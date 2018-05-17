Гражданский форум ЕС-Россия призвал освободить Оюба Титиева

Гражданский форум ЕС-России призвал власти РФ освободить главу чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. На заседании в Софии в четверг, 17 мая, участники Общего собрания форума появились в футболках и с плакатами с портретом задержанного в январе правозащитника и хэштегами кампании #СвободуОюбу.

"Наш коллега арестован без каких-либо правдоподобных доказательств его вины. Речь сейчас идет буквально о его жизни и смерти", - сообщила исполнительный директор Международного общества "Мемориал" Елена Жемкова. По ее словам, форум выдвинул "три минимальных требования".

Освобождение Титиева и объективное расследование на федеральном уровне

Во-первых, речь идет о "полном и объективном" расследовании заявления Титиева о том, что задержавшие его полицейские подбросили ему наркотики. Во-вторых, расследование дела необходимо передать на федеральный уровень, поскольку в Чечне нет шансов на справедливое разбирательство, указала Жемкова. Третьим является требование о "немедленном освобождении" правозащитника. "Нет никаких законных оснований для продолжения содержания его под стражей", - подчеркнула глава "Мемориала".

В начале мая Титиеву были предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотического средства. По мнению Следственного комитета РФ (СКР), правозащитник хранил марихуану общей массой почти 208 граммов в салоне своей машины - "без цели сбыта, для личного употребления" - и не сдал наркотик добровольно "до момента его обнаружения и изъятия".

Обвинение в хранении наркотиков

Оюб Титиев был задержан 9 января 2018 года и арестован по обвинению в хранении наркотиков. В феврале "Мемориал" признал его политическим заключенным и назвал дело сфабрикованным. Последние несколько месяцев перед арестом Титиев собирал информацию о 27 задержанных и затем исчезнувших жителях Чечни, о которых сообщила "Новая газета". Как утверждают правозащитники, Титиев преследуется чеченскими властями, чтобы прекратить его ненасильственную публичную деятельность, направленную на защиту прав человека.

"Мемориал" считает, что лишение свободы Титиева было основано на фальсификации доказательств, при этом было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное, в том числе Конституцией РФ. После ареста Оюба Титиева по местному ТВ показали выступление главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором тот назвал независимых правозащитников "врагами народа", занимающимися "стукачеством" и дискредитирующими свой народ.

Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году с целью развития сотрудничества между НКО и более активного их участия в диалоге между Евросоюзом и РФ. На данный момент в нем участвуют 144 неправительственные организации из России и европейских стран.

Смотрите также:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева

