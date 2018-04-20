 Госдеп США заявил о серьезных нарушениях прав человека в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 21.04.2018
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Украина

Госдеп США заявил о серьезных нарушениях прав человека в Украине

В докладе за 2017 год указывается на нарушения прав человека как на подконтрольной Киеву территории, так и в зоне конфликта на востоке страны и в оккупированном Крыму.

Вид на Киев

В Украине имеют место серьезные нарушения прав человека как на подконтрольной Киеву территории страны, так и в зоне конфликта в Донбассе, а также в незаконно присоединенном Россией Крыму. Об этом говорится в докладе о деятельности по защите прав человека за 2017 год, подготовленном Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США и представленном в пятницу, 20 апреля.

В Донбассе - убийства, исчезновение людей, пытки, незаконные задержания

По данным Госдепартамента, пророссийские силы, контролирующие территории на востоке Украины, несут ответственность за убийства и политически обусловленные исчезновения людей, пытки и незаконные задержания. Кроме того, в докладе указывается на ограничения свободы слова и собраний, ограничения пересечения линии соприкосновения и препятствование предоставлению гуманитарной помощи в Донбассе.

В свою очередь власти в Киеве не приняли адекватных мер для судебного преследования и наказания большинства должностных лиц, обвиненных в совершении злоупотреблений, результатом этого стала атмосфера безнаказанности, указывается в главе, посвященной Украине.

Правозащитники и сотрудники ООН критикуют СБУ за такие же правонарушения 

Кроме того, правозащитники и сотрудники ООН отметили значительные недочеты в расследованиях нарушений прав человека, допущенных правительственными силами безопасности. В частности, речь идет об обвинениях в применении пыток, исчезновениях людей, незаконных задержаниях и других нарушениях, совершенных Службой безопасности Украины (СБУ). Одновременно авторы доклада указали, что виновные в расстреле участников Евромайдана в 2014 году до сих пор не привлечены к ответственности.

Контекст

В документе также подчеркивается, что украинские власти не могли должным образом расследовать предполагаемые нарушения прав человека, связанные с незаконным присоединением Крыма Россией и продолжающимся конфликтом в Донбассе, из-за отсутствия контроля над этими территориями.

Крым: нарушения свободы слова и собраний, исчезновения людей и запугивание

В Крыму, который Госдепартамент называет "оккупированным" и которому посвященаотдельная глава доклада, наиболее значимыми проблемами в области прав человека являются исчезновения людей, связанные с их политическими взглядами, а также пытки, ограничения свободы слова и собраний, в частности запрет Меджлиса крымскотатарского народа. Так, Госдепартамент ссылается на данные МИД Украины о том, что по состоянию на 1 октября 2017 года в Крыму исчезли 28 человек, 12 из которых позже были найдены мертвыми.

"Российские оккупационные власти не провели надлежащего расследования случаев смерти и исчезновений. Правозащитные группы сообщали, что полиция часто отказывалась принимать заявления об исчезновении людей, запугивала и угрожала задержанием тех, кто пытался сообщить об исчезновении. Украинские власти и правозащитники полагают, что российские силы безопасности похищали людей за противодействие российской оккупации, чтобы внушить страх населению и предотвратить инакомыслие", - говорится в докладе.

Кроме того, авторы доклада указывают на суровые условия содержания в тюрьмах и отправку заключенных в Россию, произвольные аресты и задержания, полное отсутствие независимости судебных органов и наличие политических заключенных. Среди прочих проблем обращается внимание на ограничения в интернете, в том числе блокировку сайтов, насилие в отношении журналистов, этнических украинцев и крымских татар, системную и широко распространенную коррупцию.

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Глава доклада "Украина"

Глава доклада "Украина (Крым)"

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