 Госдеп предложил России прислать новых дипломатов в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.04.2018
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Мир

Госдеп предложил России прислать новых дипломатов в США

Москва вправе сделать запрос на замену дипломатов, которые были высланы из США на фоне скандала вокруг "дела Скрипаля", но все новые аккредитации будут рассматриваться в индивидуальном порядке, заявили в Госдепе.

Здание посольства России в Вашингтоне

Здание посольства России в Вашингтоне

Госдепартамент США предложил России прислать новых дипломатов на замену тем, которые были высланы из Соединенных Штатов на фоне скандала вокруг отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. "Как всегда и бывало в подобных случаях, российское правительство может сделать запрос на аккредитацию дипломатов на вакантные позиции в своей дипломатической миссии", - заявил представитель Госдепа в интервью американской телекомпании CNN во вторник, 3 апреля.

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"Россия не уведомляла нас, что собирается уменьшить общее число дипломатов, которые могут работать на территории двух стран. Поэтому мы полагаем, что США тоже могут отправить запрос на аккредитацию новых дипломатов, которые займут место высланных из России", - отметил чиновник. Он, однако, предупредил, что каждый российский запрос на новые дипломатические аккредитации будет рассматриваться по отдельности.

На фоне скандала вокруг "дела Скрипаля" США выслали 60 российских дипломатов и закрыли российское генконсульство в Сиэтле. Россия ответила зеркально, выслав 60 американских дипломатов и закрыв генконсульство США в Санкт-Петербурге.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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