 Госдума рассмотрит закон о блокировке порочащих сведений в интернете | Новости из Германии о России | DW | 02.04.2018
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Россия

Госдума рассмотрит закон о блокировке порочащих сведений в интернете

Навальный, несмотря на решение суда, не стал удалять со своего сайта фрагменты из фильма "Он вам не Димон" с олигархом Усмановым. Госдума рассмотрит законопроект об удалении порочных сведений из интернета другим путем.

Государственная Дума

В Госдуму РФ внесен законопроект, регламентирующий ограничение доступа в интернете к материалам, порочащим честь и достоинство граждан. В понедельник, 2 апреля, он был размещен в базе данных парламента. Законопроект, представляющий собой поправки к двум законам, был инициирован группой депутатов партии "Единая Россия".

В случае если лицо, распространившее порочащие сведения, не удалит их самостоятельно, судебный пристав-исполнитель, согласно поправкам, вынесет постановление об ограничении доступа к этим сведениям в сети интернет. "Применение к нарушителю мер ответственности за неисполнение судебного решения не освобождает его от обязанности совершить предусмотренное решением суда действие", - говорится в пояснительной записке.

В январе Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и его директору Роману Рубанову вручили повестку в суд по делу о видеоролике про бизнесмена Алишера Усманова. Причиной стало неисполнение решения суда - оппозиционер Алексей Навальный и ФБК не стали ограничивать доступ к ролику.

"Он вам не Димон"

В 2017 году Усманов подал иск к Навальному и ФБК после выхода фильма-расследования фонда под названием "Он вам не Димон", который набрал на YouTube более 20 млн просмотров. В нем утверждается, что олигарх фактически дал взятку Медведеву через структуры подставных благотворительных фондов.

Контекст

Первые слушания по иску Алишера Усманова к Алексею Навальному продолжались 8 часов. При этом суд не удовлетворил ни одно из ходатайств ФБК. (31.05.2017)

Суд рассмотрит возможное привлечение Фонда борьбы с коррупцией к уголовной ответственности в связи с неисполнением решения, принятого в мае 2017 года по иску бизнесмена Алишера Усманова против фильма "Он вам не Димон". (26.01.2018)

31 мая Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена против Навального, обязав политика удалить в течение 10 дней всю информацию, порочащую репутацию Усманова, и опубликовать опровержение. В ФБК отказались удалять материалы про олигарха.

10 октября Рубанов сообщил, что получил постановление Федеральной службы судебных приставов в связи с тем, что из Сети не были удалены фрагменты фильма "Он вам не Димон", якобы порочащие репутацию Усманова. Судебный пристав "пообещала Навальному уголовный срок за неисполнение решения по Усманову", отметил директор ФБК.

В конце ноября Московский городской суд признал законным решение Люблинского суда Москвы об удовлетворении иска Фонда поддержки социально значимых государственных проектов ("Соцгоспроект") к Навальному и ФБК о защите деловой репутации. Иск был также подан в связи с фильмом "Он вам не Димон".

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Контекст

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Как видит отношения российского оппозиционера Алексея Навального с президентом Владимиром Путиным карикатурист Сергей Елкин. (09.10.2017)  

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