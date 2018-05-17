 Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях | Новости из Германии о России | DW | 17.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях

В новой редакции документа учтены замечания экспертов и Минфина. Законопроект стал лучше, утверждает спикер Думы Володин.

Здание Госдумы

Государственная дума России в четверг, 17 мая, приняла во втором чтении законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств". В документе учтены замечания экспертов, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин. "Мы считаем, что данный законопроект стал лучше", - указал он, добавив, что вопросы, предъявленные к документу бизнес-сообществом после его внесения в Госдуму, теперь сняты.

Шесть пунктов

В новой редакции законопроекта перечисляются возможные ответные меры в отношении иностранных государств по шести пунктам. В частности, речь идет о прекращении или приостановке межгосударственного сотрудничества, запрете и ограничении на ввоз и вывоз продукции и сырья, запрете и ограничении участия организаций из "недружественных" стран в госзаказе и приватизации в России. Последний, шестой, пункт подразумевает "иные меры", которые вправе принимать президент РФ.

В новом тексте также учтено замечание министерства финансов РФ о российских компаниях с долей иностранного капитала в 25 процентов и выше. Первоначально предполагалось, что такие компании тоже будут подпадать под новый закон. Замглавы Минфина Алексей Моисеев 16 мая указал, что в таком случае под действием новой нормы окажутся все публичные российские компании, торгующиеся на открытых рынках, в том числе государственные. После этого формулировку заменили пассажем о "прямо или косвенно подконтрольных" недружественным странам компаниях.

Контекст

По словам Володина, третье чтение законопроекта пройдет на следующей неделе, По данным "Интерфакса", оно может состояться 22 мая. В случае принятия закон вступит в силу со дня его официальной публикации.

Удалены пассажи о запрете на ввоз лекарств, алкоголя и табака

В первом чтении законопроект был принят 15 мая. Документ, внесенный в парламент Вячеславом Володиным 13 апреля, предполагает "ответные ограничения в отношении США и государств, присоединившихся к антироссийским санкциям". В частности, планируется принимать меры в ответ на действия, "направленные на умаление территориальной целостности, безопасности РФ, а также экономическую дестабилизацию в РФ".

В изначальной версии законопроекта речь шла о запрете на ввоз потребительских товаров и лекарств, на работу в РФ гражданам США, ограничении сотрудничества в ряде отраслей, а также запрете на экспорт в США титана и редкоземельных металлов. Впоследствии из текста исчезли большинство предложений, вызвавших общественную критику или нарекания со стороны бизнеса и отдельных профильных комитетов Госдумы. В частности, были удалены пассажи о запрете на ввоз лекарств, алкоголя и табака, а также на работу иностранных специалистов в РФ.

Смотрите также:

  • Инфографика: карта мира с данными по количеству женщин в парламентах

    Женщины в парламентах мира: от Руанды до России

    Народные избранницы

    Первое место по количеству женщин в парламенте занимает Руанда, где 61,3% парламентариев - дамы. Такой результат объясняют полным переформатированием политики этой восточноафриканской страны после геноцида 1994 года. Из европейских стран в пятерке лидеров только Исландия с 47,6%. Россия же заняла 128 место: на 1 января 2017 года среди 450 членов Госдумы - только 71 народная избранница (15,8%).

  • Карта мира

    Женщины в парламентах мира: от Руанды до России

    Женская квота

    В среднем число женщин в парламентах мира оценивается в 23,4% - то есть им принадлежит почти каждый четвертый мандат. В топ-десять кроме Руанды входят еще две африканские страны - Сенегал и ЮАР - и четыре латиноамериканские - Боливия, Куба, Никарагуа и Мексика. Этому способствовало введение женской квоты как в парламентах, так и в отдельных партиях.

    Автор: Екатерина Крыжановская


Смотреть видео 13:22
Now live
13:22 мин

Перед встречей Путина и Меркель: что сказал немецкий министр про санкции - DW Новости

Контекст

Женщины в парламентах мира: от Руанды до России

Женщины участвуют в выборах наравне с мужчинами, но вот среди депутатов их по-прежнему меньшинство. Какие страны тут лидируют, и на каком место Россия - в инфографике DW. (08.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Перед встречей Путина и Меркель: что сказал немецкий министр про санкции - DW Новости  

Трамп и Россия: год спустя  

Cексуальные домогательства в Госдуме: ряд СМИ бойкотируют парламент РФ  

Также по теме

Moskau Duma Parlament Gebäude

Закон о контрсанкциях прошел первое чтение в Госдуме 15.05.2018

Ранее в законопроект об "ответных ограничениях" в отношении принявших против РФ санкции стран были внесены изменения. Они должны быть учтены на втором чтении в Госдуме.

Russland Hauptstadt Moskau Manege-Platz

Закон о наказании за исполнение санкций против России принят в первом чтении 15.05.2018

Законопроект предусматривает лишение свободы за исполнение антироссийских санкций и за содействие их введению. Второе чтение документа в Госдуме запланировано на 17 мая.

Russland Staatsduma Parlament Moskau

Российский бизнес выступил против закона о наказании за соблюдение санкций 16.05.2018

Принятие закона об уголовной ответственности за выполнение иностранных санкций на территории РФ "категорически недопустимо", заявили в РСПП.

Самые читаемые

ОЗХО подтвердила применение хлора в сирийском Идлибе  

Меркель летит к Путину в Сочи сохранять для Украины газовый транзит  

Комментарий: Немецкие иллюзии о Путине и России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно