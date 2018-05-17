 Госдеп заявил об ответственности РФ за химатаки в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.05.2018
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Мир

Госдеп заявил об ответственности РФ за химатаки в Сирии

Россия гарантировала уничтожение запасов химического оружия в Сирии, так что она несет ответственность за его дальнейшее использование там, заявила Хизер Нойерт.

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт

Госдеп США вновь выступил с осуждением использования химического оружия и резкой критикой действий главы Сирии Башара Асада и его союзников Ирана и России.

Контекст

Теории заговора Кремля о химатаке в Сирии и отравлении Скрипалей могут не только убедить аудиторию российского ТВ, но и уничтожить остатки международной репутации РФ, считает Константин Эггерт. (20.04.2018)

Химическая атака против мирного населения в сирийском Идлибе нанесла еще один удар по репутации России в глазах США, которые возвращаются на Ближний Восток, считает Константин Эггерт. (06.04.2017)

"Россия, которая в 2013 году пообещала миру, что она гарантирует уничтожение запасов химического оружия в Сирии, в конечном счете, несет ответственность за его дальнейшее использование там", - сказала представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. Ее заявление опубликовано на сайте Госдепа в четверг, 17 мая.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила факт применения химических вооружений в Сирии в Идлибе, напомнила Нойерт. Отравляющий газ был выпущен из цилиндров и, по всей видимости, применен в качестве химического оружия, считают эксперты ОЗХО. Организация при этом не вправе устанавливать, кто именно несет ответственность за применение  химоружия.

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  • сирийский истребитель

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    "Дамаск пересек "красную черту"

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  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

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  • Дамаск после ракетного удара

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    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


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Удары по Сирии: как это было

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Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

Ссылки в интернете

Заявление Хизер Нойерт

ОЗХО подтвердила применение хлора в сирийском Идлибе

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