус Реглинг считает, что Афины перестанут нуждаться в средствах фонда уже в августе.

Флаг ЕС

Европейский стабилизационный фонд (ESM) одобрил выделение Греции четвертого транша финансовой помощи в размере 6,7 млрд евро. Это решение принято в связи с тем, что греческое правительство выполнило необходимые реформы и приняло требуемые меры экономии, сообщается на сайте ESM во вторник, 27 марта.

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Первая часть транша - 5,7 млрд евро - будет перечислена 28 марта, выплата оставшегося миллиарда евро ожидается в мае. Средства предназначаются для обслуживания кредитов, а также создания резервного запаса.

"Греция покинет программу ESM в августе"

С учетом четвертого транша общая сумма финансовой поддержки Афинам, одобренной ESM, составит 46 млрд евро. При этом общий объем третьего пакета помощи Греции составляет 86 млрд евро. Глава стабфонда ESM Клаус Реглинг (Klaus Regling) выразил уверенность в том, что Греция покинет программу фонда в августе 2018 года. 

Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ) с 2010 года. Третий пакет финансовой помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. В конце января 2018 года министры финансов стран еврозоны одобрили выделение Греции 6,7 млрд евро в рамках третьего пакета, отметив прогресс, которого достигли Афины. Глава еврогруппы Марио Сентено отметил, что Греция выполнила "почти все" реформы, на которых настаивали кредиторы.

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    Автор: Кейт Мюзер, Инга Ваннер


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