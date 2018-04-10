Гражданско-военное сотрудничество: что делают "симики" в Донбассе

Поселок Луганское Донецкой области. Совсем рядом, в двух километрах, проходит линия фронта. Обстрелов пока не слышно. На улице - никого, кроме 78-летней Нины Ильиничны. Она потеряла сознание и пришла в себя в луже из грязи и снега. Ее увидели офицеры специального подразделения гражданско-военного сотрудничества ВСУ, которые везли в поселок гуманитарную помощь.

"Я не выпила таблеточку, думала, что все будет в порядке", - говорит она офицерам. Старушку буквально несут в медпункт, что расположен напротив. Дверь закрыта, а объявление гласит, что рабочий день закончился.

Пенсионерку отвозят домой, вызывают врача по телефону и сообщают о происшествии в сельсовет. "Мои родственники в Брянске, я живу сама", - говорит Нина Ильинична в беседе с корреспондентом DW.

Кто такие "симики"

"Таких одиноких стариков вдоль линии фронта много. И мы им постоянно доставляем продукты, которые нам выделяют командиры воинских частей ВСУ", - объясняет DW командир группы военных, 40-летний майор Максим Косенко. Офицеров спецподразделения гражданско-военного сотрудничества, созданного еще в 2014-м, с началом вооруженного конфликта в Донбассе, здесь называют "симики". Название появилось от английской аббревиатуры CIMIC (civil-military co-operation. - Ред.). "Симики" оказывают помощь мирным жителям в зоне военных конфликтов, выполняют роль посредников между гражданским населением, местными органами власти и воинскими частями.

Украинские военные привезли гуманитарную помощь жителям Донбасса

Все офицеры, которые служат в спецподразделении, имеют боевой опыт и прошли специальную подготовку по программе НАТО. Они должны многое уметь: вывозить мирных жителей, которые были ранены, успокаивать население, пребывающее в шоке после обстрелов, организовывать поставки воды, налаживать энергоснабжение.

Часто им приходится самим разбирать завалы, ремонтировать дома и коммуникации. Максим Косенко вспоминает о донецком селе Травневое, которое пророссийские сепаратисты отрезали от электричества после того, как село осенью перешло под контроль украинской армии: "Нам пришлось организовать строительство полутора километров опор линии электропередач. А пока оно шло, обратились в МЧС Украины за генератором, чтобы подавать людям почасово свет, чтобы они не чувствовали себя брошенными".

"Дети знают, что эти дяди нам помогают"

Вопреки плохой погоде, артобстрелам, прицельному огню снайперов, "симики" каждый день должны объезжать прифронтовые села. Их машина полностью забита гуманитарной помощью - огромными мешками и коробками с одеждой, обувью, другими вещами первой необходимости. Все это в Донбасс со всей Украины присылают волонтеры.

Максим Косенко

DW вместе с "симиками" едет в школу в непосредственной близости от окопов, возле Светлодарска. В этот раз детям прислали сладости, книги, школьные принадлежности.

Раздав подарки, офицеры усаживают школьников и проводят краткий курс о правилах безопасного поведения в эпицентре войны. "Если вы видите трупы животных в полях, там могут быть мины. Если вы видите на детских площадках непонятные игрушки, пусть даже самые красивые, это тоже может быть "минная ловушка",- заканчивает свои объяснения офицер подразделения гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

Директор школы Галина Васильева внимательно наблюдает за занятиями и говорит DW, что благодаря регулярным визитам военных в школу, у детей есть "чувство защищенности". Многие из них видели во что превратилась школа после обстрелов в 2015-м, и как "симики" помогали восстанавливать здание без окон и дверей, с выгоревшими классами. "Дети знают, что, вот, эти дяди нам помогают. Может быть, не все запоминают, что это именно "симики", но знают их в лицо", - говорит она DW.

(Не)выполнимая стратегическая задача "симиков"

Не во всех прифронтовых селах Донецкой области жители могут смотреть украинские телевизионные каналы, но здесь есть российское вещание. Многие люди, рассказывают офицеры - "симики" и сейчас живут с мечтами о "русском мире", и также, как в 2014-м воспринимают солдат украинской армии не как защитников, а как тех, кто пришел убивать.

Переломить эту тенденцию, навеянную российской пропагандой, восстановить позитивный образ украинской армии - это стратегическая задача "симиков". И она очень непростая, учитывая настроения среди людей, особенно среднего возраста, говорит DW майор Косенко: "Больше всего нам рады дети. Бабули начинают плакать, очень эмоционально реагируют, благодарят. Есть и те, кто молча берет хлеб, продукты. Но, это не повод не оказывать им помощь".

Так будет не всегда, уверен военный. Он задумчиво смотрит на учеников 4-го класса, которые с радостью делят между собой привезенные "симиками" игрушки, и добавляет, что изменятся нынешние тенденции в настроениях местного населения, скорее всего тогда, когда "эти ребята станут взрослыми". До этого момента, добавляет Максим, "симики", как и вся украинская армия, должны вернуть под свой контроль все территории Донбасса.

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