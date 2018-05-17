Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях

Государственная дума России в четверг, 17 мая, приняла во втором чтении законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств". В документе учтены замечания экспертов, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин. "Мы считаем, что данный законопроект стал лучше", - указал он, добавив, что вопросы, предъявленные к документу бизнес-сообществом после его внесения в Госдуму, теперь сняты.

Шесть пунктов

В новой редакции законопроекта перечисляются возможные ответные меры в отношении иностранных государств по шести пунктам. В частности, речь идет о прекращении или приостановке межгосударственного сотрудничества, запрете и ограничении на ввоз и вывоз продукции и сырья, запрете и ограничении участия организаций из "недружественных" стран в госзаказе и приватизации в России. Последний, шестой, пункт подразумевает "иные меры", которые вправе принимать президент РФ.

В новом тексте также учтено замечание министерства финансов РФ о российских компаниях с долей иностранного капитала в 25 процентов и выше. Первоначально предполагалось, что такие компании тоже будут подпадать под новый закон. Замглавы Минфина Алексей Моисеев 16 мая указал, что в таком случае под действием новой нормы окажутся все публичные российские компании, торгующиеся на открытых рынках, в том числе государственные. После этого формулировку заменили пассажем о "прямо или косвенно подконтрольных" недружественным странам компаниях.

По словам Володина, третье чтение законопроекта пройдет на следующей неделе, По данным "Интерфакса", оно может состояться 22 мая. В случае принятия закон вступит в силу со дня его официальной публикации.

Удалены пассажи о запрете на ввоз лекарств, алкоголя и табака

В первом чтении законопроект был принят 15 мая. Документ, внесенный в парламент Вячеславом Володиным 13 апреля, предполагает "ответные ограничения в отношении США и государств, присоединившихся к антироссийским санкциям". В частности, планируется принимать меры в ответ на действия, "направленные на умаление территориальной целостности, безопасности РФ, а также экономическую дестабилизацию в РФ".

В изначальной версии законопроекта речь шла о запрете на ввоз потребительских товаров и лекарств, на работу в РФ гражданам США, ограничении сотрудничества в ряде отраслей, а также запрете на экспорт в США титана и редкоземельных металлов. Впоследствии из текста исчезли большинство предложений, вызвавших общественную критику или нарекания со стороны бизнеса и отдельных профильных комитетов Госдумы. В частности, были удалены пассажи о запрете на ввоз лекарств, алкоголя и табака, а также на работу иностранных специалистов в РФ.

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