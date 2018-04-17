Готова ли российская фармацевтика к запрету американских лекарств?

В ответ на новые антироссийские санкции, введенные США, власти России могут принять пакет контрсанкций, в который, не исключено, войдет и запрет на продажу в стране американских лекарственных средств. Несмотря на то, что доля таких препаратов на российском фармацевтическом рынке невелика, эксперты высказывают опасения относительно того, что некоторые пациенты могут оказаться без жизненно важных лекарств. Существует ли в реальности такая опасность и насколько российская фармацевтическая отрасль готова заместить импортные препараты, выясняла DW.

Петиция против лекарственного эмбарго

Госдума намерена рассмотреть законопроект о запрете импорта американских лекарственных препаратов 15 мая. Документ был внесет в нижнюю палату Федерального собрания 13 апреля. В ответ на эту инициативу глава Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский написал петицию в адрес президента России с просьбой отказаться от идеи лекарственного эмбарго.

Это обращение уже поддержали в интернете более 112 тысяч человек. В петиции, в частности, говорится о том, что после запрета американских препаратов может сложиться ситуация, при которой "граждане не получат инновационных и иных необходимых лекарств, которым нет замены и от которых зависит их жизнь".

Из тысячи препаратов из США, продаваемых в аптеках России, только 90 не имеют аналогов

Среди препаратов, которые предлагается запретить - "Артра" (для лечения остеоартроза суставов и позвоночника), "Элапраза" (для лечения мукополисахаридоза II типа), "Пульмозим" (для лечения муковисцидоза), "Гептрал", "Виагра", препарат против ВИЧ "Исентресс" и сотни других. Власти утверждают, что американские медикаменты, не имеющие российских аналогов, запрещены не будут.

"Уже было сказано, что примерно из тысячи препаратов из США только 90 не имеют аналогов. Это значит, что более 900 могут быть запрещены. То есть регуляторы полагают, что наша фармпромышленность производит 900 лекарств, сопоставимых по качеству с американскими. Это, конечно, не так", - заявил DW Александр Саверский.

В чем опасность запрета препаратов, имеющих аналоги

По оценке генерального директора исследовательской компании DSM Group Сергея Шуляка, доля американских препаратов на российском рынке составляет всего около 3 процентов. "В этом смысле эмбарго ударом для американцев не станет. Для России же возможен обратный эффект. Есть опасность того, что впоследствии американские компании не захотят привозить в Россию свои технологии, делиться ноу-хау, инвестировать деньги в фармпроизводства", - отмечает эксперт.

Доля американских препаратов на рынке России составляет всего около 3 процентов

Однако значительно большие риски законопроект несет в себе для пациентов, полагает он: "Необходимо оценивать ситуацию намного глубже, чем ее пытаются преподнести. Существует большая группа пациентов, у которых при приеме дженериков (копия оригинального препарата, срок действия патента которого истек. - Ред.) наблюдаются побочные эффекты или препарат неэффективен. Им нужен оригинальный препарат".

Сегодня, продолжает Шуляк, врачебные комиссии принимают решение о замене для таких пациентов дженериков на оригинальные препараты: "Если препарат, который в теории можно заменить дженериком, будет запрещен, такие пациенты лишатся шансов на выздоровление". По выражению Шуляка, в конечном итоге законопроект в нынешнем виде может стать "асимметричным ударом на санкции США по самим себе".

Импортозамещение в фармацевтике идет, зависимость остается

Курс на импортозамещение в фармацевтической отрасли был намечен в России еще в конце прошлого десятилетия. С 2011 года в стране заработала федеральная целевая программа "Фарма-2020", в которой импортозамещение было заявлено как одна из целей. По словам экспертов, оценить однозначно успехи, достигнутые в этой области, затруднительно.

"Импортозамещение - это многогранный процесс, и общими долями рынка его успешность измерить невозможно", - поясняет Сергей Шуляк. По его оценке, одним из важных достижений стал рост числа российских препаратов, применяемых по программе "Семь высокозатратных нозологий". Это, в частности, препараты, применяемые при онкозаболеваниях.

Директор Института развития общественного здравоохранения и Центра экономики и управления в здравоохранении бизнес-школы "Сколково" Юрий Крестинский утверждает, что программа "Фарма-2020" выполнена досрочно. "Задачи по локализации реализованы, но проблема - в ее глубине. Построено много качественных заводов, но они занимаются в основном изготовлением готовых форм из зарубежных субстанций. Поэтому нельзя сказать, что Россия стала независимой с точки зрения фармпроизводства", - сообщил он DW.

По словам Крестинского, Россия достигла значительных успехов в области фармацевтических биотехнологий. Что же касается инновационных препаратов, пока речь об их импортозамещении не идет. "Пока препараты находятся под патентной защитой, они производятся оригинальным производителем в той стране, в которой он это сочтет нужным. Такие производства есть и в России, но они опять же занимаются конечными стадиями - таблетированием, капсулированием и конечной фасовкой", - добавляет эксперт.

Что тормозит внутреннее производство лекарств

Специалисты отмечают, что россияне не спешат менять предпочтения в сторону российских аналогов иностранных медпрепаратов, когда они появляются на рынке. И дело не только в недоверии, сколько в цене.

"Говорить о том, что все российские препараты плохие, не приходится, но они недешевы, что объясняется простой причиной. Когда фармпроизводители локализуются, они отдают предпочтение в пользу производства тех лекарств, которые позволят им в кратчайшие сроки вернуть инвестиции. Производить дешевые лекарства невыгодно. Поэтому мы и видим в последнее время, что средняя цена российских препаратов растет", - говорит Сергей Шуляк .

Еще одно препятствие, мешающее фармкомпаниям активно подключиться к выполнению задачи по импортозамещению, заключается в отсутствии у них каких-либо гарантий на спрос на их продукцию. Это является проблемой для выстраивания долгосрочной стратегии компаниями. "Все риски лежат на инвесторах. При этом у населения и государства наблюдается нехватка средств. Негативно сказываются на инвестиционных настроениях и низкие темпы прогнозируемого прироста рынка", - констатирует Шуляк.

По данным DSM Group, к началу 2018 года 59,5% препаратов, реализованных на рынке РФ, являлись российскими (в натуральных единицах измерения). В стоимостном выражении их доля составила 30,1%.

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