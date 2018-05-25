Готова ли Россия к цифровизации экономики

Одной из главных тем завершившегося в субботу, 26 мая, XXII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стала цифровизация. Тон еще на прошлом ПМЭФ задал президент России Владимир Путин. На пленарном заседании он произнес это слово и пояснил: "Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по сути, это основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса… а следовательно, задает новую парадигму развития государства, экономики и всего общества".



Похоже, составители программы нынешнего ПМЭФ восприняли слова Путина как прямое указание и постарались в той или иной модификации внести термины "цифровизация" и "цифровая экономика" в название большинства секций форума. А ораторы не упускали возможности произнести эти заветные слова даже во время выступлений, посвященных совершенно другим темам. В том, что получилось в результате, попытался разобраться корреспондент DW.



Цифровизация вместо газификации?



Цифровизация вводится в России директивным порядком. Во всяком случае, такое впечатление сложилось в ходе панельной сессии "Цифровизация - двигатель роста и инклюзивного развития". Открывавший сессию вице-премьер РФ Максим Акимов упомянул, что майским указом Владимира Путина министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. По мнению Акимова, "указ президента предопределяет повестку жизни страны на ближайшие шесть лет".

Еще больше обнадежил другой участник этой сессии - президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, сообщив, что в ближайшие два года в стране примут 53 закона о цифровизации. Впрочем, по словам Вексельберга "активная, целеустремленная деятельность по цифровизации в России" уже идет.



Впрочем, те, кто ведет "активную, целеустремленную деятельность", понимают этот термин по-разному. Например, руководитель федерального агентства связи Олег Духовницкий считает, что главное, чтобы во все населенные пункты, где проживает не менее 500 человек, был проведен интернет. "Куда не протянется оптоволокно, туда дойдет спутниковый сигнал", - пообещал Духовницкий. Тут следует вспомнить, что, к примеру, уровень газификации в России - стране, продающей "голубое топливо" за рубеж - в 2017 году по официальным данным составил всего 68,1%.



Свое выступление Олег Духовницкий закончил фразой: "Цифровизация обязательно придет, весь вопрос в том, насколько мы к ней готовы". Корреспондент просил руководителя "Россвязи" поразмышлять, насколько готовы к овладению новой техникой пожилые люди, живущие в российской глубинке, где зачастую нет ни газа, ни даже канализации. Духовницкий заметил, что сам он - человек тоже не очень молодой, как и многие его знакомые. "Мы прекрасно пользуемся интернетом и смартфонами", - начал он. Что же касается людей, живущих в глубинке, то здесь Олег Духовницкий возлагает надежды на молодежь, которая сама умеет пользоваться техникой и "научит свое старшее поколение - отцов, матерей, дедушек и бабушек пользоваться Wi-Fi, Bluetooth и так далее". "Хотя там все очень просто", - не сомневается руководитель "Россвязи".



"И хорошая новость, и плохая"



Президент московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов вел заседание секции "Медиа в эпоху искусственного интеллекта". И хотя в ее названии слово "цифровизация" отсутствовало, участники дискуссии то и дело упоминали "дигитализацию" как необходимое в будущем условие для создания произведений искусства или медийного контента.

Андрей Шаронов

Комментируя по просьбе корреспондента DW внезапную популярность цифровизации, Шаронов сказал, что в этом есть "и хорошая новость, и плохая".

"Хорошо то, что первое лицо государства обращает внимание на этот вопрос, но не очень хорошо, что пользователи и провайдеры этих услуг еще не находятся в той стадии развития, которая есть на ведущих рынках мира", - пояснил он. И добавил, что, поскольку рынок становится глобальным, пользователи и в Москве, и на Камчатке уравниваются в возможности "получать услугу, которая принадлежит к передовому цифровому миру". И это "тоже хорошая новость", - полагает президент школы “Сколково”.



О "правильных словах" и экономическом укладе



Между тем не все эксперты, с которыми беседовал корреспондент DW, оптимистично оценивают перспективы цифровизации в России.

Сергей Цыпляев

Декан юридического факультета петербургского отделения Российской академии народного хозяйства и государственной службы, член Комитета гражданских инициатив Сергей Цыпляев опасается, что в этом есть элемент традиционной для страны кампанейщины. “Мы считаем, что скажем правильное слово и все заколосится и зацветет", - иронизирует он. В прошлом, напомнил Цыпляев, такими "правильными словами" были "электрификация", "химизация", "поворот северных рек" и "продовольственная программа".





"А сейчас у нас лозунги то "Догоним Португалию!", то "Боремся с бедностью", то "Даешь цифровизацию!" - продолжил собеседник DW. И уточнил, что сама по себе цифровизация - вещь полезная, но бизнес способен с ней справиться без указаний сверху. "В Америке инициативные ребята решили задачу цифровизации всей страны без создания всяких специальных министерств."А любые попытки поставить планы объема цифровизации - это все из области иллюзий и несбыточных надежд людей, не имеющих технического образования", - сказал Сергей Цыпляев.



И подытожил, что уровень цифровизации и скорость ее осуществления зависят от того, какой экономический уклад характерен для страны. "Одно дело, если у вас развита высокотехнологичная экономика, и другое, если вы в основном занимаетесь добычей полезных ископаемых и сельским хозяйством. В этом случае какой-то объем цифровизации тоже возможен, но он будет совсем не тот, какого вам хотелось бы. В какой степени развития находится ваша экономика, в такой будет развита и цифровизация", - заключил эксперт.

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