Госдума рассмотрит законопроект об ответных санкциях против США 15 мая

Первое чтение законопроекта об ответных санкциях против США и "стран, поддерживающих антироссийскую политику", пройдет в Госдуме 15 мая. Об этом в понедельник, 16 апреля заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который также является одним из 327 авторов законопроекта.

По словам Володина, "решения, которые будут приняты, будут приняты очень ответственно". Он сообщил, что депутаты обсудят документ с экспертами.

Ограничения на ввоз алкоголя, табака, медикаментов и продуктов питания

13 апреля в Госдуму внесли законопроект об ответных действиях России на новые санкции США. Документ содержит меры, ограничивающие ввоз в Россию из США алкогольной и табачной продукции, сельхозпродукции, сырья, медикаментов и продуктов питания. Кроме того, предполагается блокировать сотрудничество с США в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли.

Одновременно законопроект наделяет правительство полномочиями добавлять в санкционный список "любые иные товары, произведенные в США и иных иностранных государствах". Предлагается также узаконить пиратство, то есть разрешить российским фирмам производить товары без разрешения правообладателей в США и поддерживающих их странах.

США 6 апреля ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". В их числе - миллиардер Олег Дерипска, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Штрафные меры наложены также на "Русал" и еще 13 российских компаний.

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