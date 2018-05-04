Трир: Порта Нигра и другие достопримечательности

Трир (Trier) - старейший город Германии, хотя это звание пытались оспаривать Шпейер, Кельн, Аугсбург и Майнц. Его заложили во времена правления Октавиана Августа в 16 году до нашей эры на берегу реки Мозель. Военный гарнизон расположили на стратегически важном месте.

В IV веке Трир даже был столицей - главным городом Западной Римской империи. Об этом периоде в его истории до сих пор напоминают многочисленные памятники: Императорские термы, амфитеатр, почерневшие от времени ворота Порта Нигра - самые большие и наиболее хорошо сохранившиеся городские античные ворота во всем мире. Возвели их римляне во втором веке нашей эры. В качестве строительного материала использовали светлый камень-песчаник, но пыль и сажа со временем окрасили их в черный цвет.

Porta Nigra

Porta-Nigra-Platz,

54290 Trier

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Среди других достопримечательностей Трира особого упоминания заслуживают Трирский собор и церковь Либфрауэнкирхе. Возраст собора насчитывает уже 1700 лет. Он является старейшей церковью Германии. При его осмотре можно обнаружить следы практически всех европейских архитектурных и художественных стилей.

В 1986 году все эти некоторые другие архитектурные памятники Трира были включены ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

Порта Нигра

Восемь вопросов

Ясмин Николсон (Yasmin Nicholson) - немка с американскими корнями, учившаяся в одной из городских гимназий Трира.

DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с Всемирным наследием в Трире?

Ясмин Николсон: Обязательный пункт программы - посещение древнеримских ворот Порта Нигра (Porta Nigra). Они являются главным архитектурным символом города. Построенные из светлого песчаника во II веке, за более чем 1700 лет они изменили свой изначальный цвет. "Черные ворота" - так переводится их нынешнее название, но из всех римских памятников Трира лучше всего сохранились именно они.

- Что вам здесь особенно нравится?

- Потрясающее впечатление производит римский амфитеатр, построенный в 160-200 годах и рассчитанный примерно на 20 тысяч зрителей. На его арене проходили гладиаторские бои. Сегодня для посетителей открыты подземные ходы и помещения, в которых гладиаторы и львы ожидали своей очереди. Каждый год в рамках исторического фестиваля арена снова оживает, становится местом действия большого костюмированного представления.

- Что вы как знаток этих мест можете посоветовать?

- Принять участие в театрализованной экскурсии (Erlebnisführung) по воротам Порта Нигра, совершив путешествие во времени от момента их закладки до эпохи императора Наполеона, приказавшего вернуть им первоначальный вид. До этого момента древние римские ворота использовали в качестве церкви, перестроив в Средние века.

- Что произвело на вас наибольшее впечатление во время первого знакомства с этими памятниками?

- Уровень строительного мастерства древнеримских зодчих. Чтобы по достоинству его оценить, нужно хотя бы на момент задуматься о том, что технические возможности того времени были ограничены. Возведенные ими памятники сегодня стали в Трире объектами Всемирного наследия.

- Какое время года здесь самое красивое?

- Главный туристический сезон приходится на апрель-октябрь, но и в другое время Трир достоин внимания. Обзорные прогулки или поездки по городу проводятся круглогодично.

- Что еще стоит здесь посмотреть?

- Ни одна поездка в Трир не должна обходиться без посещения собора и церкви Либфрауэнкирхе. Первый считается самым старым епископским храмом в Германии, а вторая - уникальным памятником позднеготической архитектуры. Собор ведет свою историю с 320 года. В нем хранится одна из важнейших реликвий западного христианства - хитон Иисуса Христа, который он носил непосредственно перед распятием. В Трир его в начале IV века привезла Елена - мать римского императора Константина Великого.

- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?

- Клецки из муки с поджаренным шпиком и домашним яблочным муссом - Mehlkniedel mit Griewen. Также рекомендации заслуживает тарт фламбе (Flammkuchen) со сметаной, кислой капустой, печенкой и кровяной колбасой или же его вегетарианский вариант. К этим блюдам превосходно подойдет бокал белого мозельского вина.

- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?

- Шпайерский собор с его криптой - самым большим колонным залом такого рода в Европе.

ВИДЕО: Трир за 60 секунд

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