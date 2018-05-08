 Госсекретарь США прибыл в Пхеньян | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.05.2018
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Мир

Госсекретарь США прибыл в Пхеньян

Майк Помпео прибыл в КНДР для подготовки будущей встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Последний визит на подобном уровне состоялся 18 лет назад.

Майк Помпео и Ким Чен Ын пожимают руки на экране телевизора

Майк Помпео и Ким Чен Ын

Государственный секретать США Майк Помпео в среду, 9 мая, прибыл в Пхеньян по приглашению руководства КНДР. Цель визита - подготовить встречу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, написал Помпео в Twitter.

Контекст

Будущий глава Госдепартамента США Майк Помпео в обстановке полной секретности слетал в КНДР, где встретился с Ким Чен Ыном. Подготовка встречи Трампа и Кима вышла на новый уровень. (18.04.2018)

Президент США представляет серьезную угрозу миру, считают 48 процентов участников опроса YouGov. Вдвое меньше респондентов расценивают как угрозу лидера КНДР. (27.04.2018)

В ходе поездки Помпео проведет переговоры с "высокопоставленными представителями" КНДР. Последний визит на подобном уровне состоялся в 2000 году, когда бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт посетила КНДР и встретилась с Ким Чен Иром.

Накануне Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил о развитии отношений между КНДР и США. По его мнению, "добиться прозрачного и безопасного будущего" помогут в том числе Китай, Южная Корея и Япония.

Предложение от КНДР

Встречу между двумя государствами на высшем уровне предложило в марте руководство Северной Кореи. В начале апреля Помпео, который на тот момент занимал должность главы ЦРУ,  в обстановке полной секретности посетил КНДР и встретился с ее лидером.

Позднее американский президент сообщил, что переговоры на высшем уровне состоятся в "мае или начале июня". В свою очередь, власти КНДР впервые выразили готовность обсудить с США создание безъядерной зоны на Корейском полуострове.

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