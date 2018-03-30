Госдума рассмотрит закон о блокировке порочащих сведений в интернете

В Госдуму РФ внесен законопроект, регламентирующий ограничение доступа в интернете к материалам, порочащим честь и достоинство граждан. В понедельник, 2 апреля, он был размещен в базе данных парламента. Законопроект, представляющий собой поправки к двум законам, был инициирован группой депутатов партии "Единая Россия".

В случае если лицо, распространившее порочащие сведения, не удалит их самостоятельно, судебный пристав-исполнитель, согласно поправкам, вынесет постановление об ограничении доступа к этим сведениям в сети интернет. "Применение к нарушителю мер ответственности за неисполнение судебного решения не освобождает его от обязанности совершить предусмотренное решением суда действие", - говорится в пояснительной записке.

В январе Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и его директору Роману Рубанову вручили повестку в суд по делу о видеоролике про бизнесмена Алишера Усманова. Причиной стало неисполнение решения суда - оппозиционер Алексей Навальный и ФБК не стали ограничивать доступ к ролику.

"Он вам не Димон"

В 2017 году Усманов подал иск к Навальному и ФБК после выхода фильма-расследования фонда под названием "Он вам не Димон", который набрал на YouTube более 20 млн просмотров. В нем утверждается, что олигарх фактически дал взятку Медведеву через структуры подставных благотворительных фондов.

31 мая Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена против Навального, обязав политика удалить в течение 10 дней всю информацию, порочащую репутацию Усманова, и опубликовать опровержение. В ФБК отказались удалять материалы про олигарха.

10 октября Рубанов сообщил, что получил постановление Федеральной службы судебных приставов в связи с тем, что из Сети не были удалены фрагменты фильма "Он вам не Димон", якобы порочащие репутацию Усманова. Судебный пристав "пообещала Навальному уголовный срок за неисполнение решения по Усманову", отметил директор ФБК.

В конце ноября Московский городской суд признал законным решение Люблинского суда Москвы об удовлетворении иска Фонда поддержки социально значимых государственных проектов ("Соцгоспроект") к Навальному и ФБК о защите деловой репутации. Иск был также подан в связи с фильмом "Он вам не Димон".

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